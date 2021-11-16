Zenith 與 Newsoara Biopharma 宣佈擴大許可協議和投資

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亞伯達省卡加利, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenith Capital Corp.（「Zenith」或「公司」）今天宣佈 Zenith Capital 全資子公司 Zenith Epigenetics Ltd.（「Zenith Epigenetics」）剛與 Newsoara Biopharma Co., Ltd.（「Newsoara」）就 Zenith Epigenetics 的主要化合物 ZEN-3694 在亞洲（中東和北非除外）、印度和十個歐亞國家（「區域」)、的主導產品達成許可協議。根據協議條款，Newsoara 將有權在區域內就所有適應症開發、進行市場推銷和分銷 ZEN-3694。Zenith 將獲得 350 萬美元的預付款、基於銷售的里程碑付款和單位數字的特許權使用費。



隨著許可協議執行，Newsoara 已簽訂訂購協議，以每單位 1.00 美元的價格認購 150 萬股，而 Newsoara 亦同意透過在未來 15 個月內以 1,000 萬美元的預算完成 ZEN-3694 開發計劃，再認購 Zenith 的 1,000 萬股。每個單位（「單位」）由一份普通股和半份普通股購買權證組成。在訂購書生效後的兩年內，每項授權都應以 1.00 美元的價格行使一份普通股。



Zenith 總裁兼行政總裁 Donald McCaffrey 說：「我們很高興能進一步擴大與 Newsoara 的合作夥伴關係，將 ZEN-3694 的治療潛力推向其他亞洲市場。ZEN-3694 是一種領先且與眾不同的 BET 抑制劑，現已在兩個顯著尚未滿足需求、轉移性去勢抗性前列腺癌和轉移性三重陰性乳癌的實體腫瘤適應症中顯示出臨床概念證明。這筆額外融資將支持這些計劃的進展，以便與我們的合作夥伴 Newsoara 合作，為這些適應症進行註冊研究。」

關於 Newsoara

Newsoara 是一家總部位於中國上海的生物技術公司，致力於新藥研究和開發研究實驗室，以解決腫瘤學、自身免疫、呼吸和代謝疾病患者的醫療需求。Newsoara 已向中國、香港、台灣、澳門和亞洲（中東和北非除外）、印度和十個歐亞國家授予 ZEN-3694 的開發和商業化權利。

關於 Zenith

Zenith Capital Corp. 是一家生物技術投資公司，最初於 2013 年從 Resverlogix Corp. (TSX: RVX) 分割出來。Zenith Epigenetics Ltd. 是 Zenith Capital Corp. 的全資子公司，是一家臨床階段的生物技術公司，致力於發現和開發用於治療癌症和其他醫療需求重大的其他疾病的新型療法。Zenith Epigenetics 正在開發將各種新的 BET 抑制劑與其他標靶藥物併用。主要化合物 ZEN-3694 正在進行臨床開發：

轉移性去勢抗性前列腺癌 (「mCRPC」）併合雄激素受體抑制劑 enzalutamide (XTANDI)，其中 Astellas 和 Newsoara 為合作機構。 三重陰性乳癌（「TNBC」）併合 PARP 抑制劑 TALZENNA，其中 Pfizer（輝瑞）為合作機構。 雄激素受體非依賴性 mCRPC 併合免疫檢查點 KEYTRUDA 和 XTANDI，而加州大學三藩市分校為合作機構。 卵巢癌併合免疫檢查點抑制劑 nivolumab 和 ipilimumab，而美國國家癌症研究所 (National Cancer Institute) 為合作機構。 睾丸核蛋白中線癌併合化療，而美國國家癌症研究所為合作機構。





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投資者關係及傳訊

Zenith Epigenetics

電話：587-390-7865

電郵：info@zenithepigenetics.com

網站：www.zenithepigenetics.com

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