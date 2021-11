KBC Groupe: KBC acquiert les opérations bulgares de Raiffeisen Bank International

English Dutch French

Bruxelles, Sofia, le 15 novembre 2021 (07.45 heures CET)

KBC acquiert les opérations bulgares de Raiffeisen Bank International

Ce matin, KBC Bank ('KBC'), basée en Belgique, et Raiffeisen Bank International ('RBI'), basée en Autriche, ont conclu un accord sur l'acquisition par KBC de 100% des actions de Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, comprenant les opérations bancaires bulgares de RBI.

La transaction porte également sur les sociétés détenues à 100% par Raiffeisenbank (Bulgaria), à savoir Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgarie), Raiffeisen Insurance Broker (servant les clients leasing et corporate de Raiffeisenbank (Bulgaria)) et Raiffeisen Service.

La transaction, dont le montant total s'élève à 1 015 millions d'euros payable en espèces, reflète la qualité de la franchise Raiffeisen et le potentiel de synergies.

La transaction sera relutive sur le bénéfice par action à partir de la première année, le prix d'achat représentant 1,64 fois la valeur comptable tangible estimée pour 2022 de la cible et un rapport P/E de 13x (sur la base des bénéfices estimés pour 2022). Grâce à l’entité combinée et à l'expertise de KBC, les bénéfices des synergies devraient rapidement passer d’environ 12 millions d'euros en 2022 à environ 29 millions d'euros en 2024 et rester supérieurs à environ 25 millions d'euros entre 2025 et 2031 (chiffres avant impôts).

La transaction aura un impact en termes de capital d’ environ -1 pp sur le CET1 de KBC Groupe (3T21: 16,4% à pleine charge, compromis danois) au moment de la finalisation.

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation réglementaire et est attendue à la mi-2022.

Raiffeisenbank (Bulgaria), une franchise bancaire universelle nationale établie et de confiance en Bulgarie, qui a fait ses preuves

Raiffeisenbank (Bulgaria) a développé ses activités bancaires depuis son entrée sur le marché en 1994. Elle est une banque universelle de premier plan en Bulgarie, proposant une gamme complète de services bancaires, de gestion d'actifs, de leasing et de courtage d'assurances aux particuliers, aux PME et aux entreprises.

Elle se classe 6e avec une part de marché des actifs de 7,9% et de 8,4% de celui des crédits. Raiffeisenbank (Bulgaria) exploite un réseau de 122 agences bancaires à travers le pays, complété par un réseau d'agents composé de consultants en services bancaires mobiles, de partenaires externes et d'intermédiaires de crédit. Raiffeisenbank (Bulgaria) emploie 2 500 personnes au service de 635 000 clients.

À la fin du premier semestre 2021, l'entité disposait d'un portefeuille de crédits de 3,3 milliards d'euros (dont 36% pour les entreprises et 64% pour les particuliers, PME/micro inclus), de 4,2 milliards d'euros de dépôts et de 5,2 milliards d'euros d'actifs, et affichait un bénéfice net de 27 millions d'euros. Son ratio CET1 au 1er semestre 2021 s'élevait à 16,4%.

Raiffeisenbank (Bulgaria) bénéficie d'une satisfaction client/d'un score NPS élevé dans tous les segments et se concentre sur l'innovation et la digitalisation des services bancaires.

La transaction inclut également Raiffeisen Leasing Bulgaria, la quatrième société de leasing en Bulgarie (part de marché de 10,5%), Raiffeisen Asset Management (Bulgarie), la troisième société de gestion d'actifs en Bulgarie (part de marché de 9,7% et 106 millions d'euros d'actifs en gestion), Raiffeisen Insurance Broker (distribue les produits de 12 compagnies d'assurances; part de marché de 1%) et Raiffeisen Service. Ces quatre sociétés sont détenues à 100% par Raiffeisenbank (Bulgaria).

L'appétit pour le risque/le profil de risque et la gouvernance de la conformité (‘compliance governance’) de Raiffeisenbank sont similaires à ceux de KBC Groupe.

KBC Groupe est présent dans le secteur financier bulgare depuis 2007. En 2009, KBC Groupe a défini la Bulgarie comme l'un de ses marchés stratégiques. Aujourd'hui, KBC Groupe est présent en Bulgarie par l'intermédiaire de United Bulgarian Bank (UBB), DZI (assurance), UBB Interlease, UBB Pension Insurance, UBB Asset Management, UBB Factoring, UBB Insurance Broker et KBC Branch Bulgaria. Le 30 juillet 2021, KBC a acquis les activités d'assurance-vie et de fonds de pension bulgares de Nationale Nederlanden.

UBB fait partie du top trois des banques bulgares en termes d'actifs, tandis que DZI se maintient à la première place en termes de part de marché sur le marché de l'assurance. UBB Interlease occupe une position de premier plan en Bulgarie. UBB Asset Management est l'entité locale de gestion d'actifs du groupe qui domine désormais le marché domestique avec plus d'un quart du total des actifs détenus par les fonds bulgares.

Le groupe dispose d'un réseau de distribution bien développé dans tout le pays, mais s'est également révélé être la référence digitale avec de nombreuses solutions numériques lancées ces dernières années.

Il est prévu, après l'approbation réglementaire, de procéder à la fusion de Raiffeisenbank (Bulgaria) et d'UBB, ce qui permettra à KBC de renforcer sa position sur le marché bancaire bulgare. L'entité combinée proforma (UBB et Raiffeisenbank) atteindrait 18% de part de marché en termes d'actifs (contre 10,3% pour UBB aujourd'hui), un niveau très proche des acteurs numéro 1 (19,8%) et numéro 2 (18,4%). En outre, la nouvelle entité combinée UBB-Raiffeisenbank deviendrait le numéro 2 dans le domaine des crédits (17.0% de part de marché pro forma).

La stratégie de Raiffeisenbank a été très similaire à celle de KBC en Bulgarie. Les priorités stratégiques pour 2022-2023 comprennent la transformation numérique et l'innovation, l'utilisation intelligente des données (insights), l'agilité, l'efficacité et l'automatisation des processus E2E ainsi que l'intégration de l'ESG dans le modèle économique.

En outre, cette acquisition renforcera considérablement le leadership d'UBB sur le marché de la gestion d'actifs et sa position de leader dans la fourniture de solutions de leasing, et créera d'importantes opportunités de ventes croisées avec DZI dans le domaine de l'assurance.

KBC consolidera davantage sa position de premier groupe financier intégré en Bulgarie.

En attendant la conclusion de la transaction et l'intégration ultérieure des entités dans les opérations bulgares de KBC, Raiffeisenbank (Bulgaria) continuera à honorer ses engagements envers le marché, tout en continuant à fournir à ses clients un service professionnel de la plus haute qualité.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté la transaction comme suit: 'Je me réjouis sincèrement de cette deuxième acquisition bulgare en un an. Nous nous sommes imposés comme un acteur local solide, proposant une gamme complète de services bancaires, d'assurance, de gestion d'actifs et de leasing de haute qualité. L'acquisition de Raiffeisenbank est un autre témoignage de notre engagement sur le marché bulgare et de notre soutien à l'économie bulgare. Nous sommes extrêmement heureux d'acquérir une entreprise de grande qualité, dotée d'une excellente réputation et d'une équipe managériale très performante. Son intérêt évident pour l'innovation et la digitalisation, associé à un taux de satisfaction élevé des clients, reflète notre propre stratégie Digital First et nous permettra de développer davantage notre activité en Bulgarie, réaffirmant ainsi notre position de leader sur le marché financier bulgare.'

Peter Andronov, CEO de la division Marchés internationaux de KBC Groupe, a ajouté: 'Nous avons toujours manifesté notre intérêt pour les opportunités de développement de nos activités sur nos marchés stratégiques par des acquisitions ciblées, à condition qu'elles répondent à nos critères et soient conformes à notre stratégie. L'acquisition de Raiffeisenbank s'inscrit pleinement dans cette stratégie et renforce encore notre position déjà solide sur notre marché stratégique bulgare. Cet investissement nous permet de déployer une partie du capital de notre groupe dans une opportunité d'investissement qui renforce la franchise, les synergies et la valeur sur un marché que le groupe connaît intimement. Enfin, nous pensons que toutes les parties prenantes de Raiffeisenbank et de KBC profiteront de nos forces combinées.'

Peter Roebben, country manager pour KBC en Bulgarie, conclut: 'L'expansion de nos activités en Bulgarie, l'intégration des produits haut de gamme de Raiffeisenbank tout en nous appuyant sur la compétence et le dynamisme d'UBB et de DZI, nous aideront à atteindre nos objectifs et à assurer notre succès futur. Je suis impatient d'accueillir le personnel et l'équipe managériale de Raiffeisenbank et je suis convaincu qu'ensemble, nous continuerons à consolider notre position de leader au profit de tous nos clients et autres parties prenantes.'

