Le 16 novembre 2021

Generix Group annonce son plan stratégique « BOOST TOGETHER 2025 »

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du Commerce, dévoile son plan stratégique à horizon 2025.

Generix Group ambitionne, d’ici à 2025, de confirmer sa position d’acteur mondial et de fleuron Français de la Tech en accélérant ses investissements sur Supply Chain Hub, sa plateforme de digitalisation de la Supply Chain 100% SaaS ainsi que sur les expertises métier et technologiques du Groupe. Une autre composante du plan est une présence plus équilibrée entre l’Amérique et l’Europe et un centrage sur des industries majeures : Retail & E-Commerce, FMCG, Manufacturing et 3PL.

« “Boost Together 2025” est la rencontre d’une réalité clients et de l’ambition du Groupe. Les deux dernières années ont challengé tous les modèles établis et mis en exergue l’urgence d’un mode de fonctionnement agile pour les entreprises. C’est dans cette réalité que s’inscrit donc notre stratégie : donner à nos clients les moyens de réagir à des situations aussi chaotiques que celles connues depuis 18 mois dans lesquelles la prévision n’est plus de mise et l’instantanéité est la nouvelle norme. Boost Together 2025 c’est aussi une nouvelle étape d’accélération de la transformation et de l’internationalisation de Generix Group. », commente Jean-Charles Deconninck, Président de Generix Group.

Un triptyque gagnant pour porter l’ambition de Generix Group

Pour atteindre ses objectifs, Generix Group s’appuiera sur un triptyque : son capital humain, son capital client et son écosystème de partenaires.

Le capital humain : des expertises solides et des histoires humaines fortes avec les clients du Groupe

Le capital client : avec plus de 6 000 entreprises utilisant ses solutions à travers le monde, Generix Group bénéficie d’une base fidèle, très internationale et donc d’une connaissance très pointue de ses marchés,

L'écosystème de partenaires : partenaires technologiques, réseau de distribution et investisseurs, réel levier d’accélération de la capacité d’innovation, relais de croissance et garant de solidité financière.





La mise en œuvre de Boost Together 2025 repose sur le déploiement de 3 axes stratégiques, à horizon 2025 :

1. L’intensification des investissements sur la plateforme digitale Supply Chain Hub au profit de l’accélération du déploiement sur tous les marchés de Generix Group

Les 18 derniers mois ont été le théâtre de bouleversements majeurs dans le mode de fonctionnement des entreprises. Le chaos et les incertitudes inhérents à la crise sanitaire ont fait de l’agilité le mot d’ordre des entreprises résilientes.

C’est dans cette perspective que Generix Group accélère l’investissement sur ses solutions (déjà plus de 17% de son CA sur l’exercice 2020/2021) et le développement de modèles et de produits qui répondent à un très haut niveau d’agilité, et au rythme élevé des changements actuels pour une plateforme Supply Chain Hub toujours plus en adéquation avec les usages et besoins des clients et du marché.

Generix Group porte ses investissements R&D aussi bien sur des axes métier (gestion des ressources, du transport et de l’omnicanalité) que sur des axes technologiques (IA, 5G, …) et architecturaux (hyperscale, micro-services, …) apportant à ses clients, où qu’ils soient à travers le monde, les bénéfices attendus en matière de performance opérationnelle.

D’ici 2025, toutes les solutions du Supply Chain Hub seront déployées dans l’ensemble des filiales, avec une accélération forte du développement en Amérique du Nord et un renforcement des positions du Groupe en Europe.

À travers cet axe stratégique, une ambition claire se dessine : positionner Generix Group comme un one-stop-shop pour une gestion globale des flux physiques et logiques, quelle que soit la localisation des clients, au profit de leur performance.

2. L’excellence opérationnelle au profit de l’expérience et de la satisfaction clients dans une logique de customer centricity

Generix Group investit sur toutes les dimensions de l’excellence opérationnelle afin que ses clients et collaborateurs puissent tenir la promesse faite à leurs clients et ainsi assurer leur avantage concurrentiel.

Ce focus sur l’excellence opérationnelle se matérialise par de nombreux investissements, que ce soit sur les formations des collaborateurs, l’outillage, l’implémentation de nouvelles méthodes, mais également via des partenariats noués avec le monde académique et de la recherche.

En mettant l’excellence opérationnelle au cœur de sa démarche, Generix Group entend placer toujours haut plus le niveau de qualité de ses prestations et outils, et ainsi non seulement continuer à fidéliser la base de clientèle existante mais aussi conquérir de nouveaux clients.

3. Une offre de services et de conseil enrichie pour les clients du groupe et un go-to-market augmenté pour accroitre la couverture internationale

Generix Group va investir sur le développement de son entité conseil. Cette entité, force de frappe architecture et métier, oriente les choix stratégiques et opérationnels de ses clients. Une fois encore, Generix Group démontre que l’entreprise est un partenaire clé de l’amélioration continue de la performance de ses clients.

L’accompagnement des clients sera également amplifié par un go-to-market ‘augmenté’ avec le renforcement de sa stratégie de distribution indirecte. Aujourd’hui, les solutions Generix sont déjà commercialisées dans 60 pays via les filiales et partenaires du Groupe. Avec cette stratégie, Generix Group ambitionne d’augmenter son exposition, son influence et d’accélérer son développement commercial.

« Nous portons depuis longtemps un engagement fort : aider les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Cela est d’autant plus crucial aujourd’hui dans un contexte où les modes de consommation changent à grande vitesse et où les entreprises doivent être en mesure de répondre aux attentes des consommateurs dans leur pluralité. Proposer une plateforme logicielle ouverte et flexible pour des déploiements industriels et standardisés de nos solutions et ce, dans toutes les géographies, est notre réponse aux enjeux de nos clients. Nos clients sont au cœur de notre stratégie et nous souhaitons leur offrir une expérience optimale à toutes les étapes de notre relation ainsi que sur leur usage de nos solutions. Boost Together 2025 est aussi un engagement fort que nous prenons pour nos collaborateurs actuels et futurs : miser sur la liberté d’initiative au sein de Generix Group pour que chacun contribue activement à l’atteinte de nos objectifs opérationnels et de développement. », commente Aïda Collette-Sène, Directrice Générale de Generix Group.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Contacts presse

Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr – 06.42.51.20.01

