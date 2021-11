Unisync est choisi comme fournisseur d'uniformes par la Société de Transport de Montréal

TORONTO, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unisync Corp. (" Unisync ") (TSX : " UNI ") (OTCQX : " USYNF ") est heureuse d'annoncer qu'elle a été choisie par la Société de Transport de Montréal (" STM ") pour gérer le programme d'uniformes des 8 708 employés en uniforme du transport en commun de la ville de Montréal. Ce contrat pluriannuel est d'une durée initiale de cinq ans plus deux options de prolongation de deux ans, avec une valeur estimée combinée de près de 30 millions de dollars sur toute la durée du contrat. Ce contrat est l'aboutissement d'un examen approfondi de la qualité des produits primés d'Unisync et de sa gamme de services de gestion des commandes axés sur la clientèle. Le nouvel accord fournit des uniformes et d'autres articles aux différentes sections de la STM, regroupées en deux blocs. Le bloc I représente le personnel d'exploitation, notamment les chauffeurs, les gestionnaires et les employés de l'exploitation, les gestionnaires du contrôle de la sécurité et les employés et gestionnaires de la prévention des incendies. Le bloc II représente le personnel d'entretien comprenant les gestionnaires d'entretien, les employés administratifs et techniques et le personnel de soutien opérationnel.



"L'obtention du contrat de la STM est une grande réussite pour Unisync, et reflète les efforts importants que nous avons déployés pour développer nos capacités et notre base au Québec au cours des dernières années ", a commenté le PDG, Matthew Graham. "La STM est le fournisseur de transport en commun emblématique de la ville de Montréal et notre objectif est de fournir des uniformes qui permettent à ces opérateurs de transport en commun de donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, en transportant les Montréalais vers et depuis leurs destinations quotidiennes. Notre solution de pointe Managed Fulfillment Services veillera à ce que les différentes conventions collectives applicables à chaque groupe d'employés soient respectées et la chaîne d'approvisionnement de bout en bout garantira que chaque employé aura le bon uniforme à porter chaque jour. ”

À propos d'Unisync

Unisync est une vaste entreprise nord-américaine intégrée verticalement qui possède des capacités exceptionnelles en matière de conception de vêtements, de fabrication nationale et d'externalisation à l'étranger, y compris des systèmes de pointe de commande, de distribution et de gestion de programmes B2B sur Internet. Unisync exerce ses activités par le biais de deux unités commerciales : Unisync Group Limited (" UGL ") et Peerless Garments LP, détenue à 90 %, qui produit des uniformes et des accessoires opérationnels pour les Forces armées canadiennes depuis plus de 50 ans.

UGL est un fournisseur de premier plan de programmes de vêtements gérés à service complet pour les grandes entreprises et les entités liées au gouvernement, avec une large empreinte géographique établie à travers le Canada et sur le marché américain.

