Transcontinental Revêtements spécialisés annonce le lancement du portefeuille de produits médicaux Total Care

English French

CHICAGO, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental Revêtements spécialisés est heureuse d’annoncer le lancement du portefeuille de produits de composants médicaux Total Care utilisés dans la fabrication de pansements avancés pour le traitement des plaies, de pansements pour le grand public et pour la préparation cosmétique, de dispositifs de stomie, de pansements IV, de dispositifs de surveillance des patients et de revêtements durs antimicrobiens médicaux. Ce nouveau portefeuille de produits techniquement supérieurs fournit des solutions sur mesure de premier plan qui justifient le plus haut niveau de confiance dans notre marque, en assurant le confort du patient, la qualité des soins et la meilleure progression vers la guérison.



La gamme Total Care est un portefeuille complet de produits médicaux qui comprend la gamme inspire®, éprouvée et nouvellement améliorée, de films polyuréthanes ultrafins et d'adhésifs innovants de qualité médicale pour le traitement avancé des plaies. De plus, nous avons ajouté de nouvelles plateformes complémentaires d'adhésifs silicone et de mousses hydrophiles utilisées dans les composants bi- et trilaminés et les pansements. La gamme Total Care comprend également les films conducteurs z-floMC pour le suivi des patients et les dispositifs médicaux, et reflexMC, notre gamme de films antimicrobiens à enduction dure, de qualité optique, qui résistent aux utilisations les plus exigeantes pour les applications HMI (interface homme-machine) et MTS (membrane tactile).

« Nous avons élargi notre portefeuille de produits médicaux en réponse à la forte demande de nos clients, en mettant à profit notre expérience de plus de 50 ans dans le développement de produits, associés à des installations de fabrication en salle blanche de classe mondiale sur deux continents et grâce à de récents investissements en capital. Transcontinental Revêtements spécialisés est un fournisseur de prédilection de composants médicaux intégrés, a déclaré Sam Bendavid, vice-président. Notre objectif est d'offrir les performances techniques de pointe et la chaîne d'approvisionnement simplifiée que le marché exige des fabricants de composants médicaux, grâce à notre portefeuille complet de produits Total Care. »

De plus, nous introduisons une amélioration de la gamme de produits de qualité supérieure inspire®, appelée inspire® Total Care Ultra-Breathable. Cette plateforme comprend des films médicaux coulés à valeur ajoutée qui offrent une qualité, un design et des performances sans compromis. Les films médicaux spécialisés en polyuréthane, de faible épaisseur, représentent la prochaine génération de soins avancés des plaies et sont conçus pour offrir une ultra-respirabilité et une conformabilité incomparables.

« Depuis bien plus de 50 ans, nous fabriquons les composants les plus avancés en matière de soins des plaies, d'intraveineuses et de dispositifs médicaux destinés aux propriétaires de marques mondiales et aux fabricants de produits médicaux. Nous sommes fiers de notre connaissance approfondie des besoins uniques de l'industrie médicale, notamment l'importance de l'innovation, de la confidentialité, de la stérilisation, de la fiabilité et de la conformité réglementaire. Nous continuerons à investir et à innover dans des produits de pointe très performants et à offrir à nos clients des produits de la plus haute valeur », a ajouté Sam Bendavid.

Pour de plus amples détails, visitez le www.tc.tc/advancedcoatings (disponible en anglais seulement).



À propos de Transcontinental Revêtements spécialisés

Transcontinental Revêtements spécialisés est un chef de file mondial dans le développement, la fabrication et la distribution de revêtements de précision pour des films et autres substrats spécialisés pour les technologies médicales, optiques, électroniques, d'imagerie numérique et de sécurité. Elle offre également des films spéciaux uniques et des services de revêtements, y compris des services de sous-traitance et de transformation.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un chef de file en emballage souple avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine, avec environ 3900 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l’extrusion, le laminage, l’impression et la transformation. TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés, desservant des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture, des boissons, des produits pour la maison et les soins personnels, des produits industriels, des produits de consommation et médicaux. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.





Pour renseignements :

Médias américains

Abbie Ansburg

Directrice, Marketing Communications

TC Transcontinental Emballages

Cellulaire : 630 306-5076

abbie.ansburg@tc.tc

Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d’entreprise

TC Transcontinental

514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc