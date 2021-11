Suricate étend son service de Patch Management à l’environnement Linux

Orientée historiquement sur l’environnement Microsoft, Suricate prend désormais en compte la plateforme Linux.

Très différenciatrice sur le marché du Patch Management, Suricate se distingue radicalement des offres traditionnelles qui sont souvent uniquement centrées sur les outils et non les services d’accompagnement et de reporting annexes qui permettent de mettre en place efficacement un projet. Véritable service à forte valeur ajoutée, Suricate est donc une offre de qualité disponible 24h/24 et 7J/7 sur tous les fuseaux horaires.

Concrètement, Suricate gère donc l’intégration du parc client et la prise en charge à 100 % du Patch Management (y compris sur Linux désormais) en s’appuyant sur des outils IT et des process. Aucune mise à jour ni aucun correctif de sécurité ne lui échappe. Il couvre aussi bien les logiciels et applications Microsoft que les éditeurs tiers. Chaque mois, une attestation de garantie de parc à jour est également délivrée, ce qui permet aux clients de se conformer à des contraintes réglementaires et de démontrer leur engagement à s’appuyer sur un SI performant et sécurisé.