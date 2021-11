Finnish English

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.11.2021 KLO 11.00



Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa 50 megawatin aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa

Taaleri SolarWind II -rahasto on ostanut Niebla-aurinkoenergiaprojektin, joka sijaitsee San Juan del Puertossa, Andalusiassa, noin 70 kilometriä Sevillasta länteen.

Aurinkovoimalan kapasiteetti tulee olemaan 50 megawattia ja vuotuinen sähköntuotanto noin 107 gigawattituntia. Laitos tuottaa sähköä noin 28 000 kotitaloudelle ja sähköntuotannon vuotuinen hiilidioksidikompensaatio on noin 36 500 tonnia. Aurinkovoimalan rakennustyöt aloitetaan joulukuussa 2021 ja hankkeen odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Hankkeen on kehittänyt espanjalainen hankekehittäjä Valfortec yhteistyössä Taaleri Energian kanssa. Aurinkovoimalalla on Centrica Energy Tradingin kanssa pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus, joka kattaa merkittävän osuuden aurinkovoimalan tuotannosta. Hankkeen lainarahoittaja on Banco Sabadell, ja rahoitus on toteutettu Loan Market Associationin vihreiden lainojen periaatteiden mukaisesti.

“Olemme erittäin tyytyväisiä Taaleri SolarWind II -rahaston sijoituksesta Espanjaan. Espanjassa on loistavat aurinkoenergiaolosuhteet ja maalla on tavoitteena lisätä aurinkoenergian osuutta sähköntuotannossa. Kolmen viime vuoden aikana olemme perustaneet toimiston Madridiin, syventäneet ymmärrystämme paikallisesta markkinasta sekä laajentaneet suhdeverkostoamme hankekehittäjiin. Aikomuksemme on jatkaa toimintaa aktiivisena sijoittajana Espanjassa”, kertoo Taaleri Energian sijoitusjohtaja Petri Isotalus.

”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstämme Taaleri Energian kanssa. Banco Sabadellilla on laaja kokemus uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamisesta Espanjassa, ja toivomme yhteistyömme Taaleri Energian jatkuvan myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista riskeistä, ja tällaiset hankkeet ovat tärkeitä siirryttäessä kohti kestävää taloutta”, sanoo Banco Sabdellin projektirahoitusjohtaja Roberto García Coria.

Tietoa Taaleri SolarWind II -rahastosta

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin viidessä kohdemarkkinassa; Pohjoismaat ja Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa, Iberia ja Texas. Taaleri SolarWind II -rahasto tulee rahoittamaan noin 850 megawatin uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä korvaa vuosittain yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä tuotantolaitosten yli 25-vuotisen elinkaaren aikana.

Rahaston sijoittajia ovat Euroopan investointipankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Obligo Global Infrastuktur II -rahasto, Kirkon eläkerahasto, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Taaleri-konserni, Taaleri Energian tiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, ja se koostuu yhteensä 40 ammattilaisesta. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com

Lisätietoa:

Petri Isotalus, sijoitusjohtaja, Taaleri Energia, +358 40 827 6516, petri.isotalus@taaleri.com

Francisco Garcia Valverde, päällikkö, Taaleri Energia Iberia, +34 669 851 060, fran.valverde@taaleri.com

Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, +358 40 7337789, stephen.ross@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com