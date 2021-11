Vegard Søraunet nomineras av valberedningen som ledamot i SkiStars styrelse i tillägg till tidigare meddelade förslag inför årsstämman

Swedish English

Aeternum Capital AS har den 11 november 2021 förvärvat 19,55 procent av aktierna och 13,78 procent av rösterna i SkiStar AB (publ) från familjen Erik Paulssons ägarbolag Backahill AB. Till följd av denna ägarförändring i SkiStar har valberedningen beslutat att komplettera sina förslag inför årsstämman i SkiStar som hålls den 11 december 2021. Valberedningen föreslår att Vegard Søraunet väljs till ledamot i SkiStars styrelse i tillägg till tidigare meddelat förslag. Valberedningen gör bedömningen att Vegard Søraunet, med sin breda erfarenhet inom investeringsverksamhet och finans samt sin djupa kännedom om och kontaktnät på den norska marknaden, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen.



Vegard Søraunet är född 1980 och är partner och investeringsdirektör på Aeternum Management AS som förvaltar Aeternum Capital AS. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AQ Group AB, Aeternum Management AS och Søraunet Invest AS. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i redovisning samt i företagsekonomi, MBA inom finans. Tidigare bl.a. CIO och portföljförvaltare för ODIN Fonder, investeringsdirektör på Seatankers Management Norway och revisor på PWC. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare. Aktieinnehav i bolaget: representerar Aeternum Capital AS som innehar 15 324 106 B-aktier motsvarande 19,55 procent av kapitalet och 13,78 procent av rösterna samt ytterligare 800 B-aktier via familj.

Valberedningen korrigerar följaktligen sitt förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, från sex till sju stycken, utan suppleanter. Föreslagna arvodesnivåer för styrelseledamöterna kvarstår, dock ändras det totalt föreslagna beloppet avseende styrelsearvodet från 2 160 000 kronor till 2 410 000 kronor till följd av den föreslagna utökningen med en ledamot. Valberedningens övriga beslutsförslag inför årsstämman kvarstår oförändrade.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande, information om de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter samt övriga handlingar inför SkiStars årsstämma, finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.skistar.com/sv/corporate.





Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 november 2021 kl. 20.15 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Lennart Mauritzson, Valberedningens ordförande, tel +46 (0)725 70 80 80.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

