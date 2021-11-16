Zenith和Newsoara Biopharma宣布扩展许可和投资

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阿尔伯塔省卡尔加里, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenith Capital Corp.（以下简称“Zenith”）今日宣布，Zenith Capital的全资子公司Zenith Epigenetics Ltd.（以下简称“Zenith Epigenetics”）已与Newsoara Biopharma Co., Ltd.（以下简称“Newsoara”）就Zenith Epigenetics的先导化合物ZEN-3694在除中东和北非（“MENA”）外的亚洲国家、印度和十个欧亚国家（以下简称“地区”）达成授权协议。根据该协议条款，Newsoara将有权在地区内针对适应症开发、营销和分销ZEN-3694。Zenith将获得350万美元的头期款、销售里程碑款项和个位数版税。



在执行许可协议的同时，Newsoara签订了认购协议，以1.00美元的单位价格认购150万单位，Newsoara还同意通过在未来15个月以1000万美元的预算完成ZEN-3694开发项目的方式，另外认购1000万单位的Zenith。每个单位（以下简称“单位”）应由一股普通股和半份普通股的认股权证构成。从认购协议签订之日起的两年期限内，每份认股权证均可以一股普通股1.00美元的价格行权。



“我们很高兴能进一步扩大与Newsoara的合作，将ZEN-3694的治疗潜力引入更多的亚洲市场，”Zenith总裁兼首席执行官Donald McCaffrey表示。“ZEN-3694是一种先导分化BET抑制剂，目前在转移性去势抵抗前列腺癌和转移性三阴性乳腺癌这两种存在重大未满足需求的实体肿瘤适应症中展示了临床概念验证。这项额外融资将支持这些项目进一步向注册方向迈进，与我们的合作伙伴Newsoara携手推动针对这些适应症的研究。”

关于Newsoara

Newsoara是一家总部位于中国上海的生物技术公司，在苏州生物医药产业园（BioBAY）设有研究实验室，专注于新型药物的研发，以解决肿瘤、自身免疫、呼吸和代谢疾病患者未满足的医疗需求。Newsoara已对在中国、香港、台湾、澳门和亚洲（不包括中东和北非）、印度和十个欧亚国家/地区的ZEN-3694开发和商业化进行授权。

关于Zenith

Zenith Capital Corp.是一家生物技术投资公司，最初于2013年从Resverlogix Corp.（多伦多证券交易所代码：RVX）独立出来。Zenith Epigenetics Ltd.是Zenith Capital Corp.的全资子公司，是一家临床阶段生物技术公司，致力于探索和开发治疗癌症和其他存在重大未满足医疗需求疾病的新型疗法。Zenith Epigenetics正在开发BET抑制剂与其他靶向药物的各种新型组合。先导化合物ZEN-3694正针对以下适应症进行临床开发：

联合使用雄激素受体抑制剂enzalutamide（XTANDI）治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（“mCRPC”），与Astellas和Newsoara合作开展。 联合使用PARP抑制剂TALZENNA治疗三阴性乳腺癌（“TNBC”），与Pfizer合作开展。 联合使用免疫检查点抑制剂KEYTRUDA和XTANDI治疗雄激素受体独立mCRPC，与旧金山加利福尼亚大学合作开展。 联合使用免疫检查点抑制剂nivolumab和ipilimumab治疗卵巢癌，与美国国家癌症研究所合作开展。 联合使用化疗方法治疗睾丸核蛋白中线癌，与美国国家癌症研究所合作开展。





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投资者关系与传播

Zenith Epigenetics

电话：587-390-7865

电子邮件：info@zenithepigenetics.com

网站：www.zenithepigenetics.com

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