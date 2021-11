IVALIS ANNONCE LE RESULTAT DEFINITIF DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE DEPOSEE PAR RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE APRES LA CLOTURE DE LA PERIODE D’OFFRE

MAINTIEN DE LA SUSPENSION DE LA COTATION DES ACTIONS IVALIS

La société IVALIS annonce la clôture de la période de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE (l’ « Initiateur ») visant les actions de la société IVALIS (l’ « Offre ») dont les résultats ont été publiés ce jour par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

A l’issue de l’Offre clôturée le 12 novembre 2021, la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE détient directement 1 309 972 actions IVALIS représentant autant de droits de vote, soit 99,97 % du capital social et au moins 95,35 % des droits de vote1 de la société IVALIS.

INVEST SECURITIES SA en qualité d’établissement présentateur et garant de l’Offre agissant pour le compte de la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE, informera l’Autorité des marchés financiers de la décision de l’Initiateur de procéder, conformément à son intention exprimée dans la note d’information relative à l’Offre, à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire portant sur les actions IVALIS non apportées à l’Offre, soit 408 actions2, au prix de 24,50 euros par action IVALIS, sur le fondement des articles L.433-4 II du Code monétaire et financier et 237-3 I, 2° du règlement général de l’AMF.

La société IVALIS précisera le calendrier de la mise en œuvre du retrait obligatoire dans un communiqué ultérieur.

Par ailleurs, la société IVALIS annonce que la suspension de la cotation des actions IVALIS intervenue le 12 novembre dernier est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne et en Amérique Latine.







Euronext Growth Paris - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305









Anne-Sophie JAY

Directrice Administrative et Financière

Tél 01 81 88 12 44

anne-sophie.jay@ivalisgroup.com Vos contacts Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL

Tél 01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com

I N V E N T O R Y A N D R E T A I L S O L U T I O N S

www.ivalisgroup.com

1 Sur la base d’un nombre total d’actions existantes de la Société s’élevant à 1 310 383 et d’un nombre total de droits de vote de 1 373 924, conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF. Il est précisé que ce nombre total de droits de vote ne prend pas en compte les droits de vote double annulés suite aux acquisitions d’actions IVALIS intervenues lors de l’Offre.

2 Le nombre d’actions IVALIS non apportées à l’Offre ne comprend pas les 3 actions prêtées aux membres du Conseil de surveillance par la Société en vertu de prêts de consommation.

