DÉKUPLE Assurance rachète les actifs de QAPE

Paris, le 15 novembre 2021 - 8h00 – Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce le rachat par DÉKUPLE Assurance des actifs de QAPE, une AssurTech innovante et engagée dans la lutte contre la désertification médicale au travers de sa complémentaire santé KOVERS, labellisée "Assurance Santé Ethique".

“Ce rachat s'inscrit logiquement dans notre stratégie de développement “Ambition 2025” dont l’objectif est de devenir un leader du data marketing en Europe d’ici 2025. Nous souhaitons poursuivre une croissance coordonnée de nos 6 pôles d’activités, dont l’assurance qui est en fort développement, tout en conservant notre profil diversifié et résilient avec des activités récurrentes et en croissance en BtoB et en BtoC. Cette opération nous permet également de continuer à nous diversifier autour de la data, du digital et du marketing et d’investir dans la technologie comme vecteur de transformation et de différenciation sur le marché de l’assurance” déclare Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe DÉKUPLE.

DÉKUPLE ASSURANCE RENFORCE LES FONDAMENTAUX DE SA CROISSANCE

Lancée en 2013, l’activité Assurance du Groupe DÉKUPLE a construit au fil des ans un modèle disruptif et performant de courtier généraliste de produits d’assurances affinitaires, grâce à la data et aux technologies marketing. Sur un marché en plein essor, elle développe une gamme diversifiée de produits et a initié depuis septembre 2020 un projet réussi de distribution de complémentaire santé.

Aujourd’hui, DÉKUPLE Assurance accélère son développement dans le cadre du plan stratégique “Ambition 2025" en rachetant les actifs technologiques de l’AssurTech QAPE, qui permettent de concevoir, distribuer et déployer des solutions innovantes en assurance santé, ainsi que les actifs de sa complémentaire santé KOVERS, labellisée "Assurance Santé Ethique", à la croisée du digital et de l’accompagnement humain, optimisée et accélérée par la technologie QAPE.

Ces nouveaux actifs seront consolidés dans les comptes du Groupe DÉKUPLE à compter du 1er novembre 2021. Les synergies attendues permettent de considérer cette opération comme créatrice de valeur.

“Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de QAPE dans le cadre de cette reprise. Ces actifs vont nous permettre d’accélérer notre croissance dans la vente de complémentaire santé grâce aux outils technologiques et aux compétences en gestion et en commercialisation de QAPE. Leur intégration va également nous permettre de développer une offre différenciante en e-santé grâce aux services de pré-diagnostic, de 2ème avis médical ou encore de livraison de médicaments à domicile. Enfin, cela va favoriser la diversification du portefeuille d’assurés sur d’autres catégories de clients (actifs, travailleurs non-salariés, étudiants) grâce à de nouveaux produits, soit distribués en propre, soit dans le cadre d’opérations de marketing de fidélisation menés pour des marques partenaires comme nous le faisons déjà avec nos autres produits d’assurance.” explique Arnaud Delpierre, Directeur Général de DÉKUPLE Assurance.

LES APPORTS INNOVANTS DE LA COMPLEMENTAIRE SANTÉ KOVERS VONT ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DE DÉKUPLE ASSURANCE DANS L’ASSURANCE SANTÉ.

La complémentaire santé KOVERS intègre dans tous ses contrats un service de e-santé, qui crée une véritable révolution d’usage pour la prévention santé et la consultation médicale en abolissant tous les freins temporels et géographiques.

KOVERS e-santé permet de gérer sa santé au quotidien et faciliter l’accès à un médecin dans les meilleurs délais, et en toutes circonstances. Cette plateforme numérique sélectionne et évalue les offres e-santé et objets de santé connectée afin de mettre à disposition les offres les plus efficientes pour les assurances et les assurés. KOVERS e-santé propose ainsi les meilleures offres d’aide au pré-diagnostic, de téléconsultation incluant si besoin un second avis médical, ainsi que l’assistance médicale digitalisée et la livraison de médicaments à domicile. Tous ces services sont intégrés dans une application mobile.

De plus, DÉKUPLE Assurance va capitaliser sur une autre innovation technologique d’e-simulation : il s’agit d’une application digitale destinée aux assurés pour mieux piloter et anticiper leurs dépenses de santé par une connaissance du coût réel des prestations de santé dans leur périmètre géographique. Cette innovation, qui sera prochainement intégrée à l’application Kovers e-santé, sera dotée d’IA et s’appuiera sur la puissance du Big Data.

En utilisant le meilleur de la révolution data et digitale au profit de la création de service, en s’appuyant sur ses conseillers et son efficience opérationnelle, DÉKUPLE Assurance va pouvoir créer de nouveaux modèles d’assurance où la relation souscripteur-conseiller est au cœur de tous les enjeux pour répondre aux besoins des assurés, y compris dans les zones de désertification médicale.

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 139,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Présent en France, en Espagne et au Portugal, le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



Calyptus

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net

