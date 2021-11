Monarch débute un programme de forage d'exploration de 5 000 mètres sur Swanson

English French

Monarch a réalisé une compilation 3D et identifié des cibles de forage prioritaires sur sa propriété Swanson.

Un programme de forage de 5 000 mètres (17 sondages) débutera plus tard ce mois-ci et se concentrera sur des cibles d'exploration près du gîte Swanson et sur les limites extérieures de l'enveloppe actuelle des ressources minérales.

Les intersections historiques dans le gîte comprennent des intervalles allant jusqu'à 6,06 g/t Au sur 24,39 m.

Swanson est l'un des trois projets de Monarch avec Beaufor et McKenzie Break, qui font actuellement l'objet de forages.

MONTRÉAL, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu'elle entreprendra un programme de forage d'exploration de 5 000 mètres sur son projet Swanson, détenu en propriété exclusive et situé à 55 kilomètres au nord de Val-d'Or, au Québec, et à 55 kilomètres de l'usine Beacon de Monarch.

La propriété Swanson, acquise auprès de Agnico Eagle Mines Limited, consiste en 127 claims et un bail minier couvrant une superficie totale de 5 125,8 ha ou 51,26 km², et possède une rampe de 500 mètres qui descend jusqu'à 80 mètres de profondeur. La propriété est traversée par une voie ferrée et une ligne électrique, et elle est également accessible toute l'année par la route 367 et une route de gravier (voir la figure 1).

En janvier 2021, InnovExplo Inc. de Val-d'Or a préparé une estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 pour le gîte Swanson (Christine Beausoleil, géo., et Alain Carrier, géo., d'InnovExplo), qui indique que :

La continuité géologique et de la teneur sont démontrées dans les quatre zones aurifères.

Les ressources estimées sont indiquées pour des scénarios combinés de fosse et souterrain.

La ressource totale indiquée s'élève à 113 800 onces d'or, ce qui correspond à 1 945 000 t à 1,82 g/t Au.

La ressource présumée totale s'élève à 10 300 onces d'or, soit 116 000 t à 2,76 g/t Au.

Des forages au diamant supplémentaires sont susceptibles d'augmenter le tonnage des ressources présumées et de permettre à certaines d'entre elles d'être reclassées dans la catégorie des ressources indiquées.



Le gîte Swanson est interprété comme un gîte d'or disséminé associé à de la monzonite et situé le long d'une structure régionale majeure. La minéralisation aurifère est typique d'autres gisements aurifères à contrôle structural associés à des intrusions felsiques. Les ressources du gîte mesurent environ 500 m de long sur 400 m de large et ont été testées jusqu'à 500 m de profondeur.

Monarch a révisé et complété une compilation et une modélisation 3D des données autour de la ressource estimée. Ce travail a conduit à l'identification de plusieurs cibles de forage prioritaires le long de l'axe de la ressource actuelle et en dessous de cette dernière. Un programme préliminaire de forage de 5 000 mètres commencera plus tard en novembre 2021 dans le but d'étendre les zones minéralisées actuellement définies (voir la figure 2).

Les sondages antérieurs réalisés dans le secteur du gîte Swanson par Lac Minerals Ltd en 1982 (GM40148) et en 1985 (GM42538), qui ont été inclus dans l'estimation des ressources minérales NI 43-101 de 2021, ont identifié une minéralisation aurifère à haute teneur sur des largeurs importantes. La plupart de ces intersections se trouvent à l'intérieur des 100 premiers mètres sous la surface. Les meilleures intersections sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Intersections historiques significatives des sondages sur le projet Swanson

Sondage De (m) À (m) Largeur (m)* Au (g/t) BAR04-821 88,39 112,78 24,39 6,06 BAR07-821 60,0 82,5 22,5 4,19 BAR41-852 93,0 121,5 28,5 3,17 BAR52-852 55,5 72,0 16,5 6,32 BAR38-852 78,0 97,5 19,5 4,63

* L'épaisseur vraie correspond à environ 75-85 % de la longueur indiquée de la carotte.

1 Source: Boissonnault, J., Crepeau, Y., Sondage au diamant, projet Barraute, 1983. GM 40148. 112 pages.

2 Source: Doucet, M., Crepeau, Y., Journal des sondages, projet Barraute, 1985. GM 42538. 445 pages.

« Nous sommes très heureux de commencer ce programme initial de forage de 5 000 mètres sur et autour de notre gîte Swanson, que l’on détient à 100 % et qui fait partie des trois projets que nous explorons activement en ce moment, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Comme pour notre propriété McKenzie Break, nous espérons que la modélisation 3D et le forage au diamant nous permettront d'accroître considérablement les ressources minérales actuellement définies. »

Monarch poursuit également des travaux de forage d'exploration au diamant sur ses propriétés Beaufor (programme de 42 500 mètres) et McKenzie Break (programme de 20 000 mètres).

À propos de la propriété Swanson

Monarch possède une participation de 100 % dans la propriété Swanson, qui consiste en un bail minier et 127 claims couvrant une superficie totale de 51,26 km². Une estimation des ressources minérales selon le Règlement 43-101 pour la propriété Swanson a été préparée pour Monarch par InnovExplo en janvier 2021. L'estimation est basée sur une base de données de 209 trous de forage (146 trous de surface et 63 trous souterrains) et 10 000 analyses. Les teneurs ont été plafonnées à 15 g/t Au pour les zones minéralisées et à 4 g/t Au pour l'enveloppe de dilution. Le plafonnement a été appliqué aux analyses brutes avant la composition. La ressource minérale a été estimée en utilisant une teneur de coupure minimale pour deux scénarios d'extraction potentielle combinés : en fosse et souterrain. Des teneurs de coupure de 0,75 g/t Au pour la fosse et de 2,40 g/t Au pour le souterrain ont été définies sur la base d'un prix de l'or de 2 160 $CA et d'un taux de change de 1,34 USD/CAD. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Christine Beausoleil, P. Geo., et Alain Carrier, P. Geo., d'InnovExplo. Le rapport technique résumant les résultats de l'estimation des ressources minérales peut être consulté sur le site Web de Monarch.

Tableau 2 : Ressources combines par catégorie pour le gîte Swanson aux teneurs de coupure sélectionnées

Zone (teneur de coupure)







Ressource indiquée Ressource présumée Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(au) Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(au) En fosse (0,75 g/t Au) 1 864 000 1,76 105 400 29 000 2,46 2 300 Souterraine (2,40 g/t Au) 91 000 2,86 8 400 87 000 2,87 8 000 TOTAL 1 945 000 1,82 113 800 116 000 2,76 10 300

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste

Président et chef de la direction 1-888-994-4465

jm.lacoste@monarchmining.com

Mathieu Séguin

Vice-président, développement corporatif 1-888-994-4465

m.seguin@monarchmining.com

Elisabeth Tremblay

Géologue sénior – Spécialiste des Communications 1-888-994-4465

e.tremblay@monarchmining.com



www.monarchmining.com









Tableau 3: Ressources aurifères combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 McKenzie Break2 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson3 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 478 982

383 393 1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, July 23, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P. Geo., Clovis Auger, P. Geo., and Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc.

2 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, February 1, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc.

3 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc.

4 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.









Estimation historique des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Croinor Gold1,2 Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400

1 Source: Monarch Gold prefeasibility study (January 19, 2018). Cette ressource a été réalisée pour Monarch Gold et n'a pas été examinée par une personne qualifiée pour Monarch Mining comme l'exige le Règlement 43-101 et est donc considérée comme une estimation historique. De plus, une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles; par conséquent, Monarch ne traite pas l'estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles.

2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.