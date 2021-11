French English

Neuilly-sur-Seine, France – 15 novembre 2021

Leaders de l'Industrie DJSI 2021 : Bureau Veritas confirme sa position de leader dans la catégorie Industrie des Services Professionnels

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, est classé numéro 1 dans la catégorie Industrie des Services Professionnels, comprenant le secteur du TIC, du classement Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 pour l’évaluation du développement durable.

Le Groupe a obtenu un score de 85/100, alors que la moyenne du secteur s’établit à 34/100. Dans les trois critères évalués - Gouvernance & Économie, Environnement et Social - ses résultats se situent entre 85 et 86.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

« Nous sommes fiers de nous classer numéro 1 dans notre catégorie professionnelle et de compter parmi les entreprises les plus performantes au monde en matière de développement durable dans le classement DJSI. Cette reconnaissance témoigne des efforts continus de Bureau Veritas pour être un modèle pour l'industrie en termes de développement durable, notamment en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Elle illustre l'engagement de nos 78 000 Trust Makers, à tous les niveaux de l'entreprise, à contribuer à un impact positif sur la planète et ses habitants. »

Manjit Jus, Global Head of ESG Research, S&P Global, a ajouté :

“Nous félicitons Bureau Veritas pour son inclusion dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World. Une distinction DJSI est synonyme de leadership en matière de développement durable dans son secteur industriel. Le nombre record d’entreprises ayant participé au S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2021 témoigne du mouvement croissant en faveur des déclarations et de la transparence ESG. »

Les DJSI sont des indices pondérés par la capitalisation boursière ajustée au flottant qui mesurent la performance d'entreprises sélectionnées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les DJSI, y compris le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), ont été lancés en 1999 en tant que série pionnière d'indices de référence mondiaux en matière de développement durable. La famille d'indices comprend des indices de référence mondiaux, régionaux et nationaux.

Le fait d'être nommée comme l'entreprise la plus responsable dans sa catégorie professionnelle, parmi 43 autres entreprises, est une reconnaissance de l'engagement de Bureau Veritas à être exemplaire en termes de développement durable en interne, tout en offrant une large gamme de services et de solutions dans ce domaine à travers sa Ligne Verte BV.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

