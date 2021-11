Dato: 15. november 2021

Årets meddelelse nr.: 29





På Blue Vision A/S’ ekstraordinær generalforsamling afholdt den 10. november 2021 blev bestyrelsen bemyndiget til at lade erstatningskravet, som senest beskrevet i Selskabets delårsrapport af den 30. august 2021, overdrage til en selvstændig juridisk enhed, der ikke vil være koncernforbunden eller associeret til Blue Vision A/S.

Forslaget skal især ses i lyset af, at Blue Vision A/S ønsker at fokusere på strategiplanen og transaktionsprocessen vedrørende den planlagte erhvervelse af Reponex Pharmaceuticals A/S, og i fald, strategiplanen realiseres, at forretningen efterfølgende centreres omkring de nye aktiviteter. Udover omkostninger til førelse af erstatningskravet, vil en servicering og administration heraf, ligeledes optage tid og ressourcer. Det findes derfor mest hensigtsmæssigt, at erstatningskravet med fordel overdrages til en selvstændig juridisk enhed.

Det er udgangspunktet at invitere Blue Vision A/S’ aktionærer til at deltage i den juridiske enhed. Modellen herfor er ikke fastlagt, men kan bestå at et eventuelt udbud af en række andele af hver eksempelvis 50.000 kr. til finansiering af kapitalbehovet, der p.t. foreløbigt skønnes at udgøre i niveauet maksimalt 1,5 mio. kr. Opnås helt er delvist medhold under sagen forventes en del af omkostningerne refunderet af modparterne.

Indbetaling af andelene forventes at skulle ske i trancher efter påkrav i takt med kapitalbehovet.

Andelene tænkes forlods tilbudt de af Blue Vision A/S’ aktionærer, der måtte ønske at deltage i den juridiske enhed. Ved stor interesse tildeles andelene pro rata i forhold til ejerskab i Blue Vision A/S. Opnås et positivt medholdsprovenu efter sagens førelse, vil der ske en pro rata fordeling heraf efter afholdelse af omkostninger, og efter at Blue Vision A/S har fået deres andel af provenuet.

Blue Vision A/S tog den 5. marts 2021 forbehold for at gøre erstatningskravet gældende overfor både sælgerne af Heartcare ApS og dele af den tidligere ledelse i Blue Vision A/S:

I overordnet termer, består erstatningskravet af to dele:

1) Returnering af købesummen på i alt nominelt 4 mio. kr. Blue Vision aktier, hvilket er svarende til den vederlæggelse, som de tidligere af ejere af Heartcare ApS modtog som betaling for 100 % af kapitalandelene i Heartcare ApS. På daværende tidspunkt svarende til ca. 16 mio. kr.

Blue Vision A/S og dennes juridiske rådgiver anser på det foreliggende grundlag erstatningskravet for berettiget i medfør af, at Selskabet mener, at enkelte eller flere af sælgerne af Heartcare ApS helt eller delvist har tilbageholdt væsentlig og værdipåvirkende viden forud for, at Blue Vision A/S erhvervede Heartcare ApS.

Ligeledes overvejes det at rejse krav overfor den revisor, som udarbejdede vurderingsberetningen som grundlag for kapitalforhøjelsen.

Sagen skal som udgangspunkt føres som voldgiftssag.

2) For så vidt angår erstatningskravet relateret til ledelsesansvar udgør kravet op til 15 mio. kr. En del af kravet anses for subsidiært i forhold til kravet mod sælgerne og er på nuværende tidspunkt alene varslet mod Selskabets tidligere direktør Peter Hauge Jensen og selskabets tidligere bestyrelsesformand Nicolai Dines Kærgaard.

Erstatningskravet er ikke indregnet i Blue Vision A/S’ balance.

Indledningsvist er de af Blue Vision A/S’ aktionærer, som kan være interesseret i at deltage i den eventuelle juridisk enhed, velkomne til at kontakte direktør Jeanette Borg tlf. + 45 3118 7057eller j.borg@bluevision.dk senest 14 dage fra dags dato.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Jeanette Borg

På bestyrelsens vegne