Succès retentissant pour Le Sherbrooke : près de 60 % des unités déjà vendues !

MONTRÉAL, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une semaine seulement après l’ouverture officielle du bureau des ventes, le 6 novembre dernier, Le Sherbrooke est déjà vendu à près de 60 %. Le plus récent et le plus prestigieux projet immobilier résidentiel de Broccolini, lequel comptera 515 suites allant des studios aux penthouses, est en voie d’établir un record en termes de rapidité de vente.



Emballé par la performance établie par ce projet iconique, Anthony Broccolini, chef de l’exploitation de Broccolini, invite les Montréalais(es) à ne pas tarder avant de venir découvrir ce joyau au bureau des ventes situé au 1528 rue Sherbrooke Ouest.

« Nous avons très hâte de commencer la construction. La pandémie a retardé la mise en marché de quelques mois, mais bientôt, tous les points d’entrée au centre-ville auront leur immeuble signé Broccolini », a-t-il déclaré à l’occasion du lancement du projet.

Selon Debbie LaFave, vice-présidente d’Immobilier Baker et partenaire de Broccolini pour la mise en marché des unités du Sherbrooke : « Notre expertise en ventes, tant à Montréal et Toronto, nous permettait de prévoir que des unités de cette qualité seraient hautement convoitées, mais la progression des ventes dépasse même nos prévisions ! Le style de vie qu’offre Le Sherbrooke répond à un besoin actuel du marché que nous retrouvons dans toutes les grandes villes canadiennes, c’est-à-dire des demeures de prestige qui nécessitent moins d’entretien et permettent une plus grande liberté à leurs propriétaires. »

Situé au cœur du Mille carré doré à Montréal, Le Sherbrooke incarne le luxe intemporel, non seulement pour son architecture unique et distinguée, mais aussi pour sa localisation hautement stratégique.



« Le vrai luxe, c’est d’être au cœur même du centre-ville, à distance de marche des meilleurs restaurants, des boutiques, des musées et des salles de spectacle », ajoute Jean Langlois, Directeur Communications et Marketing.

La livraison des unités est prévue pour 2025. Pour plus d’informations, vous pouvez consultez le site web : www.lesherbrooke.com.

À propos de Broccolini

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement et de services immobiliers au Canada. L’entreprise dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels et propose un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété et promoteur. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 45 propriétés, représentant un total de plus de 11 millions de pieds carrés d'actifs.

À propos d’Immobilier Baker

Baker est membre du groupe de sociétés Peerage Realty Partners. Depuis maintenant 25 ans, Baker est la première entreprise de vente de logements et de condominiums pré-construction au Canada. Avec des bureaux à Toronto, Montréal et Vancouver, elle déploie sa vaste expérience afin de fournir des conseils avisés sur tous les aspects du développement des projets résidentiels. Elle veille à ce que ses clients personnalisent stratégiquement leurs projets et optimisent les rendements grâce à une conjugaison parfaite de mixité d’unités, de plans d’étages, de fourchettes de prix et de marketing. Avec une part de marché toujours croissante, Baker a vendu plus de 100 000 unités et a généré 80 milliards de dollars de ventes de logements neufs.

Renseignements :

Jean Langlois

Jean.langlois@broccolini.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/770e25ba-66fa-4278-ac41-09face85213e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4ab853f-9724-47a3-8feb-247378b736aa