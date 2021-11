Les Thés DAVIDsTEA s’aventurent dans la catégorie du thé micromoulu avec de nouveaux mélanges de Chocolats chauds

English French

MONTRÉAL, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont heureux d’annoncer le lancement de leurs nouveaux Chocolats chauds superaliments : trois mélanges uniques à base de vrai thé en poudre, de cacao riche et de superaliments énergisants, maintenant offerts dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA du Canada, de même qu’à davidstea.com.

Alors que la marque continue de proposer des mélanges innovateurs à ses clients, Les Thés DAVIDsTEA sont ravis d’ajouter des thés micromoulus à leur assortiment d’options de boisson. Offrant fonctionnalité et saveur, les trois Chocolats chauds superaliments Les Thés DAVIDsTEA sont mariés à de puissants ingrédients naturels. Véganes et certifiées biologiques, ces poudres faciles à utiliser permettent de préparer rapidement un latte à la maison. Avec l’hiver qui arrive, réchauffez-vous avec Matcha choco-menthe, contenant du thé vert moulu, riche en caféine et en L-théanine, Champi-choco, mettant en vedette des champignons adaptogènes reishis et chagas avec du thé noir micromoulu, et Loco lucuma, riche de savoureux lucumas et de rooibos en poudre.

« Nous sommes très fiers d’offrir une nouvelle catégorie de boissons et plus d’options biologiques et véganes à notre fidèle communauthé », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Comme nous tenons à continuer de promouvoir la santé et le mieux-être au moyen des produits que nous offrons, améliorer l’accessibilité pour les clients de superaliments riches en saveur et en bienfaits pour le corps nous semblait une façon appropriée de le faire », a-t-elle ajouté.

Collection de Chocolats chauds superaliments Les Thés DAVIDsTEA

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour des demandes médias, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent, spécialiste, Relations publiques et partenariats, Les Thés DAVIDsTEA

s.vincent@davidstea.com

Lyla Radmanovich, RP PELICAN

514 845-8763

media@rppelican.ca

