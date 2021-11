English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 15 Novembre 2021

BOTTEGA VENETA NOMME MATTHIEU BLAZY

DIRECTEUR DE LA CRÉATION

Bottega Veneta annonce la nomination de Matthieu Blazy en tant que Directeur de la Création à compter d’aujourd’hui.

Né à Paris en 1984, Matthieu Blazy est diplômé de La Cambre, à Bruxelles. Il a commencé sa carrière dans la mode en tant que Designer Homme pour Raf Simons, avant de rejoindre Maison Martin Margiela pour prendre en charge la ligne « Artisanal » et les défilés Prêt-à-Porter Femme. En 2014, il devient Senior Designer chez Céline, avant de retrouver Raf Simons chez Calvin Klein de 2016 à 2019. Il est nommé Directeur du Design Prêt-à-Porter chez Bottega Veneta en 2020. De nationalité française et belge, il vit entre Anvers et Milan.

Leo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, a déclaré : « Matthieu Blazy est un talent extraordinaire, à qui je suis fier et enthousiaste de confier la direction créative de notre Maison. Bottega Veneta a toujours été le synonyme d‘un artisanat emblématique et d’une créativité distinctive. La nomination de Matthieu permettra de renforcer encore la pertinence et la modernité de notre marque et d’accélérer notre croissance, tout en préservant les valeurs qui sont au cœur de Bottega Veneta. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a ajouté : « Les fondations très solides, les codes spécifiques et l’identité unique de Bottega Veneta nous permettent de nourrir de grandes ambitions pour l’avenir de cette Maison. Je suis convaincu que la très riche expérience et la grande culture de Matthieu Blazy lui permettront de faire vivre l’héritage de Bottega Veneta en y apportant son élan créatif. »

Matthieu Blazy présentera sa première collection pour Bottega Veneta en février 2022.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

A propos de Bottega Veneta

Individualité, innovation et savoir-faire : telle est la philosophie de Bottega Veneta depuis sa création en 1966 à Vicence. Ancrée dans la culture italienne, la Maison maintient un regard résolument global et place la créativité au coeur de son univers. Une Maison inclusive aux produits exclusifs, Bottega Veneta est autant une émotion qu’une esthétique singulière.

