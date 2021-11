Selskabsmeddelelse nr. 08 – 2021

København, den 16. november 2021





Salg af Daniamant

NTR Holding koncernen har i dag indgået aftale om salg af Daniamant A/S og Daniamant Ltd. til Ernströmgruppen AB for DKK 138 mio. på kontant og gældfri basis. Salget er betinget af de relevante myndigheders tilladelse i henhold til investeringsscreeningsloven, samt at der ikke indtræder væsentlige brud på garantier i overdragelsesaftalen. Salget forventes gennemført inden udgangen af 1. halvår 2022.

Bestyrelsen for NTR Holding A/S iværksatte i slutningen af 2020 et review af koncernens aktiviteter og besluttede i forlængelse heraf at undersøge de strategiske muligheder for Daniamant.

Bestyrelsesformand Ole Steffensen udtaler: “Jeg er overbevist om, at Daniamant som en del af Ernströmgruppen vil få gode betingelser for at realisere sit udviklingspotentiale. Daniamant har en stærk markedsposition, og under processen har Ernströmgruppen bekræftet sit fokus på at understøtte den langsigtede udvikling. Jeg vil gerne takke alle medarbejderne i Daniamant for deres værdifulde indsats under NTR Holdings ejerskab og ønske dem held og lykke fremover som en del af Ernströmgruppen.”

CEO Kevin Rough fra Daniamant A/S udtaler: ”Det er med stor tilfredshed, jeg byder Ernströmgruppen velkommen som ejer af Daniamant. Ernströmgruppen har erhvervet en attraktiv virksomhed med henblik på fortsat udvikling baseret på organisationens kompetencer og ikke mindst vores stærke markedsposition. Det er min overbevisning, at dette vil være starten af et nyt kapitel for Daniamant, og jeg glæder mig til den fortsatte udvikling af virksomheden sammen med alle vores dygtige medarbejdere.”

Transaktionssummen efter omkostninger ligger tæt op ad den bogførte værdi af Daniamant, så transaktionen vil kun påvirke koncernens egenkapital marginalt.

Som konsekvens af transaktionen bliver Daniamant omklassificeret til ophørte aktiviteter i NTR Holding A/S’ årsrapport for 2021, og koncernen forventer nu en omsætning på DKK 0 og et underskud af fortsættende aktiviteter før skat i niveauet DKK 2 mio. i 2021. Tidligere forventedes en omsætning på DKK 85-95 mio. og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 11-13 mio.

Når salget af Daniamant er gennemført vil NTR Holding A/S’ aktiver primært bestå af likvide beholdninger, og bestyrelsen vil herefter stille forslag til generalforsamlingen om udlodning af udbytte, der forventes at være i størrelsesordenen DKK 30 pr. aktie, svarende til i alt DKK 74 mio.

NTR Holding A/S koncernen ekskl. Daniamant havde ultimo 2020 fremførbare skattemæssige underskud på DKK 169 mio., og skatteværdien heraf er ikke indregnet i balancen.

Arbejdet med afviklingen af de tidligere entreprenøraktiviteter i R+S Baugesellschaft mbH vil fortsætte, og hen over de kommende 6-12 måneder vil bestyrelsen sideløbende sondere NTR Holding A/S’ strategiske muligheder, herunder for at kapitalisere værdien af selskabets børsplatform.

For yderligere information kontakt:

Ole Steffensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 20 45 82 44

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30





Om Daniamant

Daniamant er ledende på verdensmarkedet for udvikling, produktion og salg af sikkerhedslys til redningsveste, redningsflåder og redningskranse. Derudover sælges egenudviklede elektroniske produkter, herunder salinometre og oliedetektorer, samt handels- og agenturvarer inden for sikkerhed og kommunikation til den maritime sektor. Yderligere oplysninger om Daniamant findes på www.daniamant.com.

About Ernströmgruppen AB

Ernströmgruppen is a Gothenburg based industry conglomerate that acquires and develops well managed companies in future niches. The company operates to create value and to be a positive force in environment, sustainability and digitalization – for future generations. Ernströmgruppens business model, ”Collective entre-preneurial power” is based on four generations of national and international experience of combining the best of small businesses; entrepreneurial spirit, commitment, and effective decision-making, with the best of big business, such as financial stability, structure, and exchange of experiences. The company's operations span everything from marine safety equipment, technology trade, to the delivery of components and services for energy efficiency of industries and properties. Ernströmgruppen currently consists of more than 30 companies with a total turnover of around SEK 2.5 billion and has over 1000 employees in the Nordic and Baltic countries.

