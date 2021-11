Donner à la Génération possibilités les moyens de réussir : Les dons communautaires Ted Rogers pour 2021-2022 aident des centaines de jeunes des Prairies à découvrir les possibilités qui les attendent

English French

Des dons ont été octroyés à plus de communautés que jamais pour soutenir les organismes des Prairies



Ce financement soutient des programmes destinés aux jeunes, notamment celles et ceux issus de groupes marginalisés et en quête d’équité

Plus de 80 dons communautaires Ted Rogers ont été remis dans la province depuis 2017

CALGARY, Alberta, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout est possible avec un bon coup de main. Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé avoir octroyé des dons communautaires Ted Rogers à des organismes de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan qui ont une influence significative dans la vie de centaines de jeunes. Grâce à des programmes axés sur l’éducation, la formation professionnelle, le mentorat et le leadership communautaire, ces organismes offrent du soutien essentiel pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Octroyant plus de financement cette année que jamais auparavant, et ce, dans un plus grand nombre de communautés, Rogers est fière d’avoir accordé plus de 80 dons communautaires Ted Rogers d’un bout à l’autre de la province depuis le lancement du programme en 2017.

Puisque nous nous engageons profondément à soutenir les besoins en évolution des jeunes des Prairies, les critères d’attribution des dons comprennent maintenant le financement de programmes qui soutiennent les jeunes dans la vingtaine dont les études et les perspectives d’emploi ont été interrompues en raison de la pandémie. Selon Statistique Canada, l’impact de l’interruption ou de l’annulation des cours, des stages sur le terrain et des travaux pratiques – en particulier pour la formation professionnelle, les soins de santé et les services – sera ressenti par cette génération pendant au moins cinq ans après la pandémie. En aidant la Génération possibilités en cette période critique, nous contribuerons à faire avancer la région des Prairies.

Voici les organismes locaux de la région des Prairies qui recevront cette année des dons communautaires Ted Rogers :

Rogers est fière de soutenir la Génération possibilités en éliminant les obstacles – y compris ceux auxquels sont confrontés les groupes en quête d’équité – pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves, en partenariat avec des organismes partout dans la région des Prairies. Cela comprend des dons communautaires, plus de 300 bourses d’études Ted Rogers versées dans la région des Prairies depuis 2017 à des étudiants et étudiantes qui commencent leurs études postsecondaires et du financement pour le programme Rookie League de la Jays Care, une fondation qui aide plus de 14 000 jeunes aux prises avec des obstacles à acquérir d’importantes habiletés fondamentales, grâce au pouvoir du baseball.

« Nous sommes fiers d’investir dans des organismes de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan qui tracent la voie à suivre pour des centaines de jeunes afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. En travaillant aux côtés de nos partenaires du programme de dons communautaires Ted Rogers, nous nous engageons à donner à la prochaine génération de leaders et d’esprits innovateurs les moyens nécessaires pour qu’ils poursuivent leurs études, entrent sur le marché du travail et découvrent toutes les possibilités qui les attendent. »

Larry Goerzen, président régional, Rogers Communications, Alberta et région des Prairies



« La Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA) est reconnaissante d’avoir reçu un don communautaire Ted Rogers pour appuyer son projet Pathways to Success for Immigrant Youth. Cette initiative vient en aide aux immigrantes âgées de 14 à 21 ans afin de leur permettre d’acquérir les compétences dont elles ont grandement besoin pour entreprendre des études postsecondaires, une formation professionnelle ou un parcours d’apprentissage non traditionnel. À nos yeux, lorsqu’on les inspire et qu’on les responsabilise, les jeunes sont motivés à chercher des occasions de croissance qui assureront leur préparation professionnelle et leur réussite. »

Eva Szasz-Redmond, directrice des programmes, Calgary Immigrant Women’s Association



« Nous sommes très reconnaissants d’avoir reçu ce don communautaire Ted Rogers qui a permis à la Société John Howard de la Saskatchewan de créer un programme de bourses pour les jeunes dont les parents sont incarcérés. Les jeunes pourront ainsi poursuivre leurs études, profiter de possibilités de formation professionnelle et de perfectionnement et vivre des expériences de vie enrichissantes. Grâce à ce don, nous sommes en mesure d’offrir un soutien important aux jeunes dans le besoin, et ainsi de rompre le cycle de l’incarcération. »

Blair Roberts, agent des communications, Société John Howard de la Saskatchewan



« Ce don communautaire Ted Rogers appuiera le programme Homework and Education for Youth (HEY) de l’Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM). En plus de l’aide aux devoirs et du soutien scolaire, HEY intègre chaque semaine de la formation sur l’emploi et le leadership, du soutien par les pairs et un club de lecture dans ses programmes HEY, tout cela pour soutenir de façon globale les nouvelles et nouveaux jeunes réfugiés pendant la période parascolaire critique. Chez IRCOM, nous croyons que pour permettre aux jeunes d’apprendre tout au long de leur vie, il faut les soutenir non seulement sur le plan scolaire, mais aussi dans tous les domaines où ils et elles ont des besoins socioémotionnels. »

Seeba Wahabi, enseignante et agente de liaison scolaire, Homework and Education for Youth, Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba



