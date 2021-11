English French

Soitec récompensé pour son attention portée sur la qualité des plaques RF-SOI par le "Outstanding Supplier Award " d’UMC

Bernin (Grenoble), France, et Taipei, Taiwan, le 15 novembre 2021 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial dans la conception et production de matériaux semi-conducteurs innovants, a été récompensé par UMC, l'un des principaux fondeurs mondiaux de semi-conducteurs, pour son attention constante portée sur l’amélioration de la qualité et de la performance de ses plaques RF-SOI et a reçu le prix "Outstanding Supplier " (fournisseur exceptionnel) d'UMC à Hsinchu, Taiwan.

Ce prix a été décerné à Soitec car l'entreprise a été jugée comme ayant dépassé les exigences rigoureuses d'UMC en matière de performance des produits, de prise en charge des volumes et d'excellence du support technique et du service client. Plus de 1 000 entreprises qui fournissent des matériaux et des services à UMC ont été évaluées pour cette récompense annuelle.

Depuis 2013, Soitec a établi une relation à long terme avec UMC en fournissant aux fonderies de cette dernière à Singapour et à Taïwan des plaques haut de gamme de 200 mm et 300 mm, qui sont transformées en puces électroniques pour les industries de la téléphonie mobile et des communications.

"Nous sommes très honorés d'avoir reçu cette récompense d'UMC, car il s'agit d'une validation retentissante de nos efforts continus pour améliorer la qualité et la performance de nos plaques et de toujours rester à l’avant-garde dans notre domaine. Soitec est en pole position pour stimuler l'innovation dans la technologie des semi-conducteurs, exploiter son savoir-faire unique et répondre à la demande croissante et au besoin de solutions toujours plus différenciées et à valeur ajoutée ", a déclaré Bernard Aspar, Directeur Général Adjoint de Soitec. "Cette récompense marque un nouveau chapitre pour renforcer notre relation de longue date avec UMC. Les deux entreprises ayant pour objectif commun de créer un avenir durable, Soitec travaillera en étroite collaboration avec UMC pour explorer des moyens innovants d'utiliser nos plaques à haut rendement énergétique pour alimenter les smartphones et les appareils intelligents d'aujourd'hui et de demain. Notre collaboration avec UMC est un parfait exemple de notre intimité avec les clients et l'ensemble des écosystèmes, et souligne notre approche à long terme pour favoriser l'innovation et déployer des stratégies de croissance intégrées de mise sur le marché."

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

A propos d’UMC

UMC (NYSE: UMC, TWSE: 2303) est l'une des principales sociétés mondiales de fonderie de semi-conducteurs. La société fournit des services de fabrication de circuits intégrés de haute qualité, en se concentrant sur la logique et diverses technologies spécialisées pour servir tous les principaux secteurs de l'industrie électronique. Les technologies complètes de traitement des circuits intégrés et les solutions de fabrication d'UMC incluent la logique/signal mixte, la haute tension intégrée, la mémoire non volatile intégrée, le RFSOI et le BCD, etc. La majorité des usines de fabrication de 12 et 8 pouces d'UMC avec son cœur de R&D sont situées à Taïwan, avec d'autres dans toute l'Asie. UMC a un total de 12 usines en production avec une capacité combinée de près de 800 000 plaquettes par mois (équivalent 8 pouces), et toutes sont certifiées avec la norme de qualité automobile IATF-16949. UMC a son siège à Hsinchu, à Taïwan, ainsi que des bureaux locaux aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, en Corée et à Singapour, avec un total de 19 500 employés dans le monde.

For more information, please visit: https://www.umc.com.

Relations investisseurs :







Steve Babureck



+33 6 16 38 56 27



+65 9231 9735



steve.babureck@soitec.com















Contacts medias :



Markus Payer



+33 7 85 54 90 84



markus.payer-ext@soitec.com







Isabelle Laurent



+33 1 53 32 61 51



isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron



+33 1 53 32 61 27



fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #





Pièce jointe