Urbanimmersive fournit une mise à jour de ses activités

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 15 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureuse d'annoncer aujourd’hui une mise à jour de ses activités alors que la Société accélère l'intégration de nouveaux clients notables dans plusieurs segments de marché tout en augmentant le volume et l'utilisation de UiMeet3D grâce à ses forfaits d'abonnement mensuels.



Voici quelques-uns de ces faits saillants :

Marketing Immobilier : Offerpad

Offerpad Solutions Inc. (« Offerpad ») (NYQ : OPAD), une plateforme de solutions immobilières de premier plan qui permet aux propriétaires d'acheter et de vendre des propriétés en ligne rapidement et facilement, a récemment commencé à utiliser les visites 3D d'Urbanimmersive dans certaines de leurs régions (www.offerpad.com). Le temps de traitement rapide pour la prise de photos pour la production de visites 3D et les plans de plancher modifiables en 2D se sont avérés générer des gains de productivité significatifs pour Offerpad comparativement aux solutions concurrentes. Étant donné que chacune des transactions d’Offerpad nécessite la production d'une visite 3D pour l'achat de la propriété et d'une autre à des fins de marketing, un déploiement complet des visites 3D d’Urbanimmersive au sein des activités d’Offerpad se traduirait par un potentiel de 40 000 visites 3D par an pour Urbanimmersive et représenterait des revenus annuels d’environ 1,6m$US. Bien que les deux parties ont signé une entente établissant une collaboration mutuelle et se sont entendus sur un calendrier de déploiement, rien ne garantit que ce déploiement complet n’aura lieu et/ou qu’Offerpad continuera à utiliser la technologie d’Urbanimmersive pour ses emplacements existants.

Gestion d'Actifs : Alimentation Couche-Tard

La Société est heureuse d'annoncer qu'Alimentation Couche-Tard a récemment commencé à utiliser les visites 3D d'Urbanimmersive afin de gérer à distance l’ensemble de ses dépanneurs en ce a trait, entre autres, à la planification de l'entretien et des rénovations et ce, dans le but d'obtenir un jumeau numérique de l'ensemble de ses 14 200 dépanneurs à travers le monde. La possibilité offerte par la technologie d'UI d'archiver des visites 3D pour une utilisation hors ligne et les plans de plancher modifiables en 2D entièrement intégrés des espaces numérisés ont été des éléments clés dans leur décision de choisir la technologie 3D d'Urbanimmersive. Alimentation Couche-Tard est un chef de file mondial de la vente au détail de carburant, opérant dans 26 pays et territoires, avec plus de 14 200 dépanneurs, dont environ 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Avec ses bannières bien connues Couche-Tard et Circle K, il est l'un des plus importants exploitants de dépanneurs indépendants au monde employant environ 124 000 personnes à travers son réseau étendu (https://corpo.couche-tard.com/fr/).

Immobilier Commercial : NAI Terramont Commercial

La Société est heureuse d'annoncer que NAI Terramont Real Estate Commercial (« Terramont ») a récemment commencé à utiliser à la fois les visites 3D d’Urbanimmersive et les forfaits d'abonnements mensuels de UiMeet3D pour l’ensemble de ses propriétés commerciales dans la province de Québec. Terramont est l'une des plus importantes firmes de courtage immobilier commercial de la région de Montréal et fait partie du réseau international NAI couvrant 375 bureaux dans 36 pays avec plus de 6 000 courtiers spécialisés en immobilier commercial et un volume annuel de transactions dépassant les 20 milliards de dollars (www.naiterramont.ca/fr_us/). L'un des éléments clés de NAI Terramont dans sa décision de passer aux visites 3D d'UI a été la capacité unique de la technologie d'Urbanimmersive à générer des plans de plancher d’espaces commerciaux en 2D modifiables, extrêmement grands et précis.

Marché Marchand Local : Tuango

La Société est heureuse d'annoncer que Tuango, une plateforme de commerce électronique reliant les consommateurs aux commerçants locaux en offrant des coupons et des services de marketing, a récemment commencé à offrir les visites 3D d’Urbanimmersive pour leurs forfaits Hôtels & Centres de villégiature. Le forfait comprendra une visite 3D, des avatars UiMeet3D et des UiTags interactifs afin de mieux engager les utilisateurs. Les avatars UiMeet3D et les capacités de gamifier des visites 3D à l'aide d'UiTags interactifs ont été des éléments clés dans la décision de Tuango de choisir la technologie 3D d'Urbanimmersive. La capacité d’ajouter des marques aux visites 3D à l'aide de ‘skins’ de superposition de conception de micro sites web 3D a également joué un rôle important dans leur décision. Tuango est une plateforme de commerce électronique de premier plan dans la province de Québec (www.tuango.ca/fr).

Gestion d'Actifs : Centriq

La Société est heureuse d'annoncer que Centriq, une solution de gestion d'appareils électroménagers tout-en-un pour les gestionnaires immobiliers, inclura des visites 3D d’Urbanimmersive dans leur offre de produits (www.mycentriq.com). La collaboration permettra aux gestionnaires immobiliers de mieux gérer toutes les informations liées aux appareils électroménagers en fournissant des contenus visuels 3D contextualisés de tous ses appareils. Les deux parties travaillent actuellement ensemble pour intégrer et promouvoir les visites 3D d’Urbanimmersive à ajouter sur l'application domestique Centriq pour les marchés ayant un besoin de visites 3D qui comprendront des locations résidentielles à long terme (résidences unifamiliales et appartements) et à court terme (hôtels & centres de villégiature), la gestion des bâtiments (immeubles de bureaux à locataires multiples) ainsi que toutes les organisations offrant plusieurs sites gérés de manière centralisée, telles que les bureaux et les commerces (banques, chaînes de vente au détail, magasins locaux, etc.). Les capacités de personnalisation élevées des ‘hot spots’ des visites 3D d'UI (UiTag) représentent un des éléments clés dans leur décision d’opter pour la technologie 3D d’UI.

Gestion d’Actifs : Wagons de train

La Société est heureuse d'annoncer que l'une des plus grandes entreprises de services ferroviaires de transport de voyageurs au Canada a récemment commencé à utiliser les visites 3D d'UI en ce qui a trait à la planification de l'entretien et des rénovations de ses wagons de train. L’entreprise, qui ne peut pas être nommée pour le moment, a acquis l’équipement de photographie 3D, la licence et a reçu la formation lui permettant d’être totalement indépendante dans la numérisation 3D et la documentation de leurs visites 3D. La possibilité d'archiver facilement des visites 3D a entre autres été un élément clé dans leur décision de choisir la technologie d’Urbanimmersive.

Constructeurs de maisons : Maisons Bonneville

La Société est heureuse d'annoncer que Maisons Bonneville, la plus grande entreprise de maisons préfabriquées à vendre au Québec procède actuellement à la numérisation de l’ensemble de ses maisons modèles préfabriquées dans le but d'utiliser UiMeet3D pour assister, guider et informer à distance les visiteurs en ligne lors de visites virtuelles 3D de ses maisons (www.maisonsbonneville.com/fr). La capacité d'accueillir, rencontrer et interagir avec les visiteurs en ligne via UiMeet3D a été l'élément clé de Maisons Bonneville pour étendre leur utilisation de la technologie 3D d'Urbanimmersive.

Acquisitions

La Société est heureuse d'annoncer la signature de trois (3) lettres d'intention (LOI) fermes avec des entreprises de photographie immobilière bien établies dans des emplacements stratégiques au Canada et aux États-Unis. Ces acquisitions potentielles, qui sont toutes profitables, ont généré des revenus totaux d'env. 5,6m$ au cours des douze derniers mois et devrait, si complétées, permettre à Urbanimmersive d'accélérer l'adoption de son plan d'abonnement mensuel UiMeet3D. Le prix d'achat total de ces acquisitions relutives est d'env. 6,6m$ auquel s’ajouter des compléments de prix conditionnel basés sur la croissance des revenus SaaS et des services de photographie, et devraient être payés par le biais d'une combinaison de liquidités de la Société, de dettes à long terme et d'actions émises aux vendeurs. La clôture de ces acquisitions est prévue d’ici la fin de l’année civile ou au plus tard au début de l’année 2022. La Société poursuit ses vérifications diligentes et rien ne garantit la clôture de l'une de ces acquisitions.

Résultats financiers 2021

La Société souhaite annoncer qu’elle prévoit publier ses résultats financiers du quatrième trimestre 2021 et ses résultats annuels audités de l’année financière 2021 le 13 janvier 2022, une fois l'intégration financière des acquisitions récentes et l'audit annuel en cours complétés.

La Bourse de croissance TSX n'a ​​pas examiné ce communiqué de presse et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com