Equancy choisit GetFeedback by Momentive pour optimiser ses programmes d'expérience client

PARIS, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momentive (anciennement SurveyMonkey), leader dans la gestion d'expérience agile, a annoncé aujourd'hui qu'Equancy avait choisi la solution d'expérience client GetFeedback pour exploiter la Voix du Client dans le cadre de sa nouvelle stratégie numérique. Le cabinet de conseil parisien pourra ainsi bénéficier d'une vue à 360° de sa clientèle pour mieux comprendre et identifier les facteurs clés de la satisfaction client, un enjeu aujourd'hui majeur pour les entreprises qui doivent apprendre à adapter leur offre aux attentes et préférences en constante évolution des clients. Equancy rejoint une longue liste d'agences, parmi lesquelles Accenture et Kin + Carta, qui font confiance à GetFeedback pour aider leurs clients à écouter, comprendre et agir sur le feedback client.



« L'accélération de la transformation numérique s'impose comme une priorité absolue pour de nombreuses organisations, tous secteurs confondus », explique Julien Bonny, Directeur Performance Marketing chez Equancy. « C'est d'autant plus vrai depuis la crise sanitaire, qui les a obligées à repenser leurs interactions avec les visiteurs et utilisateurs de leurs sites Web et applications mobiles. GetFeedback va nous aider à recueillir le feedback utilisateur de manière plus proactive pour mieux prioriser les feuilles de route numériques que nous conseillons à nos clients. Parce que nous pouvons la déployer sur n’importe quel site Web en quelques jours seulement, la solution GetFeedback nous permet d'être beaucoup plus agiles en termes de validation d'hypothèses sur l'utilisation des sites et de tests de nouvelles fonctionnalités CX. »

À propos de GetFeedback

Appartenant à la famille de solutions Momentive, GetFeedback est une plateforme d'expérience client agile qui se déploie en quelques jours à peine pour permettre aux équipes CX d'offrir rapidement des expériences de grande qualité. Elle garantit une écoute fluide sur plusieurs canaux et des taux de réponse élevés. Sa capacité à intégrer les données et les actions CX à des systèmes clés permet une itération et une évolutivité rapide. Conçue spécialement pour l’écosystème Salesforce, elle a obtenu la meilleure note sur AppExchange dans la catégorie des solutions de feedback. Des entreprises comme PUMA, Yeti, Toyota et Carrefour font confiance à GetFeedback pour proposer une expérience client inégalée.

À propos de Momentive

Momentive (anciennement SurveyMonkey), leader dans la gestion de l'expérience, propose des solutions puissantes et agiles qui conjuguent le meilleur de l’humain et de la technologie pour offrir une nouvelle forme d'intelligence artificielle. Ses produits, parmi lesquels GetFeedback , SurveyMonkey et des solutions d' études de marché et d'études de marque permettent ​aux décideurs ​de 345 000 entreprises dans le monde entier de proposer des expériences d’exception. Plus de 20 millions d’utilisateurs font confiance à Momentive pour obtenir des données exploitables et pertinentes sur les marchés, les marques, l’expérience employé, l’expérience client et l’expérience produit. L’entreprise s'est fixé pour vision d’améliorer les expériences humaines en donnant une voix à chacun. Pour en savoir plus, rendez-vous sur momentive.ai .

À propos d'Equancy

Créé en 2002, Equancy est un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie, la data et la transformation numérique. Sa mission : aider les entreprises à adresser les enjeux de croissance et de performance dans l'ensemble de leur organisation grâce à plus de 90 experts qui se plongent dans le quotidien des clients pour leur proposer des solutions sur mesure. Sa force : la capacité à comprendre les besoins des clients, combinée à une expertise inégalée dans le domaine de la data et des nouvelles technologies. De nombreuses enseignes du monde entier font confiance à Equancy depuis des années, notamment LVMH, Axa, BMW, Volkswagen, Generali, Carrefour, Danone ou encore Disneyland Paris.

Contact médias:

