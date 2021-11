KBC Groep: KBC neemt de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International over

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, Sofia, 15 november 2021 (7.45 uur CET)

KBC neemt de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International over

Deze ochtend hebben de in België gevestigde KBC Bank ("KBC") en de in Oostenrijk gevestigde Raiffeisen Bank International ("RBI") een akkoord bereikt over de overname door KBC van 100% van de aandelen van Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, dat de Bulgaarse bankactiviteiten van RBI omvat.

De transactie omvat ook 100%-dochterbedrijven van Raiffeisenbank (Bulgaria): Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgarije), Raiffeisen Insurance Broker (die de leasing- en bedrijvenklanten van Raiffeisenbank (Bulgaria) bedient) en Raiffeisen Service.

De deal, voor een totaalbedrag van 1 015 miljoen euro in cash, weerspiegelt de kwaliteit van de Raiffeisenfranchise en het synergiepotentieel.

De transactie zal vanaf het eerste jaar voor een groei van de winst per aandeel zorgen. De overnameprijs vertegenwoordigt 1,64 keer de geschatte materiële boekwaarde van het overnamedoelwit in 2022 en een koers-winstverhouding van 13x (op basis van de geschatte winst in 2022). Door gebruik te maken van de gecombineerde entiteit en de expertise van KBC, zullen de synergievoordelen naar verwachting snel toenemen van ongeveer 12 miljoen euro in 2022 tot ongeveer 29 miljoen euro in 2024, en zullen ze boven ongeveer 25 miljoen euro blijven in de periode 2025-2031 (cijfers vóór belastingen).

Na afronding zal de transactie een impact van ongeveer -1 procentpunt hebben op de CET1 van KBC Groep (3kw21: 16,4% fully loaded, Deense Compromismethode).

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en zal naar verwachting wordt afgerond tegen medio 2022.

Raiffeisenbank (Bulgaria), een gevestigde en betrouwbare nationale universele bank in Bulgarije met een bewezen staat van dienst

Raiffeisenbank (Bulgaria) heeft zijn bankactiviteiten uitgebouwd sinds het in 1994 de markt betrad. Het is een vooraanstaande universele bank in Bulgarije, die een volledig gamma bank-, vermogensbeheer-, leasing- en verzekeringsdiensten aanbiedt aan particulieren, kmo's en bedrijvenklanten.

De bank bekleedt de zesde plaats met een marktaandeel van 7,9% in activa en 8,4% in leningen. Raiffeisenbank (Bulgaria) beschikt over een netwerk van 122 bankkantoren verspreid over het land, aangevuld met een netwerk van adviseurs mobiel bankieren, externe partners en kredietbemiddelaars. Raiffeisenbank (Bulgaria) telt 2 500 medewerkers die 635 000 klanten bedienen.

Op het einde van het eerste halfjaar van 2021 beheerde de entiteit een kredietportefeuille van 3,3 miljard euro (waarvan 36% aan bedrijven en 64% aan particulieren incl. KMO/micro), 4,2 miljard euro deposito's en 5,2 miljard euro activa, en zette ze een nettowinst neer van 27 miljoen euro. De CET1-ratio bedroeg 16,4% op het einde van het eerste halfjaar van 2021.

Raiffeisenbank (Bulgaria) kan prat gaan op een hoge klantentevredenheid/NPS in alle segmenten en zet sterk in op innovatie en digitaal bankieren.

De transactie omvat ook Raiffeisen Leasing Bulgaria, de op drie na grootste leasingmaatschappij in Bulgarije (10,5% marktaandeel), Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), de op twee na grootste vermogensbeheerder in Bulgarije (9,7% marktaandeel en een beheerd vermogen van 106 miljoen euro), Raiffeisen Insurance Broker (verdeelt producten van 12 verzekeringsmaatschappijen ; 1% marktaandeel) en Raiffeisen Service. Deze vier maatschappijen zijn voor 100% in handen van Raiffeisenbank (Bulgaria).

De risicobereidheid/het risicoprofiel en de compliance governance van Raiffeisenbank zijn vergelijkbaar met die van KBC Groep.

KBC Groep is sinds 2007 aanwezig in de Bulgaarse financiële sector. In 2009 maakte KBC Groep van Bulgarije een van zijn kernmarkten. Vandaag is KBC Groep in Bulgarije aanwezig via United Bulgarian Bank (UBB), DZI (Insurance), UBB Interlease, UBB Pension Insurance, UBB Asset Management, UBB Factoring, UBB Insurance Broker en KBC Branch Bulgaria. Op 30 juli 2021 nam KBC de Bulgaarse levensverzekerings- en pensioenfondsactiviteiten van Nationale Nederlanden over.

Wat activa betreft, staat UBB in de top drie van banken in Bulgarije, terwijl DZI op de verzekeringsmarkt het grootste marktaandeel inneemt. UBB Interlease heeft een leidende positie in Bulgarije. UBB Asset Management is de lokale vermogensbeheerder van de groep die momenteel de binnenlandse markt domineert met meer dan een kwart van de totale activa aangehouden door Bulgaarse fondsen.

De Groep beschikt over een goed uitgebouwd distributienetwerk in het hele land, maar heeft ook bewezen de digitale referentie te zijn met tal van digitale oplossingen die in de voorbije jaren werden gelanceerd.

Het is de bedoeling om, na goedkeuring door de toezichthouder, over te gaan tot een fusie van Raiffeisenbank (Bulgaria) en UBB, waardoor KBC zijn positie op de Bulgaarse bankmarkt zal kunnen versterken. De pro forma gecombineerde entiteit (UBB en Raiffeisenbank (Bulgaria) zou wat activa betreft een marktaandeel van 18% behalen (tegenover 10,3% voor UBB vandaag). Dat is heel dicht bij de nummers 1 (19,8%) en 2 (18,4%). Bovendien zou de gecombineerde entiteit UBB-Raiffeisenbank de nummer 2 in leningen worden (17.0% pro forma marktaandeel).

De strategie van Raiffeisenbank lijkt sterk op die van KBC in Bulgarije. De strategische aandachtspunten voor 2022-2023 zijn onder meer digitale transformatie en innovatie, slim gebruik van data(-inzichten), wendbaarheid, efficiëntie en E2E-procesautomatisering en de integratie van ESG in het businessmodel.

Bovendien zal deze overname het marktleiderschap van UBB in vermogensbeheer en de leidende positie in het aanbieden van leasingoplossingen aanzienlijk versterken. Ze zal ook ruime mogelijkheden creëren voor kruisverkoop met DZI op het vlak van verzekeringen.

KBC zal zijn positie als de grootste geïntegreerde financiële groep in Bulgarije verder consolideren.

In afwachting van de afronding van de transactie en de daaropvolgende integratie van de entiteiten in de Bulgaarse activiteiten van KBC, zal Raiffeisenbank (Bulgaria) zijn verplichtingen tegenover de markt blijven nakomen en zijn klanten een professionele service van de hoogste kwaliteit blijven bieden.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, licht de overeenkomst als volgt toe: "Ik ben erg blij met deze tweede Bulgaarse overname in een jaar tijd. We hebben ons gevestigd als een sterke lokale speler, met een volledig aanbod van hoogwaardige bank-, verzekerings-, vermogensbeheer- en leasingdiensten. De overname van Raiffeisenbank onderstreept opnieuw ons engagement ten aanzien van de Bulgaarse markt en onze steun aan de Bulgaarse economie. We zijn bijzonder blij met de overname van een kwalitatief hoogstaand bedrijf met een uitmuntende reputatie en een uitstekend managementteam. De duidelijke focus op innovatie en digitalisering, in combinatie met een hoge klantentevredenheid, weerspiegelt onze eigen Digital First-strategie en zal ons in staat stellen onze Bulgaarse activiteiten verder uit te breiden en onze leidende positie op de Bulgaarse financiële markt opnieuw te bevestigen."

Peter Andronov, CEO van de divisie Internationale Markten van KBC Groep, voegt daaraan toe: "We hebben altijd gezegd dat we geïnteresseerd zijn in mogelijkheden om onze activiteiten in onze kernmarkten uit te breiden via bolt-on overnames, op voorwaarde dat ze aan onze criteria beantwoorden en passen in onze strategie. De overname van Raiffeisenbank past volledig in deze strategie en versterkt onze reeds sterke positie in onze Bulgaarse kernmarkt. Met deze investering kunnen we een deel van het kapitaal van onze groep inzetten voor een franchiseversterkende, synergetische en waardeverhogende investeringsopportuniteit in een markt die de groep goed kent. Uiteindelijk geloven we dat alle stakeholders van Raiffeisenbank en KBC zullen profiteren van onze gebundelde krachten."

Peter Roebben, country manager voor KBC in Bulgarije, besluit: "De uitbreiding van onze activiteiten in Bulgarije, door de hoogwaardige producten van Raiffeisenbank te integreren en voort te bouwen op de competentie en het dynamisme van zowel UBB als DZI, zal ons helpen onze doelstellingen te bereiken en toekomstig succes te verzekeren. Ik kijk ernaar uit om het personeel en het managementteam van Raiffeisenbank te verwelkomen en ben ervan overtuigd dat we samen onze leiderspositie verder zullen consolideren ten gunste van al onze klanten en andere stakeholders."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel. +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep

Tel. +32 2 429 35 73 - E-mail: IR4U@kbc.be

* Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.



KBC Group NV



Havenlaan 2 – 1080 Brussels



Viviane Huybrecht



General Manager



Corporate Communication /Spokesperson



Tel. +32 2 429 85 45







Press Office



Tel. +32 2 429 65 01 Stef Leunens



Tel. +32 2 429 29 15 Ilse De Muyer



Tel. +32 2 429 32 88 Pieter Kussé



Tel. +32 2 429 85 44 Sofie Spiessens





















Bijlage