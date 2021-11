English Danish

Date 15.11.2021

Share buy-back programme – week 45

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



99,500



808.80



80,475,278 08 November 2021 3,500 834.26 2,919,910 09 November 2021 3,500 837.15 2,930,025 10 November 2021 3,500 833.55 2,917,425 11 November 2021 4,000 849.89 3,399,560 12 November 2021 3,000 850.97 2,552,910 Total under the current share buy-back programme



117,000



813.63



95,195,108 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021







40,400







742.50







29,997,136 Total bought back 519,005 674.72 350,180,966

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

519,005 shares under the share buy-back programmes corresponding to 1.8 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 53 825 XCSE 20211108 9:00:04.657000 7 825 XCSE 20211108 9:00:04.676000 7 821 XCSE 20211108 9:01:36.999000 59 822 XCSE 20211108 9:06:43.422000 31 822 XCSE 20211108 9:06:46.483000 10 823 XCSE 20211108 9:15:08.999000 50 823 XCSE 20211108 9:15:08.999000 1 823 XCSE 20211108 9:15:09.000000 31 823 XCSE 20211108 9:15:09.016000 15 824 XCSE 20211108 9:25:24.658000 14 824 XCSE 20211108 9:25:24.658000 30 824 XCSE 20211108 9:28:41.445000 16 824 XCSE 20211108 9:32:02.725000 14 824 XCSE 20211108 9:32:02.725000 8 827 XCSE 20211108 9:51:59.749000 50 827 XCSE 20211108 9:51:59.749000 25 827 XCSE 20211108 9:51:59.790000 6 827 XCSE 20211108 9:51:59.832000 19 827 XCSE 20211108 9:51:59.832000 4 827 XCSE 20211108 9:51:59.873000 4 827 XCSE 20211108 9:51:59.873000 17 827 XCSE 20211108 9:51:59.873000 36 829 XCSE 20211108 10:08:21.362000 28 829 XCSE 20211108 10:08:21.403000 1 829 XCSE 20211108 10:08:21.403000 36 829 XCSE 20211108 10:08:21.444000 35 829 XCSE 20211108 10:08:21.486000 35 829 XCSE 20211108 10:08:21.527000 38 830 XCSE 20211108 10:12:34.020000 146 830 XCSE 20211108 10:13:31.006000 30 830 XCSE 20211108 10:20:07.604000 24 830 XCSE 20211108 10:38:18.624000 8 830 XCSE 20211108 10:38:18.624000 32 830 XCSE 20211108 10:43:56.079000 11 831 XCSE 20211108 10:54:02.253000 18 831 XCSE 20211108 10:54:02.253000 115 833 XCSE 20211108 10:59:20.607000 5 833 XCSE 20211108 10:59:20.607000 62 833 XCSE 20211108 11:00:02.201000 22 834 XCSE 20211108 11:20:24.296000 2 835 XCSE 20211108 11:25:59.389000 88 835 XCSE 20211108 11:25:59.389000 30 836 XCSE 20211108 11:38:55.329000 8 836 XCSE 20211108 11:48:39.541000 22 836 XCSE 20211108 11:48:39.541000 1 836 XCSE 20211108 11:53:54.675000 15 835 XCSE 20211108 11:57:18.119000 33 835 XCSE 20211108 11:57:18.186000 62 837 XCSE 20211108 12:09:51.680000 8 837 XCSE 20211108 12:09:51.680000 10 837 XCSE 20211108 12:13:34.214000 19 837 XCSE 20211108 12:15:13.563000 10 837 XCSE 20211108 12:15:13.563000 25 837 XCSE 20211108 12:20:24.579000 5 837 XCSE 20211108 12:20:24.579000 30 837 XCSE 20211108 12:25:13.957000 31 837 XCSE 20211108 12:31:47.162000 89 835 XCSE 20211108 12:35:03.245000 94 835 XCSE 20211108 12:42:45.624000 13 837 XCSE 20211108 12:44:33.301000 21 837 XCSE 20211108 12:45:20.554000 30 838 XCSE 20211108 12:48:37.917000 31 838 XCSE 20211108 12:55:41.979000 30 839 XCSE 20211108 12:55:42.024000 98 839 XCSE 20211108 12:55:42.024000 1 838 XCSE 20211108 13:29:01.051000 10 838 XCSE 20211108 13:29:48.571000 5 838 XCSE 20211108 13:38:50.175000 34 839 XCSE 20211108 13:47:32.691000 10 838 XCSE 20211108 14:28:40.267000 4 838 XCSE 20211108 14:36:10.895000 6 838 XCSE 20211108 14:36:10.895000 5 838 XCSE 20211108 14:41:50.914000 134 840 XCSE 20211108 14:43:01.538000 45 840 XCSE 20211108 14:43:01.538000 3 840 XCSE 20211108 14:43:01.538000 47 840 XCSE 20211108 14:43:01.538000 92 839 XCSE 20211108 14:44:14.623000 29 838 XCSE 20211108 14:53:04.972000 1 838 XCSE 20211108 14:53:04.972000 31 838 XCSE 20211108 14:54:38.625000 16 839 XCSE 20211108 14:57:18.824000 2 839 XCSE 20211108 14:57:18.824000 26 839 XCSE 20211108 14:57:18.824000 16 839 XCSE 20211108 14:59:18.606000 15 839 XCSE 20211108 14:59:18.606000 93 838 XCSE 20211108 15:07:52.060000 55 838 XCSE 20211108 15:15:53.734000 62 838 XCSE 20211108 15:15:53.734000 32 837 XCSE 20211108 15:20:48.932000 31 837 XCSE 20211108 15:20:48.932000 32 837 XCSE 20211108 15:41:26.144000 26 837 XCSE 20211108 15:41:26.144000 2 837 XCSE 20211108 15:41:26.144000 50 837 XCSE 20211108 15:41:26.144000 5 837 XCSE 20211108 15:42:20.571000 24 837 XCSE 20211108 15:42:20.571000 123 837 XCSE 20211108 15:52:28.793000 31 837 XCSE 20211108 15:52:28.793000 14 837 XCSE 20211108 15:52:28.817000 74 837 XCSE 20211108 15:52:28.817000 95 836 XCSE 20211108 16:24:53.739000 31 836 XCSE 20211108 16:24:53.739000 31 836 XCSE 20211108 16:24:53.739000 32 836 XCSE 20211108 16:24:53.739000 50 836 XCSE 20211108 16:24:53.761000 79 836 XCSE 20211108 16:24:53.761000 14 836 XCSE 20211108 16:46:51.261870 6 836 XCSE 20211108 16:46:51.261870 18 836 XCSE 20211108 16:46:51.261870 64 835 XCSE 20211109 9:04:26.376000 31 835 XCSE 20211109 9:04:26.376000 34 839 XCSE 20211109 9:20:34.494000 30 839 XCSE 20211109 9:23:53.456000 14 840 XCSE 20211109 9:34:01.660000 15 840 XCSE 20211109 9:36:34.345000 78 840 XCSE 20211109 9:36:34.345000 31 840 XCSE 20211109 9:40:29.835000 126 838 XCSE 20211109 10:05:19.487000 32 838 XCSE 20211109 10:05:19.487000 31 838 XCSE 20211109 10:05:19.487000 50 838 XCSE 20211109 10:05:19.509000 74 840 XCSE 20211109 10:21:14.063000 18 840 XCSE 20211109 10:21:14.063000 31 840 XCSE 20211109 10:21:14.063000 29 839 XCSE 20211109 10:29:56.307000 30 839 XCSE 20211109 10:29:56.307000 60 840 XCSE 20211109 11:07:40.445000 30 840 XCSE 20211109 11:07:40.445000 30 840 XCSE 20211109 11:07:40.445000 30 841 XCSE 20211109 12:12:08.534000 29 841 XCSE 20211109 12:12:08.534000 1 840 XCSE 20211109 12:13:39.770000 30 840 XCSE 20211109 12:13:39.770000 31 838 XCSE 20211109 12:19:58.873000 50 838 XCSE 20211109 12:20:51.851683 50 838 XCSE 20211109 12:20:51.869018 5 838 XCSE 20211109 12:20:51.886000 45 838 XCSE 20211109 12:20:51.886078 47 839 XCSE 20211109 12:36:25.611791 19 839 XCSE 20211109 12:36:25.611791 32 839 XCSE 20211109 12:36:25.611791 85 839 XCSE 20211109 12:36:25.611791 1 839 XCSE 20211109 12:36:25.611791 36 839 XCSE 20211109 12:36:25.611791 49 839 XCSE 20211109 12:36:25.611791 31 839 XCSE 20211109 12:36:25.611861 50 838 XCSE 20211109 12:36:39.062834 15 838 XCSE 20211109 12:36:39.062834 124 838 XCSE 20211109 12:36:39.062834 2 838 XCSE 20211109 12:36:39.062834 12 838 XCSE 20211109 12:36:51.292799 50 838 XCSE 20211109 12:36:51.292799 88 838 XCSE 20211109 12:36:51.292799 2 836 XCSE 20211109 12:41:09.455000 27 838 XCSE 20211109 13:26:31.633000 27 838 XCSE 20211109 13:26:31.674000 27 838 XCSE 20211109 13:26:31.756000 27 838 XCSE 20211109 13:26:31.797000 27 838 XCSE 20211109 13:26:31.839000 126 838 XCSE 20211109 13:26:31.839000 16 837 XCSE 20211109 13:27:40.394000 47 837 XCSE 20211109 13:27:40.397000 32 837 XCSE 20211109 13:27:40.416000 35 837 XCSE 20211109 14:03:12.827000 35 837 XCSE 20211109 14:03:12.868000 31 837 XCSE 20211109 14:03:12.910000 28 837 XCSE 20211109 14:05:32.753000 3 837 XCSE 20211109 14:05:32.753000 31 837 XCSE 20211109 14:11:40.935000 31 837 XCSE 20211109 14:17:34.285000 30 836 XCSE 20211109 14:22:09.436000 22 836 XCSE 20211109 14:22:09.436000 9 836 XCSE 20211109 14:22:09.436000 29 836 XCSE 20211109 14:22:09.436000 28 834 XCSE 20211109 15:21:54.696000 31 834 XCSE 20211109 15:21:54.696000 30 834 XCSE 20211109 15:21:54.696000 30 834 XCSE 20211109 15:21:54.696000 5 835 XCSE 20211109 15:31:48.867000 11 835 XCSE 20211109 15:31:48.867000 4 835 XCSE 20211109 15:31:48.867000 32 835 XCSE 20211109 15:35:02.683000 50 835 XCSE 20211109 15:35:02.683000 329 835 XCSE 20211109 15:35:02.683000 32 834 XCSE 20211109 15:49:30.733000 46 835 XCSE 20211109 16:16:54.813000 46 835 XCSE 20211109 16:16:54.854000 46 835 XCSE 20211109 16:16:54.895000 46 835 XCSE 20211109 16:16:54.937000 31 835 XCSE 20211109 16:16:54.978000 31 834 XCSE 20211109 16:21:01.573000 32 833 XCSE 20211109 16:24:05.602000 31 833 XCSE 20211109 16:24:07.615000 3 835 XCSE 20211109 16:27:33.241000 16 835 XCSE 20211109 16:29:29.724000 13 835 XCSE 20211109 16:29:29.724000 25 835 XCSE 20211109 16:30:24.109000 7 835 XCSE 20211109 16:30:24.109000 153 835 XCSE 20211109 16:32:33.392307 91 837 XCSE 20211110 9:02:20.712000 33 834 XCSE 20211110 9:05:31.734000 23 836 XCSE 20211110 9:18:28.102593 17 836 XCSE 20211110 9:18:28.102636 17 836 XCSE 20211110 9:18:28.102656 17 836 XCSE 20211110 9:18:28.102659 17 836 XCSE 20211110 9:18:28.102661 80 836 XCSE 20211110 9:18:28.102697 40 836 XCSE 20211110 9:18:28.119284 31 835 XCSE 20211110 9:20:20.671000 30 835 XCSE 20211110 9:20:20.671000 33 834 XCSE 20211110 9:21:52.040000 62 835 XCSE 20211110 9:36:11.792000 29 835 XCSE 20211110 9:36:11.792000 30 835 XCSE 20211110 9:36:11.792000 33 834 XCSE 20211110 9:40:05.320000 62 834 XCSE 20211110 9:44:01.179000 123 834 XCSE 20211110 10:06:08.192000 62 833 XCSE 20211110 10:08:24.736000 50 832 XCSE 20211110 10:12:48.115000 4 832 XCSE 20211110 10:12:48.115000 11 832 XCSE 20211110 10:12:48.132000 15 831 XCSE 20211110 10:33:45.380000 54 831 XCSE 20211110 10:36:09.178000 38 831 XCSE 20211110 10:36:09.178000 2 831 XCSE 20211110 10:36:09.178000 31 831 XCSE 20211110 10:36:09.178000 31 832 XCSE 20211110 10:51:30.400000 62 832 XCSE 20211110 10:51:30.400000 30 832 XCSE 20211110 10:51:30.400000 32 830 XCSE 20211110 10:53:41.577000 32 829 XCSE 20211110 10:59:31.351000 32 830 XCSE 20211110 10:59:31.374000 19 829 XCSE 20211110 11:07:42.878000 13 829 XCSE 20211110 11:07:42.879000 15 829 XCSE 20211110 11:11:42.713000 18 829 XCSE 20211110 11:11:42.713000 33 829 XCSE 20211110 11:11:42.713000 33 828 XCSE 20211110 11:14:42.925000 33 827 XCSE 20211110 11:21:05.078000 31 827 XCSE 20211110 11:28:15.944000 30 827 XCSE 20211110 11:28:15.944000 24 830 XCSE 20211110 12:00:33.654000 42 830 XCSE 20211110 12:00:33.654000 66 830 XCSE 20211110 12:00:33.654000 3 829 XCSE 20211110 12:14:26.725000 17 829 XCSE 20211110 13:22:09.194000 43 829 XCSE 20211110 13:22:09.194000 30 829 XCSE 20211110 13:22:09.194000 4 829 XCSE 20211110 13:25:32.123000 27 829 XCSE 20211110 14:08:40.804000 228 830 XCSE 20211110 14:09:50.648000 52 829 XCSE 20211110 14:11:27.531000 95 830 XCSE 20211110 14:22:22.324000 40 831 XCSE 20211110 15:12:40.304000 50 831 XCSE 20211110 15:12:40.304000 121 831 XCSE 20211110 15:12:40.304000 2 831 XCSE 20211110 15:12:40.304000 29 833 XCSE 20211110 15:16:23.396000 29 833 XCSE 20211110 15:20:43.704000 2 833 XCSE 20211110 15:20:43.704000 32 833 XCSE 20211110 15:24:54.018000 6 833 XCSE 20211110 15:29:20.128000 24 833 XCSE 20211110 15:29:20.128000 19 833 XCSE 20211110 15:33:15.113000 11 833 XCSE 20211110 15:33:15.113000 5 833 XCSE 20211110 15:43:30.530000 94 834 XCSE 20211110 15:43:47.923000 3 834 XCSE 20211110 15:44:04.405000 1 834 XCSE 20211110 15:44:04.405000 18 834 XCSE 20211110 15:44:04.405000 39 837 XCSE 20211110 15:57:00.915000 38 837 XCSE 20211110 15:57:00.915000 43 837 XCSE 20211110 15:57:00.915000 31 838 XCSE 20211110 16:11:39.518000 33 838 XCSE 20211110 16:11:39.518000 21 838 XCSE 20211110 16:11:39.518000 50 838 XCSE 20211110 16:11:39.518000 33 838 XCSE 20211110 16:11:39.518000 21 838 XCSE 20211110 16:11:39.518000 60 839 XCSE 20211110 16:23:58.844000 70 839 XCSE 20211110 16:23:58.844000 23 839 XCSE 20211110 16:24:10.088000 20 838 XCSE 20211110 16:24:37.121000 11 838 XCSE 20211110 16:24:37.121000 31 838 XCSE 20211110 16:28:24.599000 19 838 XCSE 20211110 16:28:57.822000 12 838 XCSE 20211110 16:28:57.822000 32 838 XCSE 20211110 16:30:55.638000 20 838 XCSE 20211110 16:33:11.828000 11 838 XCSE 20211110 16:33:11.828000 17 838 XCSE 20211110 16:38:00.031285 12 838 XCSE 20211110 16:38:00.031285 21 838 XCSE 20211110 16:38:00.031285 53 838 XCSE 20211110 16:38:00.031340 183 838 XCSE 20211110 16:38:00.031374 65 837 XCSE 20211111 9:01:42.457000 32 836 XCSE 20211111 9:02:59.564000 81 838 XCSE 20211111 9:28:08.962000 15 838 XCSE 20211111 9:28:08.962000 132 837 XCSE 20211111 9:39:13.892000 164 838 XCSE 20211111 10:05:53.694000 49 838 XCSE 20211111 10:13:54.846000 16 838 XCSE 20211111 10:16:44.015000 17 838 XCSE 20211111 10:16:44.015000 33 838 XCSE 20211111 10:16:44.015000 31 838 XCSE 20211111 10:27:08.300000 30 838 XCSE 20211111 10:27:08.300000 30 838 XCSE 20211111 10:27:08.300000 33 843 XCSE 20211111 11:14:01.001000 33 843 XCSE 20211111 11:14:01.001000 31 842 XCSE 20211111 11:19:04.100000 2 843 XCSE 20211111 11:20:57.175000 31 844 XCSE 20211111 11:31:32.993000 31 844 XCSE 20211111 11:31:32.993000 55 845 XCSE 20211111 11:56:20.689000 33 845 XCSE 20211111 11:57:13.279000 33 848 XCSE 20211111 12:22:55.721000 32 848 XCSE 20211111 12:22:55.721000 21 846 XCSE 20211111 12:34:12.566000 12 846 XCSE 20211111 12:34:12.566000 10 846 XCSE 20211111 12:35:13.314000 155 849 XCSE 20211111 12:53:11.652000 84 849 XCSE 20211111 12:53:11.675000 32 848 XCSE 20211111 13:27:14.023000 33 848 XCSE 20211111 13:27:14.023000 14 850 XCSE 20211111 13:53:17.070000 36 850 XCSE 20211111 14:15:14.443000 89 850 XCSE 20211111 14:15:14.443000 22 853 XCSE 20211111 14:34:10.764000 16 853 XCSE 20211111 14:34:10.764000 31 853 XCSE 20211111 14:34:10.764000 32 853 XCSE 20211111 14:38:06.715000 65 852 XCSE 20211111 14:53:47.057000 32 852 XCSE 20211111 14:53:47.057000 32 852 XCSE 20211111 14:53:47.057000 16 852 XCSE 20211111 14:53:47.057000 16 852 XCSE 20211111 14:53:47.057000 32 852 XCSE 20211111 14:53:47.057000 33 852 XCSE 20211111 14:53:47.057000 30 852 XCSE 20211111 15:03:05.552000 30 852 XCSE 20211111 15:03:05.552000 31 852 XCSE 20211111 15:03:05.552000 30 854 XCSE 20211111 15:19:05.569000 64 855 XCSE 20211111 15:20:15.628000 32 855 XCSE 20211111 15:20:15.628000 31 854 XCSE 20211111 15:36:10.938000 31 854 XCSE 20211111 15:36:10.938000 33 852 XCSE 20211111 15:37:45.804000 5 854 XCSE 20211111 15:44:01.133000 5 854 XCSE 20211111 15:44:04.967000 6 854 XCSE 20211111 15:44:09.754000 8 855 XCSE 20211111 15:59:17.999336 17 855 XCSE 20211111 15:59:17.999440 16 855 XCSE 20211111 15:59:17.999472 17 855 XCSE 20211111 15:59:18.016848 16 855 XCSE 20211111 15:59:18.016848 17 855 XCSE 20211111 15:59:18.020251 6 855 XCSE 20211111 15:59:18.024531 1 855 XCSE 20211111 15:59:18.024733 26 855 XCSE 20211111 15:59:18.036751 26 855 XCSE 20211111 15:59:18.036773 50 855 XCSE 20211111 15:59:18.038464 160 855 XCSE 20211111 15:59:18.038495 50 855 XCSE 20211111 16:06:14.587600 50 855 XCSE 20211111 16:06:14.604510 72 855 XCSE 20211111 16:06:14.604510 68 855 XCSE 20211111 16:06:14.604568 50 855 XCSE 20211111 16:06:14.604574 50 855 XCSE 20211111 16:07:00.003344 6 855 XCSE 20211111 16:07:00.003458 44 855 XCSE 20211111 16:07:00.003482 44 855 XCSE 20211111 16:07:00.003486 170 855 XCSE 20211111 16:07:00.003522 50 855 XCSE 20211111 16:07:00.020520 36 855 XCSE 20211111 16:07:03.401904 2 854 XCSE 20211111 16:31:30.683464 50 854 XCSE 20211111 16:31:30.683464 698 854 XCSE 20211111 16:32:10.785977 50 854 XCSE 20211111 16:32:10.785977 22 852 XCSE 20211112 9:05:44.279000 39 852 XCSE 20211112 9:05:44.279000 30 852 XCSE 20211112 9:05:44.279000 6 849 XCSE 20211112 9:14:11.765000 25 849 XCSE 20211112 9:14:11.765000 31 849 XCSE 20211112 9:14:11.765000 32 849 XCSE 20211112 9:26:11.785000 32 848 XCSE 20211112 9:30:01.591000 50 848 XCSE 20211112 9:31:34.839000 14 848 XCSE 20211112 9:31:34.839000 52 847 XCSE 20211112 9:31:34.863000 9 847 XCSE 20211112 9:31:34.864000 5 847 XCSE 20211112 9:31:34.880000 10 847 XCSE 20211112 9:54:15.429000 121 847 XCSE 20211112 9:54:15.429000 40 847 XCSE 20211112 9:54:15.452000 3 845 XCSE 20211112 10:16:43.047000 31 845 XCSE 20211112 10:16:43.047000 92 845 XCSE 20211112 10:16:43.047000 31 845 XCSE 20211112 10:16:43.047000 24 845 XCSE 20211112 10:16:43.069000 11 845 XCSE 20211112 10:27:02.739000 50 845 XCSE 20211112 10:27:02.739000 33 845 XCSE 20211112 10:31:24.131000 30 847 XCSE 20211112 10:42:12.052000 31 847 XCSE 20211112 10:42:12.052000 27 849 XCSE 20211112 10:45:34.191000 31 849 XCSE 20211112 10:48:02.941000 198 851 XCSE 20211112 11:42:02.815000 7 852 XCSE 20211112 12:12:21.507000 8 852 XCSE 20211112 12:15:02.873000 83 852 XCSE 20211112 12:15:02.873000 32 852 XCSE 20211112 12:15:02.873000 4 852 XCSE 20211112 12:15:02.873000 33 851 XCSE 20211112 12:28:04.047000 61 850 XCSE 20211112 12:45:02.857000 33 851 XCSE 20211112 12:50:29.442000 95 852 XCSE 20211112 13:10:18.922000 31 852 XCSE 20211112 13:10:18.922000 99 851 XCSE 20211112 13:34:08.978000 6 852 XCSE 20211112 14:17:34.203000 10 852 XCSE 20211112 14:17:34.203000 63 852 XCSE 20211112 14:17:34.203000 1 852 XCSE 20211112 14:17:34.203000 52 852 XCSE 20211112 14:17:34.203000 7 852 XCSE 20211112 14:17:34.203000 123 850 XCSE 20211112 14:26:31.795000 69 852 XCSE 20211112 14:46:03.430000 126 852 XCSE 20211112 14:46:03.430000 33 852 XCSE 20211112 15:38:59.787000 32 852 XCSE 20211112 16:02:00.076000 98 852 XCSE 20211112 16:02:00.076000 32 852 XCSE 20211112 16:02:00.076000 48 853 XCSE 20211112 16:04:31.641000 1 853 XCSE 20211112 16:04:31.641000 36 853 XCSE 20211112 16:04:31.641000 7 853 XCSE 20211112 16:07:11.295000 24 853 XCSE 20211112 16:07:11.295000 7 853 XCSE 20211112 16:09:53.996000 3 853 XCSE 20211112 16:09:53.996000 20 853 XCSE 20211112 16:09:53.996000 102 853 XCSE 20211112 16:18:54.075000 19 853 XCSE 20211112 16:18:54.075000 50 854 XCSE 20211112 16:28:31.412552 23 855 XCSE 20211112 16:37:30.183312 50 855 XCSE 20211112 16:37:30.183312 50 855 XCSE 20211112 16:37:30.200699 4 855 XCSE 20211112 16:37:30.200780 11 855 XCSE 20211112 16:37:30.202302 35 855 XCSE 20211112 16:37:36.535438 50 855 XCSE 20211112 16:38:07.694379 14 856 XCSE 20211112 16:40:35.596721 50 856 XCSE 20211112 16:40:35.596721 9 856 XCSE 20211112 16:40:35.596721 50 856 XCSE 20211112 16:41:40.774611 39 856 XCSE 20211112 16:41:40.774693 50 856 XCSE 20211112 16:41:40.774693

Attachment