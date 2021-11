TOUAX : Activité en progression à fin septembre 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 15 novembre 2021 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Activité en progression à fin septembre 2021

Produits retrait é s des activit é s à 8 2, 7 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, en hausse de 2 million s d’euros (+2,5%)

Perspectives favorables sur la rentabilité

Croissance des investissements visant une création de valeur durable

La performance du Groupe continue d’être positive dans un contexte de redémarrage économique au niveau mondial.

Le total des produits retraités des activités à la fin du 3e trimestre 2021 s’élève à 82,7 millions d’euros (84,6 millions d’euros à devises et périmètre constants1), contre 80,7 millions d’euros à la même période en 2020, en hausse de 2 millions d’euros (+2,5 %).

ANALYSE DES PRODUITS D’ACTIVITÉS A FIN SEPTEMBRE 2021

La présentation retraitée des produits des activités est la suivante :

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros) T1 2021 T2 2021 T3 2021 TOTAL

2021 T1 2020 T2 2020 T3 2020 TOTAL

2020 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 633 14 479 41 341 13 426 13 336 13 011 39 773 Prestations annexes 2 745 3 747 5 530 12 022 3 044 2 997 3 838 9 879 Total activité locative 15 974 17 380 20 009 53 363 16 470 16 333 16 849 49 652 Ventes de matériels détenus en propre 7 085 8 328 9 132 24 545 5 872 7 216 10 917 24 005 Total activité vente de matériels 7 085 8 328 9 132 24 545 5 872 7 216 10 917 24 005 Total Activité en propriété 23 059 25 708 29 141 77 908 22 342 23 549 27 766 73 657 Commissions de syndication 17 946 48 1 011 232 231 13 476 Commissions de gestion (a) 897 891 894 2 682 937 919 898 2 754 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 358 181 1 130 2 128 882 793 3 803 Total Activité de gestion 1 505 2 195 1 123 4 823 3 297 2 032 1 704 7 033 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 0 6 15 0 0 15 Total Autres 0 6 0 6 15 0 0 15 Total Produits retraités des activités 24 564 27 909 30 264 82 737 25 654 25 581 29 470 80 705

(a) Le « Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs » est remplacé par les « Commissions de gestion ».

Rappel : Nouvelle segmentation des produits d’activités en propriété d’une part, de gestion d’autre part.

Pour permettre une lecture plus fine et plus juste de ses activités, le Groupe a fait évoluer ses indicateurs clés :

Les produits des activités sont retraités afin de présenter les activités en propriété d’une part et les activités de gestion d’autre part.

Pour les activités de gestion, le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs est remplacé par les commissions de gestion qui correspondent à la contribution nette à la performance du Groupe de l’activité de gestion locative. Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de gestion et des commissions de ventes.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable du produit des activités est reportée en annexe du communiqué.

Les activités en propriété progressent de 4,3 millions d’euros avec une augmentation du chiffre d’affaires locatif et des prestations annexes (+3,7 millions d’euros au total sur 9 mois)

Les ventes de matériels de l’activité Constructions Modulaires compensent la baisse des ventes de matériels détenus en propre dans les autres classes d’actifs. En effet peu d’actifs d’occasion (conteneurs, barges et wagons) sont proposés à la vente compte tenu des forts taux d’utilisation et de la forte demande locative.

Pour les mêmes raisons, l’activité de gestion diminue de 2,2 millions d’euros en raison de la baisse de 2,7 millions d’euros des commissions de vente sur les matériels d’occasion appartenant aux investisseurs dans l’activité Conteneurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros) T1 2021 T2 2021 T3 2021 TOTAL

2021 T1 2020 T2 2020 T3 2020 TOTAL

2020 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 9 152 9 223 10 122 28 497 9 199 9 118 8 910 27 227 Prestations annexes 1 873 1 724 1 950 5 547 1 462 2 044 1 680 5 186 Total activité locative 11 025 10 947 12 072 34 044 10 661 11 162 10 590 32 413 Ventes de matériels détenus en propre 320 403 162 885 939 662 354 1 955 Total activité vente de matériels 320 403 162 885 939 662 354 1 955 Total Activité en propriété 11 345 11 350 12 234 34 929 11 600 11 824 10 944 34 368 Commissions de syndication 0 0 0 0 214 231 0 445 Commissions de gestion (a) 463 470 451 1 384 373 395 406 1 174 Total Activité de gestion 463 470 451 1 384 587 626 406 1 619 Total Wagons de Fret 11 808 11 820 12 685 36 313 12 187 12 450 11 350 35 987 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 688 1 745 1 770 5 203 1 636 1 626 1 755 5 017 Prestations annexes 683 972 1 286 2 941 1 246 439 1 062 2 747 Total activité locative 2 371 2 717 3 056 8 144 2 882 2 065 2 817 7 764 Ventes de matériels détenus en propre 41 0 0 41 0 0 0 0 Total activité vente de matériels 41 0 0 41 0 0 0 0 Total Activité en propriété 2 412 2 717 3 056 8 185 2 882 2 065 2 817 7 764 Commissions de gestion (a) 6 6 5 17 0 0 0 0 Total Activité de gestion 6 6 5 17 0 0 0 0 Total Barges Fluviales 2 418 2 723 3 061 8 202 2 882 2 065 2 817 7 764 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 2 384 2 654 2 572 7 610 2 578 2 581 2 335 7 494 Prestations annexes 191 1 054 2 297 3 542 285 642 1 098 2 025 Total activité locative 2 575 3 708 4 869 11 152 2 863 3 223 3 433 9 519 Ventes de matériel détenus en propre 3 480 3 524 5 991 12 995 4 064 4 192 6 344 14 600 Total activité vente de matériels 3 480 3 524 5 991 12 995 4 064 4 192 6 344 14 600 Total Activité en propriété 6 055 7 232 10 860 24 147 6 927 7 415 9 777 24 119 Commissions de syndication 17 946 48 1 011 18 0 13 31 Commissions de gestion (a) 428 415 438 1 281 564 524 492 1 580 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 358 181 1 130 2 128 882 793 3 803 Total Activité de gestion 1 036 1 719 667 3 422 2 710 1 406 1 298 5 414 Total Conteneurs 7 091 8 951 11 527 27 569 9 637 8 821 11 075 29 533 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 11 15 31 13 11 11 35 Prestations annexes (2) (3) (3) (8) 51 (128) (2) (79) Total activité locative 3 8 12 23 64 (117) 9 (44) Ventes de matériels détenus en propre 3 244 4 401 2 979 10 624 869 2 362 4 219 7 450 Total activité vente de matériels 3 244 4 401 2 979 10 624 869 2 362 4 219 7 450 Total Activité en propriété 3 247 4 409 2 991 10 647 933 2 245 4 228 7 406 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 0 6 15 0 0 15 Total Autres 0 6 0 6 15 0 0 15 Total Divers & éliminations 3 247 4 415 2 991 10 653 948 2 245 4 228 7 421 Total Produits retraités des activités 24 564 27 909 30 264 82 737 25 654 25 581 29 470 80 705

(a) Le « Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs » est remplacé par les « Commissions de gestion ».

L’activité Wagons de Fret affiche une légère hausse, à 36,3 millions d’euros sur 9 mois :

L’activité en propriété est en hausse de 0,6 million d’euros, essentiellement due à l’augmentation du chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre (+4,7 %) portée par la hausse du taux d’utilisation du 3e trimestre et par la mise en location de wagons nouvellement acquis.

L’activité de gestion baisse en raison de l’absence de syndication effectuée depuis le début de l’année (-0,4 million d’euros), tandis que les commissions de gestion progressent de 0,2 million d’euros.

L’activité Barges Fluviales augmente son chiffre d’affaires de 0,4 million d’euros, en particulier grâce aux revenus locatifs des matériels détenus en propre, bénéficiant d’un taux d’utilisation moyen de 99,2 % depuis le début de l’année 2021.

L’activité Conteneurs diminue de 2 millions d’euros compte tenu de la baisse des ventes d’occasion (sans impact sur sa rentabilité globale qui est en croissance par rapport à 2020).

La performance de l’activité locative reste soutenue (+1,6 million d’euros), portée par les prestations annexes (locations aux voyages) liées à l’activité de trading de conteneurs neufs. Le taux d’utilisation moyen sur la période s’élève à 99,7 % reflétant la pénurie de conteneurs, mais avec pour contrepartie un volume très limité de conteneurs d’occasion à vendre. En conséquence, les ventes de matériels détenus en propre diminuent de 1,6 million d’euros et les commissions de vente sur matériels d’investisseurs de 2,7 millions d’euros.

Les commissions de syndication contribuent à hauteur de 1 million d’euros dans les produits d’activité de la division.

L’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » augmente de 3,2 millions d’euros avec des livraisons plus importantes réalisées depuis le début de l’année 2021.

PERSPECTIVES

Touax poursuit sa stratégie d’investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers. Les perspectives sont favorables avec une hausse progressive attendue des produits retraités des activités et de la rentabilité.

Nos trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables respectueux de l’environnement continuent de se montrer résilients et porteurs.

D’un point de vue structurel et à moyen/long terme le développement de l’e-commerce, qui favorise la logistique, les politiques environnementales, dont le « Green Deal » européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l’externalisation, qui favorise la location, devraient continuer de soutenir les investissements dans nos trois classes d’actifs.

PR OCHAINS RENDEZ-VOUS

Présentation des comptes annuels 2021 :

23 mars 2022 : Communiqué de Presse Français / Anglais

23 mars 2022 : Présentation à la SFAF, à Paris (en français)

25 mars 2022 : Call investisseurs (en anglais)





ANNEXE : Présentation Comptable du Produit des activités

Produits des activités

(en milliers d'euros) T1 2021 T2 2021 T3 2021 TOTAL T1 2020 T2 2020 T3 2020 TOTAL Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 633 14 479 41 341 13 426 13 336 13 011 39 773 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 11 072 10 912 11 420 33 404 13 681 12 739 11 782 38 202 Prestations annexes 3 084 3 946 5 888 12 918 4 579 4 489 5 374 14 442 Commissions de gestion sur location 157 166 165 488 81 84 103 268 Total Activité locative 27 542 28 657 31 952 88 151 31 767 30 648 30 270 92 685 Ventes de matériel détenus en propre 7 085 8 328 9 132 24 545 5 872 7 216 10 917 24 005 Marge sur cession de matériels détenus par les investisseurs 591 358 181 1 130 2 128 873 787 3 788 Total Activité vente de matériels 7 676 8 686 9 313 25 675 8 000 8 089 11 704 27 793 Commissions de syndication 17 946 48 1 011 232 231 13 476 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 0 6 15 0 0 15 Total Autres 17 952 48 1 017 247 231 13 491 Total Produits des activités 35 235 38 295 41 313 114 843 40 014 38 968 41 987 120 969

Les produits des activités sont principalement affectés par la baisse du Chiffre d’Affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs, dont l’impact sur les résultats se limite à la baisse des commissions de gestion.

Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités

(en milliers d’euros)



T3 2021 Retraitement



T3 2021 T3 2020 Retraitement



T3 2020 comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 41 341 41 341 39 773 39 773 Prestations annexes 12 918 -896 12 022 14 442 -4 563 9 879 Total activité locative 54 259 -896 53 363 54 215 -4 563 49 652 Ventes de matériels détenus en propre 24 545 24 545 24 005 24 005 Total activité vente de matériels 24 545 0 24 545 24 005 0 24 005 Total activité en propriété 78 804 -896 77 908 78 220 -4 563 73 657 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 33 404 -33 404 0 38 202 -38 202 0 Commissions de syndication 1 011 1 011 476 476 Commissions de gestion 488 2 194 2 682 268 2 486 2 754 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 1 130 1 130 3 788 15 3 803 Total activité de gestion 36 033 -31 210 4 823 42 734 -35 701 7 033 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 6 6 15 15 Total Autres 6 0 6 15 0 15 Total Produits des activités 114 843 -32 106 82 737 120 969 -40 264 80 705





1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 30 septembre 2020

