Wert der Bitcoin-Produktion von Digihost stieg gegenüber Oktober 2020 um 1.486 % und seit September um 56 %

TORONTO, Nov. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Digihost Technology Inc. („Digihost“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: DGHI; Nasdaq: DGHI), ein innovatives nordamerikanisches Bitcoin-Self-Mining-Unternehmen, freut sich, ein ungeprüftes Bitcoin („BTC“)-Produktions-Update für den Monat zum 31. Oktober 2021 bekannt zu geben. Alle Beträge sind USD-Beträge, sofern nicht anders angegeben. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass der Handel am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol „DGHI“ voraussichtlich am Datum dieser Pressemitteilung beginnen wird.



Unternehmens-Highlights im Oktober 2021:

Produktion von 41,84 BTC im Laufe des Monats und damit eine Erhöhung des Gesamtbestands auf 494,08 BTC, was zum 31. Oktober 2021 einem Marktwert von etwa 30,3 Millionen US-Dollar entspricht.



Der Gesamtbestand an Ethereum („ETH“) in Höhe von 1.000,89 ETH entspricht zum 31. Oktober 2021 einem Marktwert von ca. 4,3 Millionen US-Dollar.



Der Gesamtwert des Inventars an digitalen Vermögenswerten, bestehend aus BTC und ETH, betrug Ende Oktober ca. 34,6 Millionen US-Dollar.



Der Barmittelbestand belief sich am 31. Oktober auf ca. 9,7 Millionen US-Dollar und der Gesamtbestand an Bargeld und digitalen Vermögenswerten betrug ca. 44,3 Millionen US-Dollar.



Seit Jahresbeginn erfolgten Anzahlungen für Ausrüstung und Infrastruktur, die im 4. Quartal 2021 und im 1. Halbjahr 2022 installiert werden sollen und das Kerngeschäft des Unternehmens betreffen, in Höhe von ca. 30,8 Millionen US-Dollar.



Im Oktober erhielt das Unternehmen 4.932 neue, technologisch fortschrittliche, hochleistungsfähige M30 Bitcoin-Miner (die „Miner“), wobei über 1.000 weitere Miner an das Rechenzentrum des Unternehmens unterwegs sind.



Die aktuelle Hash-Rate des Unternehmens liegt bei ca. 400 PH und wird voraussichtlich bis Ende November auf ca. 500 PH steigen, was einer Steigerung von ca. 150 % seit September 2021 entspricht.



Bitcoin-Mining-Update

In dem am 31. Oktober 2021 endenden Zehnmonatszeitraum wurden durch das Mining des Unternehmens 390,09 BTC produziert, wobei sich die Produktion wie folgt aufschlüsselt:

Quartal 2021: 105,26 BTC Januar: 33,70 Februar: 35,02 März: 36,54

Quartal 2021: 109,97 BTC April: 37,52 Mai: 34,26 Juni: 38,19

Quartal 2021: 133,02 BTC Juli: 51,28 August: 44,07 September: 37,67

Quartal 2021: 41,84 BTC Oktober: 41,84



Monatlicher Vergleich gegenüber dem Vorjahr

Das Unternehmen hat im Oktober 2021 im Vergleich zum Oktober 2020 ca. 30,10 BTC mehr geschürft, was einer Steigerung von ca. 256 % entspricht. Basierend auf den BTC-Schlusskursen vom 31. Oktober 2021 und vom 31. Oktober 2020 (laut CoinDesk) sowie dem Anstieg der im Oktober 2021 geschürften BTC stieg der Wert der vom Unternehmen im Oktober 2021 geschürften BTC im Oktober 2021 um ca. 2,4 Millionen US-Dollar bzw. um 1.486 %.

Abbildung 1. Monatliche BTC-Produktion gegenüber dem Vorjahr

Oct-20 Oct-21 MoM Increase Mined BTC 11.74 41.84 30.10 Approximate BTC value $ 13,781 $ 61,319 $ 47,538 Value $ 161,789 $ 2,565,587 $ 2,403,798

Vergleich gegenüber dem Vormonat

Das Unternehmen schürfte im Oktober 2021 zusätzliche 4,17 BTC im Vergleich zum September 2021, was einer Steigerung von 11 % entspricht. Basierend auf den BTC-Schlusskursen vom 31. Oktober 2021 und 30. September 2021 sowie dem Anstieg der im Oktober geschürften BTC stieg der Wert der vom Unternehmen im Oktober geschürften BTC gegenüber dem Vormonat um ca. 0,9 Millionen US-Dollar bzw. um 56 %.

Abbildung 2. BTC-Produktion gegenüber dem Vormonat

Sep-21 Oct-21 MoM Increase Mined BTC 37.67 41.84 4.17 Approximate BTC value $ 43,791 $ 61,319 $ 17,528 Value $ 1,649,725 $ 2,565,587 $ 915,980

Kommentar des Managements

Michel Amar, der CEO des Unternehmens, führte aus: „Der Anstieg der BTC-Produktion im Oktober 2021 ist ein Zeichen für den anhaltenden operativen Erfolg von Digihost und zeigt die vorläufigen inkrementellen Mining-Erträge, die durch die Ankunft und den Einsatz neuer moderner Maschinen in unserem Rechenzentrum erzielt werden. Da in den kommenden Wochen weitere Miner erwartet werden, werden wir uns auf die Optimierung unserer Mining-Kapazitäten konzentrieren, indem ältere Maschinen außer Betrieb genommen und durch hochmoderne Modelle ersetzt werden, was uns in die Lage versetzen sollte, unsere Hash-Rate erheblich zu steigern und unsere Strategie der Erhöhung der monatlichen Bitcoin-Produktion fortzusetzen.“

Über Digihost Technology Inc.

Digihost ist ein wachstumsorientiertes Blockchain-Technologieunternehmen, das sich hauptsächlich auf Bitcoin-Mining konzentriert. Durch seine Self-Mining-Aktivitäten und Joint-Venture-Vereinbarungen arbeitet das Unternehmen derzeit mit einer Hash-Rate von ca. 400 PH und plant, bis Ende 2022 auf eine Hash-Rate von 3,6 EH zu expandieren.

