Donner à la Génération possibilités les moyens de réussir : Les dons communautaires Ted Rogers pour 2021-2022 aident des centaines de jeunes de la Colombie-Britannique à découvrir les possibilités qui les attendent

Des dons ont été octroyés à plus de communautés que jamais pour soutenir des organismes de la Colombie-Britannique



Ce financement soutient des programmes destinés aux jeunes, notamment celles et ceux issus de groupes marginalisés et en quête d’équité

Depuis 2017, 70 dons communautaires Ted Rogers ont été remis dans la province

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout est possible avec un bon coup de main. Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé avoir octroyé des dons communautaires Ted Rogers à des organismes de la Colombie-Britannique qui ont une influence significative dans la vie de centaines de jeunes. Grâce à des programmes axés sur l’éducation, la formation professionnelle, le mentorat et le leadership communautaire, ces organismes offrent du soutien essentiel pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Octroyant plus de financement cette année que jamais auparavant, et ce, dans un plus grand nombre de communautés, Rogers est fière d’avoir accordé 70 dons communautaires Ted Rogers dans toute la province depuis le lancement du programme en 2017.

Puisque nous nous engageons profondément à soutenir les besoins en évolution des jeunes d’ici, les critères d’attribution des dons comprennent maintenant le financement de programmes qui soutiennent les jeunes dans la vingtaine dont les études et les perspectives d’emploi ont été interrompues en raison de la pandémie. Selon Statistique Canada, l’impact de l’interruption ou de l’annulation des cours, des stages sur le terrain et des travaux pratiques – en particulier pour la formation professionnelle, les soins de santé et les services – sera ressenti par cette génération pendant au moins cinq ans après la pandémie. En aidant la Génération possibilités en cette période critique, nous contribuons à faire avancer la Colombie-Britannique.

Voici les organismes locaux de la Colombie-Britannique qui recevront cette année des dons communautaires Ted Rogers :

Carrier Sekani Family Services, Prince George

Grands frères et grandes sœurs du Nord de la Colombie-Britannique, Prince George

YMCA du Nord de la Colombie-Britannique, Prince George

New Opportunities for Women Canada Society, Kelowna

United Way Southern Interior, Kelowna

Eureka Science Program, Kamloops

Club Garçons et Filles du Grand Victoria, Victoria

Science Venture, Victoria

Grands frères et grandes sœurs de Victoria et de la région, Victoria

Nation Ktunaxa, Cranbrook

Sher Vancouver LGBTQ Friends Society, Delta

ACCESS Youth Outreach Services, Coquitlam

Learning Disabilities Society, Vancouver

Yo Bro, Yo Girl, Vancouver

Kids Play Foundation, Surrey

Muslim Food Bank and Community Services, Surrey

Rogers est fière de soutenir la Génération possibilités en éliminant les obstacles – y compris ceux auxquels sont confrontés les groupes en quête d’équité – pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves, en partenariat avec des organismes partout en Colombie-Britannique. Cela comprend des dons communautaires, plus de 300 Bourses d’études Ted Rogers versées en Colombie-Britannique depuis 2017 à des étudiants et étudiantes qui commencent leurs études postsecondaires et du financement pour le programme Rookie League de la Jays Care, une fondation qui aide plus de 14 000 jeunes aux prises avec des obstacles à acquérir d’importantes habiletés fondamentales, grâce au pouvoir du baseball.

« Nous sommes fiers d’investir dans des organismes de la Colombie-Britannique qui tracent la voie à suivre pour des centaines de jeunes partout dans notre région afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. En travaillant aux côtés de nos partenaires du programme de dons communautaires Ted Rogers, nous nous engageons à donner à la prochaine génération de leaders et d’esprits innovateurs de la Colombie-Britannique les moyens nécessaires pour qu’ils poursuivent leurs études, entrent sur le marché du travail et découvrent toutes les possibilités qui les attendent. »

- Rick Sellers, président régional, Colombie-Britannique Rogers Communications





« L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs du Nord de la Colombie-Britannique est très heureux de recevoir un don communautaire Ted Rogers pour 2021-2022. Ce don servira à soutenir des jeunes et à leur donner les compétences et la confiance nécessaires pour se lancer dans la vie après leurs études secondaires. Grâce à ces dons, nous serons en mesure d’améliorer notre nouveau programme pour les adolescents et adolescentes de Prince George, et ainsi les préparer à intégrer le marché du travail ou à poursuivre leurs études. »

- Tim Bennett, directeur général, Grands Frères Grandes Sœurs du Nord de la Colombie-Britannique





« Nous sommes honorés d’accepter cette subvention qui servira à aider les jeunes de la nation Ktunaxa à se réapproprier leurs connaissances culturelles, à renforcer les relations intergénérationnelles et à soutenir de manière générale la santé et le bien-être en établissant un lien à ʔamakʔis Ktunaxa (territoire Ktunaxa). Il est bien documenté que le rétablissement d’un contact avec la culture autochtone sauve des vies. Ce don communautaire Ted Rogers nous aidera à continuer d’améliorer le monde pour les jeunes d’aujourd’hui et les générations futures. »

- Smokii Sumac, chef principal, Secteur de l’éducation et de l’emploi, nation Ktunaxa





« L’argent généreusement donné à NOW Canada par la fondation de Rogers a eu une incidence considérable sur les femmes, les jeunes et les enfants qui franchissent nos portes. Ces fonds ont permis d’embaucher du personnel pour notre refuge d’urgence à accès simple ainsi que pour nos maisons de transition, qui sont reliées au programme de guérison de NOW. Il a également permis de renforcer la stabilité mentale des participants et participantes, car nous avons pu leur offrir des heures de thérapie personnalisée pour surmonter des traumatismes et un accès à notre programme de bien-être mental pour les travailleurs et travailleuses. »

- Liz Talbott, directrice générale, NOW Canada





« Sher Vancouver est très reconnaissante de recevoir un don communautaire Ted Rogers pour 2021-2022. Nous espérons réduire l’aliénation et la discrimination dont sont victimes les personnes en ce qui a trait à leur sexualité, à leur genre et à l’affirmation de leur identité. Tout le monde est bienvenu! Sher Vancouver travaille à créer des espaces sûrs pour les personnes LGBTQ+ vulnérables et marginalisées. Nous voulons sauver des vies et offrir aux membres de nos communautés LGBTQ+ l’occasion d’obtenir l’aide nécessaire pour croître, s’épanouir et atteindre tout leur potentiel. »

- Alex Sangha, fondateur, Sher Vancouver





« Chaque année, 850 jeunes atteignent l’âge de 19 ans et ne sont plus pris en charge par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Ces jeunes adultes ont généralement peu d’encouragement et d’orientation à un moment critique de leur vie, en plus de devoir composer avec un manque disproportionné de soutien financier. C’est la raison pour laquelle si peu de ces personnes songent même à faire des études supérieures. Le Youth Futures Education Fund aide les jeunes adultes qui étaient pris en charge à couvrir leurs frais de subsistance de base, comme le loyer, la nourriture et les manuels scolaires, afin de leur permettre de se concentrer sur leurs études. Nous sommes très reconnaissants du soutien de Rogers Communications, qui nous permet de veiller à ce que les jeunes de toute la province aient un accès égal aux possibilités et atteignent tout leur potentiel. »

- Kim Winchell, directrice principale, Stratégie et opérations, Centraide, Colombie-Britannique





