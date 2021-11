Nominations au sein de SCOR Investment Partners











SCOR Investment Partners SE (« SCOR IP »), la société de gestion de portefeuille du Groupe SCOR, annonce aujourd’hui la nomination d’une nouvelle équipe dirigeante, afin de supporter la prochaine étape de son développement et d’accélérer la croissance de son activité de gestion pour compte de tiers.



Fabrice Rossary, précédemment Directeur des Investissements de SCOR IP, est nommé au poste de Président du Directoire de SCOR IP (Chief Executive Officer). Il succède à François de Varenne, qui devient Président du Conseil de Surveillance de SCOR IP, en sa qualité de membre du Comité Exécutif du Groupe SCOR en charge des Investissements, de la Transformation, des Technologies et du Group Corporate Finance.



Les nominations suivantes sont effectuées au sein du Directoire de SCOR IP :



Louis Bourrousse , précédemment Head of Investment Business Performance de SCOR Global Investments, est nommé Head of Business Development. Il aura la responsabilité des activités de vente et marketing ainsi que des partenariats de distribution.

, précédemment Head of Investment Business Performance de SCOR Global Investments, est nommé Head of Business Development. Il aura la responsabilité des activités de vente et marketing ainsi que des partenariats de distribution. Marie-Suzanne Mazelier, précédemment Responsable de la gestion Aggregate, est nommée Directrice des Investissements (Chief Investment Officer). Elle supervisera l’ensemble des équipes de gestion de SCOR IP, en ce compris les équipes obligataires, prêts aux entreprises, infrastructure, immobilier, insurance linked securities, sélection de fonds ainsi que l’équipe en charge de l’investissement durable. Les membres suivants du Directoire de SCOR IP conservent leurs fonctions actuelles :



Benjamin Ayache , Directeur des Opérations (Chief Operating Officer).

, Directeur des Opérations (Chief Operating Officer). Eric Talleux, Directeur des Risques (Chief Risk Officer).



Par ailleurs, les nominations suivantes sont effectuées au sein de la société :



Thibaut Lameyse , précédemment Strategic Investments Manager au sein de SCOR Global Investments, est nommé Secrétaire Général de SCOR IP, et rapportera à Fabrice Rossary.

, précédemment Strategic Investments Manager au sein de SCOR Global Investments, est nommé Secrétaire Général de SCOR IP, et rapportera à Fabrice Rossary. Alexandre Stoessel , précédemment Responsable de la gestion High Yield, est nommé Responsable de la gestion Obligataire (Head of Fixed Income) et rapportera à Marie-Suzanne Mazelier. Il supervisera l’ensemble des classes d’actifs obligataires en ce compris les obligations d’Etat, les covered bonds, les Agency MBS, les obligations d’entreprise investment grade et high yield.

, précédemment Responsable de la gestion High Yield, est nommé Responsable de la gestion Obligataire (Head of Fixed Income) et rapportera à Marie-Suzanne Mazelier. Il supervisera l’ensemble des classes d’actifs obligataires en ce compris les obligations d’Etat, les covered bonds, les Agency MBS, les obligations d’entreprise investment grade et high yield. Sophie Duclos-Grenet, précédemment Responsable Juridique, Prêts, est nommée Responsable Sélection de Fonds (Head of Fund Selection) et rapportera à Marie-Suzanne Mazelier.



François de Varenne, membre du Comité Exécutif du Groupe SCOR, déclare : « Ces nominations, qui sont toutes des promotions internes, attestent de la profondeur du réservoir de talents que nous avons constitué chez SCOR IP. Depuis la création de la société de gestion en 2008, nous avons développé avec succès un modèle combinant la gestion du portefeuille d’investissement du Groupe SCOR et des stratégies d’investissement ouvertes à des investisseurs tiers, en s’appuyant sur notre ambition de financer, ensemble, le développement durable de la société. J’ai toute confiance en Fabrice et la nouvelle équipe de direction pour accélérer le développement de SCOR IP, tout en assurant une continuité managériale. »



Ces changements seront effectifs à réception des autorisations réglementaires.







* *



*



Biographies







Fabrice Rossary rejoint SCOR Investment Partners en 2009 en tant que Directeur de la gestion Crédit. Il est nommé Directeur des Investissements en avril 2011. Précédemment, il était Responsable de la gestion Crédit investment grade chez Fortis après avoir débuté sa carrière chez Finacor-Monecor en 1997. Fabrice est diplômé d’un Magistère banque Finance et d’un DESS de techniques financières et bancaires de l’université de Paris II Panthéon-Assas, Fabrice est CFA charterholder.







Louis Bourrousse rejoint SCOR en 2013 en tant que Head of Strategy & Development pour SCOR Global Investments et est ensuite promu Head of Strategic Planning & Investments en 2017 puis Head of Investment Business Performance en 2019. Il a débuté sa carrière en 2006 en tant que banquier d’affaires spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, chez Oddo BHF et chez Nomura. Louis est polytechnicien et ingénieur de l’ENSAE ParisTech avec une spécialisation en Finance.







Marie-Suzanne Mazelier rejoint SCOR Investment Partners en mars 2015, en tant que Responsable de la gestion Aggregate. De 2013 à 2015 elle était en charge, au sein d’Amundi, de l’allocation d’actifs et de la supervision des investissements de compagnies d’assurance. Elle a commencé sa carrière chez BNP Paribas Investment Partners, en tant que gérant aggregate, responsable de la stratégie Inflation. Marie-Suzanne est titulaire d’un DEA d’Economie Mathématique et Econométrie de l'université Paris II et est diplômée de l’ESSEC.







Thibaut Lameyse rejoint SCOR en 2015 en tant que Spécialiste IFRS. Il est par la suite promu Strategic Investments Manager au sein de SCOR Global Investments. Thibaut a débuté sa carrière en 2011 chez EY en tant qu’auditeur financier. Thibaut est diplômé de l’ESSCA et du DSCG.







Alexandre Stoessel rejoint SCOR Investment Partners en 2009 en tant que Gérant Crédit Sénior. Il est nommé Responsable de la gestion Crédit en avril 2011 puis Responsable de la gestion High Yield, Convertibles & Alternatives en février 2019. Il fut précédemment responsable de l’arbitrage de crédit chez ADI. Il débute sa carrière en 1996 chez Société Générale Capital Markets comme développeur front-office. Alexandre est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et Mathématiques Appliquées de Grenoble (ENSIMAG).







Sophie Duclos-Grenet rejoint SCOR Investment Partners en mai 2014 en tant que responsable juridique au sein de la direction des investissements. Elle débute sa carrière chez Banque Worms en 2000 puis rejoint ABN AMRO Paris et Natixis. Sophie détient une maîtrise en droit des affaires de l’Université de droit d’Aix-en-Provence ainsi qu’un DESS de Juriste d’Affaires Internationales de l’Université Paris V, complétés par un LL.M. en « International Business and Trade » de l’Université Fordham à New York.







- Fin -



A propos de SCOR Investment Partners,



SCOR Investment Partners : financer, ensemble, le développement durable de la société.



SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de cinq pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier et Insurance-Linked Securities. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 5,3 milliards à fin juin 2021. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 16,1 milliards à fin juin 2021 (encours sous gestion de SCOR Investment Partners UK Ltd et engagements non tirés inclus).



Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com







