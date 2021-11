HIGHCO : TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 08/11/21 AU 12/11/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 8 au 12 novembre 2021

Paris, le 15 novembre 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 08/11/2021 FR 0000054231 1 000 5,50 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 09/11/2021 FR 0000054231 1 000 5,48 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 10/11/2021 FR 0000054231 763 5,48 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 11/11/2021 FR 0000054231 709 5,48 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 12/11/2021 FR 0000054231 1 000 5,49 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-08

08:36:29 FR 0000054231 5,50 EUR 250 XPAR jAj6Ah46TA001Fa0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-08

09:16:49 FR 0000054231 5,50 EUR 250 XPAR jAj6Ah476B002RA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-08

12:00:03 FR 0000054231 5,48 EUR 20 XPAR jAj6Ah49e2004IS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-08

15:07:05 FR 0000054231 5,50 EUR 480 XPAR jAj6Ah4CYz006Uk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-09

09:14:20 FR 0000054231 5,48 EUR 401 XPAR jAj6Ah4TWe000ud0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-09

12:52:13 FR 0000054231 5,50 EUR 99 XPAR jAj6Ah4WvT003Cp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-09

13:13:48 FR 0000054231 5,46 EUR 250 XPAR jAj6Ah4XGL003P20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-09

14:26:43 FR 0000054231 5,48 EUR 250 XPAR jAj6Ah4YOx0045T0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-10

10:23:14 FR 0000054231 5,48 EUR 261 XPAR jAj6Ah4r4s003KF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-10

10:23:14 FR 0000054231 5,48 EUR 239 XPAR jAj6Ah4r4s003KO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-10

12:49:41 FR 0000054231 5,48 EUR 250 XPAR jAj6Ah4tMb0053L0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-10

13:53:20 FR 0000054231 5,44 EUR 13 XPAR jAj6Ah4uMB005fD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-11

09:47:05 FR 0000054231 5,48 EUR 200 XPAR jAj6Ah5CzR005gU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-11

09:47:15 FR 0000054231 5,48 EUR 78 XPAR jAj6Ah5Czb005gd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-11

09:47:15 FR 0000054231 5,48 EUR 122 XPAR jAj6Ah5Czb005gm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-11

09:47:20 FR 0000054231 5,48 EUR 200 XPAR jAj6Ah5Czg005gv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-11

14:41:29 FR 0000054231 5,50 EUR 8 XPAR jAj6Ah5HaJ00F5j0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-11

15:37:56 FR 0000054231 5,50 EUR 2 XPAR jAj6Ah5ISw00HQm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-11

16:03:40 FR 0000054231 5,50 EUR 99 XPAR jAj6Ah5Irq00IYF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-12

08:44:25 FR 0000054231 5,48 EUR 200 XPAR jAj6Ah5YUL000nm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-12

08:44:31 FR 0000054231 5,48 EUR 200 XPAR jAj6Ah5YUR000nv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-12

09:53:06 FR 0000054231 5,50 EUR 200 XPAR jAj6Ah5ZYo001QV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-12

12:46:01 FR 0000054231 5,50 EUR 200 XPAR jAj6Ah5cG9002m40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-11-12

14:35:04 FR 0000054231 5,50 EUR 200 XPAR jAj6Ah5dxf003QH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

