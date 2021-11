Vincit Oyj

Lehdistötiedote 15.11.2021 kello 10:00

Vincitin oma Rising Star -koulutusohjelma alkaa – tavoitteena työllistää jopa 30 uran alussa olevaa ohjelmistokehittäjää



Vincit on aloittanut oman Rising Star nimisen koulutusohjelman, jonka tavoitteena on työllistää iso määrä uusia, vasta uransa alkutaipaleella olevia ohjelmistokehittäjiä. Loppuvuoden 2021 rekrytointikierroksen aikana tullaan palkkaamaan uusia työntekijöitä jopa 30.

Rising Star -ohjelma järjestetään Vincitin sisäisen koulutusorganisaation, Univincityn, kautta. Koulutuksessa Vincitin asiantuntijat suunnittelevat ja räätälöivät jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle yksilöllisen opinpolun mestari–kisälli-pedagogiikkaa hyödyntäen. Koulutuksen kohderyhmää ovat eri tasoiset ja taustaiset uransa alussa olevat ohjelmistokehittäjät. Osallistujille maksetaan palkkaa 2300–3000 €/kk kokemuksestasi riippuen sekä he saavat käyttää Vincitin kattavaa etupakettia.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Kehittäjäpulasta ja uransa alkuvaiheessa olevien koodaajien työllistämisen vaikeudesta puhutaan paljon. Monien työyhteisöjen tulevaisuus on kuitenkin riippuvainen näistä tulevista digitaalisen ajan superstaroista. Vincit haluaa toimia edelläkävijäyrityksenä ja olla suunnannäyttäjänä luomassa uusia kehittäjäsukupolvia. Haastamme myös muut IT-alan toimijat kantamaan kortensa kekoon ja mahdollistamaan uransa alkutaipaleella olevien kehittäjälupausten kasvun alansa huippuosaajiksi.”

Vincit Oyj:n Univincityn rehtori Essi Isohanni: “Kun yrityksenä lähdemme ottamaan vastuuta koulutustehtävistä näin laajasti, vaatii se sitoutumista koko organisaation tasolla. Myynnin, kollegojen, Univincityn, people-asiantuntijoiden ja liiketoimintajohtajien pitää kaikkien osaltaan tukea junior-koodareita ja heidän ammatillisen kasvunsa mahdollistamista. Tämä vaatii, että pohdimme myös koko organisaatiomme merkitystä ja yhteiskunnallista tehtävää.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, markkinointijohtaja Kati Lindholm, puhelin: 040 543 6978

Vincit Oyj, Univincityn rehtori Essi Isohanni, puhelin: 040 579 0321

