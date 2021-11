Dynacor annonce un nouveau record de ventes trimestrielles de 61,9 millions $ (en augmentation de 157% comparé à T3-2020) et un résultat net de 3,5 millions $ (0,09 $US par action) (0,11 $CA par action) en T3-2021, en route vers une production annuelle record dépassant les 100 000 onces d’or

MONTRÉAL, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (Dynacor ou la Société) vient de déposer ses états financiers consolidés intermédiaires non audités et son rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021.

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d’indication contraire. Les montants par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait des arrondis).

APERÇU ET FAITS SAILLANTS DE T3-2021

APERÇU

Au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2021 (“T3-2021“) Dynacor a enregistré un nouveau record de ventes trimestrielles de 61,9 millions $ et un résultat net de 3,5 millions $ (0,09 $US par action), comparés à des ventes de 24,1 millions $ et un résultat net de 1,2 million $ (0,03 $US par action) au troisième trimestre de 2020 (“T3-2020“).

La Société a terminé l’agrandissement de son usine de Veta Dorada à la fin de T2-2021. Ainsi, T3-2021 était le premier trimestre durant lequel notre usine fonctionnait à sa nouvelle capacité de 430 tpj (+25% de débit comparé aux 345 tpj précédents). A ce jour et depuis la fin juin 2021, l’usine fonctionne à pleine capacité.

Les activités d'achat et de traitement de minerai de la Société sont demeurées très fortes avec 40 000 tonnes de minerai reçus de mineurs artisanaux et plus de 36 000 tonnes traitées. Depuis le début de 2021, la Société a été en mesure d'attirer un volume de minerai dépassant sa capacité accrue. Cela se traduit par une augmentation continue des stocks de minerai qui permettra à la Société de continuer à fonctionner à pleine capacité d’ici la fin de l'année et au début du premier trimestre de 2022 à l'approche de la saison des pluies.

Avec des volumes d'or produits et vendus en croissance et un marché de l’or relativement stable depuis le début de 2021, la Société a enregistré une augmentation ses ventes trimestrielles et ce, pour un cinquième trimestre consécutif.

FAITS SAILLANTS

Les chiffres de T3-2021 sont comparés à ceux de T3-2020. Cependant, étant donné que la production de T3-2020 était réduite après l'arrêt de trois mois en raison de la crise de la Covid-19, T3-2021 est également comparé au trimestre précédent (T2-2021) qui était un trimestre record pour la Société.

Opérationnels

L’augmentation du niveau des stocks de minerai et des achats constants permettront à l’usine de fonctionner à sa pleine capacité jusqu’à la fin de 2021 . Avec un nouveau record trimestriel de réception de minerai (40 000 tonnes en T3-2021), la Société a augmenté son niveau d'inventaire à plus de 14 000 tonnes ce qui représente plus d’un mois de production ;

. Avec un nouveau record trimestriel de réception de minerai (40 000 tonnes en T3-2021), la Société a augmenté son niveau d'inventaire à plus de 14 000 tonnes ce qui représente plus d’un mois de production ; Volume de traitement trimestriel le plus élevé . En T3-2021, l'usine de Veta Dorada a traité un sommet historique de 36 281 tonnes de minerai (394 tpj en moyenne), comparativement à 30 374 tonnes en T2-2021 (334 tpj) et 23 064 tonnes (251 tpj) en T3-2020 ;

. En T3-2021, l'usine de Veta Dorada a traité un sommet historique de 36 281 tonnes de minerai (394 tpj en moyenne), comparativement à 30 374 tonnes en T2-2021 (334 tpj) et 23 064 tonnes (251 tpj) en T3-2020 ; Production trimestrielle la plus élevé. Au cours de T3-2021, la production d'or (en onces d’or équivalentes) s’est élevée à 31 889 onces d’or équivalentes, comparativement à 25 172 onces d’or équivalentes en T2-2021, soit une augmentation de 26,7% et 13 629 onces d’or équivalentes en T3-2020.

Financiers

Ventes trimestrielles records . Avec des volumes d’or vendus significativement plus élevés (+48,5%) comparativement au dernier trimestre record (T2-2021) et des prix de vente légèrement plus bas (-2,5%), les ventes se sont élevées à 61,9 millions $ en T3-2021 comparativement à 42,8 millions $ en T2-2021 et 24,1 millions $ en T3-2020 ;

. Avec des volumes d’or vendus significativement plus élevés (+48,5%) comparativement au dernier trimestre record (T2-2021) et des prix de vente légèrement plus bas (-2,5%), les ventes se sont élevées à 61,9 millions $ en T3-2021 comparativement à 42,8 millions $ en T2-2021 et 24,1 millions $ en T3-2020 ; Augmentation de la marge brute d'opération. Marge brute d'opération de 7,9 millions $ en T3-2021 comparativement à 6,5 millions $ en T2-2021 et 3,2 millions en T3-2020 ;

Marge brute d'opération de 7,9 millions $ en T3-2021 comparativement à 6,5 millions $ en T2-2021 et 3,2 millions en T3-2020 ; Résultat net trimestriel historiquement élevé . Résultat net et global de 3,5 millions $ (0,09 $US par action) comparativement à 2,2 millions $ en T2-2021 $ (0,06 $US par action) et 1,2 million $ (0,03 $US par action) en T3-2020 ;

. Résultat net et global de 3,5 millions $ (0,09 $US par action) comparativement à 2,2 millions $ en T2-2021 $ (0,06 $US par action) et 1,2 million $ (0,03 $US par action) en T3-2020 ; Marge brute monétaire solide. Avec des prix du marché de l’or plus bas (-6,4%), comparés à T3-2020 et à une tendance à la baisse du prix du marché de l’or au cours de la période, la marge brute monétaire en T3-2021 s’élève à 242 $ par once d’or équivalente ( 1 ) comparativement à 302 $ l’once en T2-2021 et 304 $ en T3-2020 ;

Avec des prix du marché de l’or plus bas (-6,4%), comparés à T3-2020 et à une tendance à la baisse du prix du marché de l’or au cours de la période, la marge brute monétaire en T3-2021 s’élève à 242 $ par once d’or équivalente comparativement à 302 $ l’once en T2-2021 et 304 $ en T3-2020 ; Augmentation du BAIIA ( 2) d’un trimestre à l’autre . 7,2 millions $ comparativement à 5,0 millions $ en T2-2021 soit une augmentation de 44%, et 2,7 millions $ en T3-2020 soit une augmentation de 167% et une augmentation d’année en année de +10 millions $ ou +143% ;

. 7,2 millions $ comparativement à 5,0 millions $ en T2-2021 soit une augmentation de 44%, et 2,7 millions $ en T3-2020 soit une augmentation de 167% et une augmentation d’année en année de +10 millions $ ou +143% ; Augmentation significative du flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement. Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 4,4 millions $ (0,11 $US par action) ( 3 ) comparativement à 3,2 millions $ en T2-2021 et 2,3 millions $ en T3-2020 ;

Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 4,4 millions $ (0,11 $US par action) comparativement à 3,2 millions $ en T2-2021 et 2,3 millions $ en T3-2020 ; Trésorerie solide. L’encaisse est de 17,8 millions $ au 30 septembre 2021 comparativement à 11,9 millions $ au 31 décembre 2020.

Retour aux actionnaires

Trois dividendes mensuels augmentés payés. En T3-2021, des dividendes totalisant 0,6 million $ (0,8 million $CA) ont été payés.

(1) « Marge brute monétaire par once d’or équivalente » est en $US et est calculée en soustrayant le coût des ventes monétaire moyen du prix de vente moyen et est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société.

(2) Le BAIIA « Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement » est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux différentes structures fiscales et l'effet des différentes structures de capital.

(3) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement par action sont une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis du prix de l’action sur le marché.

RESULTATS DES OPERATIONS

Extraits des états consolidés du résultat net et global

Pour les périodes de trois

mois closes les

30 septembre Pour les périodes de neuf

mois closes les

30 septembre (en 000 $) 2021 2020 2021 2020 Ventes 61 941 24 089 145 627 62 965 Coût des ventes (54 075) (20 834) (125 941) (54 729) Marge brute d’opération 7 866 3 255 19 686 8 236 Frais généraux et d'administration (1 224) (915) (4 434) (2 752) Autres projets - (3) (16) (144) Résultat opérationnel 6 642 2 337 15 236 5 340 Résultat avant impôts 6 485 2 023 14 680 4 915 Impôt sur les résultats (2 695) (772) (6 084) (1 909) Impôts différés (272) (2) (810) (57) Résultat net et global 3 518 1 249 7 786 2 949 Résultat par action De base $0,09 $0,03 $0,20 $0,07 Dilué $0,09 $0,03 $0,20 $0,07

Les ventes totales se sont élevées à 61,9 millions $ comparées à 24,1 millions $ en T3-2020. La hausse significative de 37,8 millions $ s’explique par un niveau record de traitement de minerai et une augmentation des volumes d’or vendus. Comparativement au trimestre précédent (T2-2021), les ventes ont augmenté de 19,1 millions $.

Les ventes de T3-2021 comprennent également 2,9 millions $ provenant de la libération partielle (environ 60%) des lingots d'or retenus en décembre 2019 par les autorités péruviennes.

La marge brute d’opération s’est élevée à 7,9 millions $ en T3-2021, ce qui représente 12,7% des ventes malgré l'impact négatif de la tendance à la baisse des prix de marché de l'or au cours du trimestre.

Les frais généraux et d’administration se sont élevés à 1,2 millions $ en T3-2021, comparativement à 0,9 million $ en T3-2020. Comme prévu, les frais généraux et d’administration ont diminué significativement (-0,8 million $) en T3-2021 comparativement à T2-2021.

Le résultat net de T3-2021 a de nouveau été impacté par une charge d'impôts différés de 0,3 million $ (cumulatif 2021 de 0,9 million $ sur neuf mois) résultant de la baisse de valeur du sol péruvien tout au long de la période comparativement au dollar américain et par conséquent des écarts de change appliqués sur la base taxable locale des actifs à long terme.

Conciliation des mesures de rendement non conformes aux IFRS

Pour les périodes de trois

mois closes les

30 septembre Pour les périodes de neuf

mois closes les

30 septembre (en 000 $) 2021 2020 2021 2020 Conciliation du résultat global au BAIIA

Résultat net et global 3 518 1 249 7 786 2 949 Impôts sur les résultats 2 968 774 6 894 1 966 Produits et charges financières 77 31 185 80 Amortissement 666 633 1 957 1 872 BAIIA 7 229 2 687 16 822 6 867

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPÉRATIONNELLES, D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ET LIQUIDITES

Activités opérationnelles

Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2021, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 4,4 millions $ (10,7 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021) comparativement à 2,3 millions $ en T3-2020 (5,5 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020). Cette augmentation de trimestre en trimestre s'explique principalement par l'augmentation de la marge brute d'opération en raison de la production d'or plus élevée.

En T3-2021, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 5,7 millions $ (10,4 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021) comparativement à (-3,3 millions $) en T3-2020 (14,7 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020). Les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevées à 1,3 million $ (-0,2 million $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021), comparativement à (-5,6 millions $) en T3-2020 (9,3 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020). La variation est principalement expliquée par les variations de stocks et la taxe de vente à recevoir.

Activités d’investissement

Au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2021, la Société a investi 0,5 million $ (cumulatif neuf mois de 2,1 millions $). Ce montant comprend principalement des investissements à l'usine, notamment en relation avec l'augmentation de capacité (niveau de débit augmenté de +25%) achevée au cours du deuxième trimestre, des améliorations dans les processus de production et l’acquisition de véhicules. Tous les investissements sont financés par les flux de trésorerie générés en interne.

Activités de financement

En T3-2021, trois dividendes totalisant 0,0201 $CA par action ont été payés pour un montant total de 0,6 million $ (0,8 million $CA). En T3-2020, un dividende trimestriel avait été payé pour un montant total de 0,4 million $ (0,6 million $CA).

Au cours de la période, 59 914 actions ordinaires (cumulatif neuf mois de 240 246 actions ordinaires en 2021) ont été rachetées dans le cadre du programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités de la Société pour une contrepartie monétaire de 0,1 million $ ou 0,2 million $CA (cumulatif 0,4 million $ ou 0,6 million $CA) (aucun rachat au cours des neuf premiers mois de 2020).

En T3-2021, 54 594 actions ordinaires (cumulatif de 222 094 actions ordinaires) ont été émises à la suite de l'exercice d’options d’achat pour une contrepartie monétaire totale de 0,1 million $ ou 0,1 million $CA (cumulatif de 0,3 million $ ou 0,4 million $CA).

En 2021, la Société a effectué des remboursements trimestriels d’obligations sur contrat de location pour 0,2 million $ (0,5 million $ en 2020).

Fonds de roulement et liquidités

Au 30 septembre 2021, la Société avait un fonds de roulement de 34,2 millions $ dont 17,8 millions $ en encaisse (25,4 millions $ dont 11,9 millions $ en encaisse au 31 décembre 2020).

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2021, l'actif total s'élevait à 88,4 millions $ (76,3 millions $ au 31 décembre 2020). Les principales variations depuis la fin d’exercice 2020 proviennent de l’augmentation significative de l’encaisse, des stocks et de l’impact des passifs d’impôts différés additionnels enregistrés en 2021.

(en $'000) (non audité) Au 30 septembre Au 31 décembre 2021 2020 Encaisse 17 803 11 868 Comptes recevables 11 843 8 434 Stocks 17 130 13 401 Immobilisations corporelles 20 189 19 677 Actifs au titre des droits d’utilisation 1 073 834 Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation 18 523 18 510 Autres actifs 1 834 3 572 Total des actifs 88 395 76 296 Comptes payables et autres passifs 10 858 7 082 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 3 535 3 604 Impôt à payer 2 112 1 124 Passifs d’impôts différés 1 846 1 036 Obligations locative 1 081 706 Capitaux propres 68 963 62 744 Total des passifs et des capitaux propres 88 395 76 296

PERSPECTIVES 2021

Traitement du minerai

Après un troisième trimestre 2021 sans précédent, la Société est en voie d'atteindre une production annuelle historique de plus de 100 000 onces d'or équivalentes en 2021. En septembre 2021, la Société a publié ses prévisions révisées (1) prévoyant des ventes entre 185 à 190 millions $ et un résultat net entre 9,0 à 9,5 millions $ (0,23 à 0,25 $US par action). Les nouvelles prévisions de ventes de Dynacor représenteraient une hausse d’année en année comprise entre 82 à 87%.

(1) Hypothèses i) Taux de change moyen CA/US de 1,25:1 ii) Les prévisions financières 2021 sont basées sur un prix moyen de l’or de 1 785 $US l’once iii) Stabilité des teneurs du minerai reçu iv) Stabilité des parités de change entre Sol/$US/$CA.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38 883 244

