Gabriel Holding A/S realiserer 11% vækst i rekordomsætning til 810 mio. kr. Resultat før skat stiger med 84% til 59 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Omsætningen steg til 809,7 mio. kr. (727,3 mio. kr.).

Overskudsgraden (EBITDA) blev 11,9% (11%).

Resultat af primær drift (EBIT) blev 58,6 mio. kr. (41,9 mio. kr.).

Overskudsgraden (EBIT) blev 7,2% (5,8%).

Resultat før skat blev 58,8 mio. kr. (32,0 mio. kr.).

Resultat efter skat blev 46,2 mio. kr. (25,0 mio. kr.).

Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 13,3% (8,4%).

Resultat pr. aktie (EPS) steg til 24,4 kr. (13,2 kr.).

Pengestrømmen fra periodens drift blev 39,4 mio. kr. (57,2 mio. kr.).

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 9,75 pr. aktie a kr. 20.

Resumé

Regnskabsårets omsætning blev 809,7 mio. kr. (727,3 mio. kr.) svarende til en stigning på 11%. Den realiserede omsætning er den største i koncernens 170-årige historie, som således sætter rekord for 7. år i træk. Eksportandelen udgjorde uændret 85%.

Koncernomsætningens udvikling over året fulgte ledelsens overordnede forventninger med et fald på 7% i første halvår og en signifikant vækst i 2. halvår. Den realiserede vækst i 2. halvår blev således på 36%. Omsætningen i 4. kvartal blev 223,3 mio. kr. (171,0 mio. kr.) svarende til en vækst på 31% og rekord­omsætning for et kvartal.

I årsrapporten for 2019/20 forventede ledelsen for regnskabsåret 2020/21 en omsætning i niveauet 760-790 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 50-55 mio. kr. Efter 5 måneder opjusteredes disse forventninger til en omsætning i den øvre ende af omsætningsintervallet og et resultat før skat i niveauet 55-60 mio. kr.

Resultat før skat for regnskabsåret blev 58,8 mio. kr. (32,0 mio. kr.).

Koncernens samlede resultat efter skat blev 46,2 mio. kr. (25,0 mio. kr.).

Forventninger til fremtiden

På baggrund af koncernens fortsat udbyggede og konstant ­stigende indsats i udviklings- og salgsaktiviteter og en fortsat stærk salgspipeline, forventes en vækst i omsætningen i niveauet 10-15% samt en tilsvarende stigning i det primære resultat (EBIT).

De samlede forventninger til året udgør således en omsætning i niveauet 890-930 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) i niveauet 64-67 mio. kr.

Det bemærkes, at forventningerne er baseret på et stabilt marked, og at koncernen kan påvirkes af udsving i konjunkturerne på de primære markeder.

Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel Holding A/S den 9. december 2021:

Godkendelse af årsrapporten 2020/21.

Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

Udlodning af udbytte på kr. 9,75 pr. aktie a kr. 20.

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Pernille Fabricius som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside, og den trykte udgave af årsrapporten foreligger senest den 29. november 2021 på selskabets kontor.

