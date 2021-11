Donner à la Génération possibilités les moyens de réussir : les dons communautaires Ted Rogers pour 2021-2022 aident des centaines de jeunes du Sud-Ouest de l’Ontario à découvrir les possibilités qui les attendent

English French

Des dons ont été octroyés à plus de communautés que jamais pour soutenir des organismes du Sud-Ouest de l’Ontario



Ce financement soutient des programmes destinés aux jeunes, notamment celles et ceux issus de groupes marginalisés et en quête d’équité

Depuis 2017, 35 dons communautaires Ted Rogers ont été remis dans la province

KITCHENER, Ontario, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout est possible avec un bon coup de main. Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé avoir octroyé des dons communautaires Ted Rogers à des organismes du Sud-Ouest de l’Ontario qui ont une influence significative dans la vie de centaines de jeunes. Grâce à des programmes axés sur l’éducation, la formation professionnelle, le mentorat et le leadership communautaire, ces organismes offrent du soutien essentiel pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Octroyant plus de financement cette année que jamais auparavant, et ce, dans un plus grand nombre de communautés, Rogers est fière d’avoir accordé 35 dons communautaires Ted Rogers dans tout le Sud-Ouest de l’Ontario depuis le lancement du programme en 2017.

Puisque nous nous engageons profondément à soutenir les besoins en évolution des jeunes d’ici, les critères d’attribution des dons comprennent maintenant le financement de programmes qui soutiennent les jeunes dans la vingtaine dont les études et les perspectives d’emploi ont été interrompues en raison de la pandémie. Selon Statistique Canada, l’impact de l’interruption ou de l’annulation des cours, des stages sur le terrain et des travaux pratiques – en particulier pour la formation professionnelle, les soins de santé et les services – sera ressenti par cette génération pendant au moins cinq ans après la pandémie. En aidant la Génération possibilités en cette période critique, nous contribuerons à faire avancer la région.

Voici les organismes locaux du Sud-Ouest de l’Ontario qui recevront cette année des dons communautaires Ted Rogers :

Rogers est fière de soutenir la Génération possibilités en éliminant les obstacles – y compris ceux auxquels sont confrontés les groupes en quête d’équité – pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves, en partenariat avec des organismes partout dans la région. Cela comprend des dons communautaires, plus de 1 200 bourses d’études Ted Rogers versées en Ontario depuis 2017 à des étudiants et étudiantes qui commencent leurs études postsecondaires et du financement pour le programme Rookie League de la Jays Care, une fondation qui aide plus de 14 000 jeunes aux prises avec des obstacles à acquérir d’importantes habiletés fondamentales, grâce au pouvoir du baseball.

CITATIONS :

« Nous sommes fiers d’investir dans des organismes du Sud-Ouest de l’Ontario qui tracent la voie à suivre pour des centaines de jeunes partout dans notre région afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. En travaillant aux côtés de nos partenaires du programme de dons communautaires Ted Rogers, nous nous engageons à donner à la prochaine génération de leaders et d’esprits innovateurs les moyens nécessaires pour qu’ils poursuivent leurs études, entrent sur le marché du travail et découvrent toutes les possibilités qui les attendent. »

Philippe Oille, président régional, Rogers Communications, région du Sud-Ouest de l’Ontario



« Le soutien de Rogers et d’autres généreux commanditaires permettra au YMCA de continuer à soutenir les jeunes des communautés noires, autochtones et racisées qui explorent une carrière et effectuent une transition vers un emploi. Le programme Youth of Tomorrow permettra à des jeunes de créer des liens avec des leaders des communautés noires, autochtones et racisées locales, qui joueront un rôle de modèle et de guide dans le cadre d’une conférence d’un jour et d’un mentorat de six mois. Vu la reprise économique et sociale, une des principales priorités de notre YMCA est de cibler les jeunes personnes racisées qui ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie, et de leur offrir notre soutien. »

Lily Lumsden, YMCA Hamilton, Burlington, Brantford



« La création et la distribution de trousses de bien-être destinées aux étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire de l’école polytechnique des Six Nations appuient nos efforts continus visant à créer des milieux propices pour nos apprenants et apprenantes, mobilisant le savoir, la culture et la langue autochtones. Ce don offre à l’école polytechnique des Six Nations une autre occasion de leur montrer que nous nous soucions vraiment de leur bien-être, de leur réussite et de leur contribution à la communauté. »

Rebecca Jamieson, présidente-directrice générale de l’école polytechnique Six Nations



« À mesure que le YMAP reprend sa programmation en personne, le financement offert par l’entremise du don communautaire Ted Rogers nous aidera à offrir une plus grande souplesse quant aux services possibles et à assurer des services ininterrompus à notre clientèle pendant cette transition. Ce don permettra non seulement de renforcer nos services de soutien à l’enseignement, mais il offrira également des occasions inestimables de perfectionnement professionnel et de réseautage qui ne seraient peut-être pas possibles autrement. Ce soutien à l’éducation et à l’emploi est essentiel pour favoriser l’établissement au Canada et pour que les jeunes nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes continuent de suivre le rythme. »

Équipe YMAP, jeunes nouveaux arrivants – YMCA du Sud-Ouest de l’Ontario



