Vortex International lance Dream Tunnel (MC), la première attraction aquatique entièrement immersive au monde, à l’IAAPA Expo

MONTRÉAL, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vortex Aquatic Structures International (www.vortex-intl.com), fabricant et chef de file mondial en matière d’attractions aquatiques, a lancé Dream TunnelMC, la première attraction aquatique entièrement immersive au monde, transportant les visiteurs dans un monde de rêves. Vivez l’expérience Dream TunnelMC du 16 au 19 novembre au stand n°934 de l’IAAPA Expo, au Orlando County Convention Center. Les participants peuvent réserver leur expérience immersive au lien suivant : https://www.vortex-intl.com/fr/dreamtunneliaapa/.

Disponible en tant qu’expérience flottante ou à pied, Dream TunnelMC est une attraction modulaire conçue pour compléter l’environnement et le thème des parcs aquatiques, parcs d’attractions, centres aquatiques, hôtels et centres de villégiature. L’expérience flottante amplifie une rivière tranquille nouvelle ou existante, tandis que l’expérience à pied met en valeur tout site en tant qu’attraction autonome. L’équipe d’experts de Vortex travaillera avec les clients pour intégrer l’attraction à leur environnement et les aider à donner vie à leur vision.

Dream TunnelMC utilise la combinaison du pouvoir de l’eau et de la technologie de pointe pour créer des expériences immersives imaginaires dans lesquelles aucune aventure ne se ressemble. Dream TunnelMC attire plus de visiteurs et les retient plus longtemps qu’une attraction ordinaire. Les mondes imaginaires interchangeables permettent aux sites d’offrir à leurs invités de nouvelles expériences année après année sans investir dans de nouvelles attractions.

« Dream TunnelMC est une première dans l’industrie, un autre exemple de l’engagement de Vortex à innover pour ses clients et à exceller dans le monde des attractions aquatiques », a déclaré Stephen Hamelin, PDG de Vortex International. « Dream TunnelMC combine l’art, la technologie et l’expertise de notre équipe aux multiples talents pour créer une expérience immersive unique en son genre que les familles peuvent apprécier ensemble. »

À propos de Vortex

Depuis 1995, Vortex révolutionne la façon dont les enfants et les familles jouent dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les centres de villégiature aux quatre coins du globe. Ayant créé plus de 8 000 installations réparties dans 50 pays et sur 5 continents, notre approche novatrice en matière de jeux aquatiques a aidé les communautés et les entreprises à se développer, laissant un impact bien après que les familles se sont séchées.

Pour plus d’informations sur les solutions de jeux aquatiques Vortex, veuillez consulter le site Web de l’entreprise à l’adresse https://www.vortex-intl.com/fr/.

Contact presse :

Vanessa Di Palma

(514) 694.3868, poste 530

vdipalma@vortex-intl.com

