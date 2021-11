Selskabsmeddelelse Nr. 14/2021

København, 16. november 2021



Conferize A/S udsteder warrants

Bestyrelsen i Conferize A/S har som led i den ordinære aflønning af bestyrelsens medlemmer besluttet at tildele 480.000 warrants til selskabets bestyrelsesformand Claus Bretton-Meyer, 240.000 warrants til bestyrelsesmedlem Laura Lindahl, 200.000 warrants til bestyrelsesmedlem Nicolai Bille Krogh og 230.000 warrants til bestyrelsesmedlem Rolf Lynge Olsen.

Herudover tildeles ledende medarbejdere i selskabet 180.000 stk. warrants.

Udnyttelseskursen for hver warrant er fastsat til DKK 0,15. Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie a nominelt DKK 0,10.

På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 0,15 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,06 baseret på en rentesats på -0,48% og en vægtet volatilitet af Conferize A/S' aktier beregnet til 60,33%.

550.000 af de tildelte warrants vester på tildelingsdatoen – de resterende warrants vester lineært frem til ultimo oktober 2022.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen d. 12. maj 2021 bemyndiget til at udstede op til i alt 11.595.685 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i tiden frem til d. 11. maj 2026. Der er nu i alt udstedt 2.915.498 warrants under denne bemyndigelse.

