Loos, France, Isovital Headquarter, 16 Nov 2021 - Radiopharma Logistics Group (RLG) ; ISOVITAL OBTIENT LA CERTIFICATION « ORGANISME COMPTETENT EN RADIOPROTECTION (OCR).

ISOVITAL a obtenu la Certification OCR (Organisme Compétent en Radioprotection). Cette nouvelle certification, unique pour une société de transport de radio pharmaceutiques, renforce la position du RLG et du Pôle sécurité d’ISOVITAL qui peut désormais proposer des services étendus en radioprotection tant en interne qu’aux nombreux partenaires du groupe RLG.

Gilles Dos Santos, membre du COMEX du RLG et Directeur Qualité et Sécurité du RLG a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis de cette nouvelle certification d’Isovital. Tout en nous différenciant, elle démontre la solide expertise de nos équipes en radioprotection et nous permettra d’étendre nos services et d’apporter nos savoir-faire et notre expertise à davantage encore de clients et de partenaires ».

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Services International (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de Radiopharmaceutiques et de produits sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005 et 2007, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International (ISI), en Belgique. En 2020, plus de 11,5 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/