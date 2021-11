Neocase signe un partenariat avec Clevy et intègre la technologie conversationnelle « EVA » dans ses solutions RH

Neocase, entreprise pionnière de la digitalisation RH vient de signer un partenariat stratégique avec la start-up Clevy pour intégrer dans ses solutions la technologie conversationnelle. L’objectif de cette alliance : améliorer le service rendu aux employés et créer une expérience collaborateur encore plus qualitative.

Neocase propose depuis plus de vingt ans des solutions digitales RH, notamment le portail employé au sein duquel l’assistante virtuelle conçue par Clevy sera intégrée. Le portail Neocase permet aux collaborateurs d’une entreprise de trouver toutes les réponses à leurs questions relevant du domaine RH. Désormais, ils pourront interagir avec cette assistante répondant au nom de Eva (Employee Virtual Assistant), via le portail Neocase, disponible en version desktop et mobile.

Fluidité et rapidité

Pré-entraînée sur plus de 350 000 questions RH pendant 5 ans, EVA (Employee Virtual Assistant) est une IA conversationnelle connectable à tout le SIRH de l’entreprise. De la demande de solde de congés ou d’une attestation de l’employeur jusqu’au téléchargement d’une fiche de paie : Eva simplifie la vie des agents RH et des collaborateurs au quotidien avec les délais de traitement des demandes immédiats, en 14 langues et avec des réponses de meilleure qualité.

« Véritable alliance entre l’innovation et l’expertise RH, ce partenariat va renforcer la proposition de valeur des solutions Neocase tant sur l’amélioration de la productivité RH, que sur l’expérience utilisateur que nous rendons encore plus fluide et intuitive. », commente Duc LE KHAC, Directeur des partenariats Europe chez NEOCASE.

Un usage facile

EVA automatise entre 70 et 90% des réponses aux questions récurrentes RH des employés. C’est un formidable complément des offres Neocase, qui vient se brancher aux outils de l’éditeur sans effort, pour une expérience fluide, sans couture des collaborateurs, managers et gestionnaires.

Le but de ce partenariat entre Neocase et Clevy est double : libérer les agents RH du traitement chronophage de questions simples et récurrentes afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d’offrir aux employés un accès direct à l'information RH 24h/24, 7 jours sur 7 dans tous pays et sur tous canaux et supports desktop et mobile.

Un partenariat stratégique

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Neocase qui permet d’apporter une offre commune à la pointe de la transformation digitale et de l’automatisation du support RH. Neocase s’est imposé ces dernières années comme l’un des leaders européens du Case Management et du HRSD et c’est un plaisir de le compter comme nouveau partenaire stratégique », commente Salim Jernite, Directeur Général de Clevy