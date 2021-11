Les dons communautaires Ted Rogers pour l’année 2021-2022 aident des centaines de jeunes d’ici à découvrir les possibilités qui leurs sont offertes

English French

MONTRÉAL, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout est possible avec un bon coup de main. Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé avoir octroyé des dons communautaires Ted Rogers à des organismes québécois qui ont une influence significative dans la vie de centaines de jeunes. Grâce à des programmes axés sur l’éducation, la formation professionnelle, le mentorat et le leadership communautaire, ces organismes offrent du soutien essentiel pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Avec plus de financement cette année que jamais, dans plus de communautés, Rogers est fière d’avoir accordé plus d’une cinquantaine de dons communautaires Ted Rogers d’un bout à l’autre de la province depuis le lancement du programme en 2017.

Puisque nous nous engageons à soutenir les besoins en évolution des jeunes d’ici, les critères d’attribution des dons comprennent maintenant le financement de programmes qui soutiennent les jeunes dont les études et les perspectives d’emploi ont été interrompues et fragilisées en raison de la pandémie de COVID-19. Selon Statistique Canada, l’impact de l’interruption ou de l’annulation des cours, des stages sur le terrain et des travaux pratiques — en particulier pour la formation professionnelle et les soins de santé — sera ressenti par cette génération pendant au moins cinq ans après la pandémie. En accompagnant les jeunes dans leur cheminement en cette période critique, nous contribuerons à soutenir les communautés de la province.

Voici les organismes locaux du Québec qui recevront cette année des dons communautaires Ted Rogers :

Rogers est fière de soutenir les nouvelles générations avec son programme en éliminant les obstacles — y compris ceux auxquels sont confrontés les groupes en quête d’équité — afin d’aider les jeunes à réaliser leurs rêves, en partenariat avec des organismes partout au Québec. Cela comprend des dons communautaires et plus de 250 bourses d’études Ted Rogers versées au Québec depuis 2017 à des étudiants et étudiantes qui commencent leurs études postsecondaires.

« Nous sommes fiers d’investir dans des organismes québécois qui tracent la voie à suivre pour des centaines de jeunes partout dans notre province afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. En travaillant aux côtés de nos partenaires du programme de dons communautaires Ted Rogers, nous nous engageons à donner à la prochaine génération de leaders, d’innovatrices et d’innovateurs québécois les moyens nécessaires alors qu’ils poursuivent leurs études, entrent sur le marché du travail et découvrent les possibilités qui s’offrent à eux. »

Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Communications, Québec



« Le Club est très privilégié d’avoir été choisi comme récipiendaire du don communautaire Ted Rogers. Dans la dernière année, nous avons vu une augmentation fulgurante de demandes pour des programmes de petits déjeuners et le soutien de précieux partenaires comme Rogers nous aide à avancer dans l’accomplissement de notre mission. Ce don nous permettra de continuer à rejoindre toujours plus d’enfants partout au pays afin qu’ils atteignent leur plein potentiel. »

Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners



« Alloprof est heureux de compter sur un partenaire historique comme Rogers, qui a permis à l’organisme de développer des services de soutien scolaire innovants. Le renouvellement de l’engagement de Rogers est une excellente nouvelle et contribuera à l’atteinte de notre grand objectif : transformer les défis d’apprentissage de 800 000 élèves en réussites! »

Sandrine Faust, directrice générale d’Alloprof



« Merci aux dons communautaires Ted Rogers de placer la réussite et la persévérance scolaire au cœur de ses préoccupations! L’éducation ne se borne pas aux quatre murs d’une école. Elle ne se limite pas non plus à l’enfance ou à l’adolescence. Nous sommes le fruit d’une éducation et celle-ci constitue un puissant moyen pour forger la société de demain. Nous devrions donc tous et toutes pouvoir partir sur un pied d’égalité et avoir accès aux mêmes opportunités en matière d’éducation afin de pouvoir atteindre notre plein potentiel et trouver notre étincelle. »

Mélanie Kéroack, directrice générale d’Éducaide



