Donner à la Génération possibilités les moyens de réussir : les dons communautaires Ted Rogers pour 2021-2022 aident des milliers de jeunes d’ici à réaliser leur plein potentiel

Dons octroyés à 90 organismes canadiens dans 40 communautés



Près de 400 dons communautaires Ted Rogers remis depuis 2017

TORONTO, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout est possible avec un bon coup de main. Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé avoir octroyé des dons communautaires Ted Rogers à 90 organismes qui ont une influence significative dans la vie de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes provenant de 40 communautés. Grâce à des programmes axés sur l’éducation, la formation professionnelle, le mentorat et le leadership communautaire, ces organismes offrent du soutien essentiel pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Octroyant plus de financement cette année que jamais auparavant, et ce, dans un plus grand nombre de communautés, Rogers est fière d’avoir accordé près de 400 dons communautaires Ted Rogers depuis le lancement du programme en 2017.

Rogers s’engage fermement à soutenir les besoins en évolution des jeunes d’ici et a élargi les critères d’attribution des dons qui comprennent maintenant le financement de programmes soutenant les jeunes dans la vingtaine dont les études et les perspectives d’emploi ont été interrompues en raison de la pandémie. Selon Statistique Canada, l’impact de l’interruption ou de l’annulation des cours, des stages sur le terrain et des travaux pratiques – en particulier pour la formation professionnelle, les soins de santé et les services – sera ressenti par cette génération pendant au moins cinq ans après la pandémie. Grâce à ces dons, la Génération possibilités aura les moyens d’alimenter l’avenir du pays.

Chaque partenaire des dons communautaires Ted Rogers a une incidence considérable sur les jeunes qu’il soutient. Mentionnons les organismes suivants :

La Learning Disabilities Society de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, transforme la vie des élèves grâce à des programmes qui les aident à rattraper leur groupe en accélérant leur progression d’une demi-année chaque année, ce qui leur donne confiance pour réussir à l’école et dans la vie.





L’Urban Society for Aboriginal Youth de Calgary, en Alberta, offre aux jeunes Autochtones des programmes mettant de l’avant leur culture et leurs valeurs, les aidant ainsi à terminer leurs études.





L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada du comté de Prince Edward, en Ontario, et dans des sections partout au pays, permet aux enfants et aux jeunes qui font face à l’adversité et à des obstacles sociaux de créer et maintenir un lien de confiance avec un « grand frère » ou une « grande sœur ».





Le Phœnix Youth Centre situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, offre des traitements aux jeunes et à leur famille, des services de soutien à l’emploi et un refuge pour les personnes en situation d’itinérance.



Rogers est fière de soutenir la Génération possibilités en éliminant les obstacles – y compris ceux auxquels sont confrontés les groupes en quête d’équité – pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves, en partenariat avec des organismes de partout au pays. Cela comprend des dons communautaires, plus de 1 800 Bourses d’études Ted Rogers versées depuis 2017 à des étudiants et étudiantes qui commencent leurs études postsecondaires et du financement pour le programme Rookie League de la Jays Care, une fondation qui aide plus de 14 000 jeunes aux prises avec des obstacles à acquérir d’importantes habiletés fondamentales, grâce au pouvoir du baseball.

CITATIONS :

« Alors que le Canada continue de se remettre de la pandémie, il est essentiel de donner à la prochaine génération de leaders et d’esprits innovateurs les moyens d’assurer un brillant avenir économique à notre pays pour les années à venir. Nous travaillons fièrement aux côtés de nos partenaires de dons communautaires Ted Rogers partout au pays pour aider les jeunes à découvrir et à libérer leur plein potentiel. Investir aujourd’hui dans la Génération possibilités rendra le Canada plus fort demain. »

- Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications

« Certains investissements garantissent un rendement élevé. Par l’entremise de nos dons communautaires Ted Rogers, nous collaborons avec des organismes communautaires partout au pays pour leur permettre de poursuivre leur travail incroyable. Alors que les jeunes se concentrent sur leur retour aux études et leur entrée sur le marché du travail, nous sommes fiers d’appuyer ces organismes communautaires qui travaillent sans relâche pour que des milliers de Canadiens et de Canadiennes, y compris des jeunes marginalisés et à la recherche d’équité, puissent compter sur le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour réussir. »

- Sevaun Palvetzian, chef de la direction des Communications et cadre déléguée de la responsabilité sociale d’entreprise chez Rogers Communications

« L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs du Nord de la Colombie-Britannique est très heureux de recevoir un don communautaire Ted Rogers pour 2021-2022. Ce don servira à soutenir des jeunes et à leur donner les compétences et la confiance nécessaires pour se lancer dans la vie après leurs études secondaires. Grâce à ces dons, nous serons en mesure d’améliorer notre nouveau programme pour les adolescents et adolescentes de Prince George, et ainsi les préparer à intégrer le marché du travail ou à poursuivre leurs études. »

- Tim Bennett, directeur général, Grands Frères Grandes Sœurs du Nord de la Colombie-Britannique

« La Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA) est reconnaissante d’avoir reçu un don communautaire Ted Rogers pour appuyer son projet Pathways to Success for Immigrant Youth. Cette initiative vient en aide aux immigrantes âgées de 14 à 21 ans afin de leur permettre d’acquérir les compétences dont elles ont grandement besoin pour entreprendre des études postsecondaires, une formation professionnelle ou un parcours d’apprentissage non traditionnel. À nos yeux, lorsqu’on les inspire et qu’on les responsabilise, les jeunes sont motivés à chercher des occasions de croissance qui assureront leur préparation professionnelle et leur réussite. »

- Eva Szasz-Redmond, directrice des programmes, Calgary Immigrant Women’s Association

« Ce don communautaire Ted Rogers appuiera le programme Homework and Education for Youth (HEY) de l’Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM). En plus de l’aide aux devoirs et du soutien scolaire, HEY intègre chaque semaine de la formation sur l’emploi et le leadership, du soutien par les pairs et un club de lecture dans ses programmes HEY, tout cela pour soutenir de façon globale les nouvelles et nouveaux jeunes réfugiés pendant la période parascolaire critique. Chez IRCOM, nous croyons que pour permettre aux jeunes d’apprendre tout au long de leur vie, il faut les soutenir non seulement sur le plan scolaire, mais aussi dans tous les domaines où ils et elles ont des besoins socioémotionnels. »

- Seeba Wahabi, enseignante et agente de liaison scolaire, Homework and Education for Youth, Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba

« Le soutien de Rogers et d’autres généreux commanditaires permettra au YMCA de continuer à soutenir les jeunes des communautés noires, autochtones et racisées qui explorent une carrière et effectuent une transition vers un emploi. Le programme Youth of Tomorrow permettra à des jeunes de créer des liens avec des leaders des communautés noires, autochtones et racisées locales, qui joueront un rôle de modèle et de guide dans le cadre d’une conférence d’un jour et d’un mentorat de six mois. Vu la reprise économique et sociale, une des principales priorités de notre YMCA est de cibler les jeunes personnes racisées qui ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie, et de leur offrir notre soutien. »

- Lily Lumsden, YMCA Hamilton, Burlington, Brantford

« Nous sommes reconnaissants que notre organisme ait été sélectionné pour recevoir ce généreux don. Cet engagement important permet à un millier d’enfants et de jeunes d’avoir accès à une programmation de calibre mondiale par l’intermédiaire de l’éducation, de la santé et du bien-être, du leadership et de l’engagement communautaire. Ce qui nous anime, c’est la passion d’aider les jeunes à se découvrir, à se perfectionner et à réaliser leur plein potentiel en tant qu’adultes, citoyens et citoyennes, et leaders de nos communautés. »

- Moncef Lakouas, directeur général de BGC Moncton

