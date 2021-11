Komposite devient le premier MSP français d’iland

L’ESN Komposite fait évoluer sa stratégie et accélère sur le Cloud en annonçant un partenariat structurant avec iland.



Avec cet accord unique, le Groupe diversifie ses activités de conseil et services en infrastructure et data.

Il propose ainsi à ses clients un accompagnement global et clé en main sur les principaux cas d’usage du Cloud, de l’Infrastructure-as-a-Service (Iaas) au Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaas) en passant par le Backup-as-a-Service (Baas) et la protection des données Microsoft 365.

iland de son côté, fort d’une expérience éprouvée en sécurisation des services Cloud, renforce ainsi sa présence en France en nouant une relation de confiance avec un acteur tricolore en forte croissance et aux résultats solides.

En devenant le premier partenaire MSP (Managed Services Provider) français d’iland, Komposite met clairement en avant sa volonté de structurer et d’enrichir son positionnement et sa chaîne de valeur pour concevoir, dimensionner, déployer et piloter les projets hybrides de ses clients.



Du point de vue de l’utilisateur, ce partenariat est synonyme de qualité et de simplicité.

Il allie le leadership d’iland sur les sujets de Disaster Recovery et son engagement à proposer les plus hauts niveaux de sécurité, à l’accompagnement individualisé de Komposite. Par conséquent, les projets de transformation numérique des entreprises bénéficieront maintenant d’une expérience complète qui combinera le meilleur de la technologie, de la sécurité, de la personnalisation des catalogues de services à une approche économique du cloud simplifiée.

Cette alliance Komposite & iland se décline dans le quotidien des deux entreprises. Komposite investit déjà des ressources significatives à la certification de ses équipes, au développement de ses compétences et de ses services afin d’accompagner la montée en puissance d’iland en France, qui fera lui aussi de prochaines annonces technologiques engageantes.

David Dariouch, CTO de Komposite, a préparé les conditions de ce rapprochement dès l’été 2021 : « Le Cloud est aujourd’hui une dimension incontournable de la stratégie IT des entreprises. Pour offrir un accompagnement de bout en bout, complémentaire à nos offres de modernisation d’infrastructure, de data management et de Database-as-a-Service, nous avons choisi de nous positionner en tant que partenaire global et stratégique auprès de nos clients pour la mise en œuvre de solutions hybrides. iland occupe une place privilégiée dans l’évolution de notre offre ; nous avons été séduits par leur expérience, leur approche fonctionnelle et leur modèle économique rassurant pour nos clients.

Ensemble, nous nous fixons pour mission de démocratiser le move to cloud en misant sur la simplification, la lisibilité et la maîtrise budgétaire du cloud. Nul doute que ce triptyque pédagogie/clarté/finance est ce qu’attend le marché français, au regard de l’accueil que nous recevons déjà chez nos clients pour la mise en œuvre de solutions hybrides efficaces. »

Alexandra Napoleoni, Senior Channel Manager en charge du bureau français d’iland « Faire de Komposite notre premier MSP français nous laisse augurer une croissance importante de notre business en France. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par Komposite pour l’accompagner dans le développement de son offre de service Cloud, d’abord pour la complémentarité de nos deux sociétés, et surtout, parce que nous partageons une vision commune de l’évolution des usages et des innovations business.

Au-delà d’une relation industrielle, le partenariat Komposite & iland repose sur des convictions fortes, que sont de rendre le Cloud accessible à toutes les entreprises, peu importe leurs secteurs d’activités, et de proposer une alternative disruptive au marché tricolore ! »