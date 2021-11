Intema reçoit l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour procéder à l'acquisition de Livestream Gaming

English French

MONTRÉAL, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») pour l'acquisition (la « Transaction proposée ») de tous les titres émis et en circulation du capital de Livestream Gaming Ltd. (« Livestream »). De plus amples informations sur la Transaction proposée sont incluses dans le communiqué de presse du 3 mai 2021.



« Il s’agit d’une étape importante pour Intema, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Nous savions, lorsque nous avons conclu l'entente avec Livestream et pris la décision de réaliser cette transaction en tant qu'émetteur de la TSXV, que nous devrions investir le temps et les ressources nécessaires pour répondre à leurs exigences plus élevées et nous engager pleinement dans le processus. Depuis, grâce au soutien et à l'approche orientée vers les solutions de la TSXV, nous avons fait progresser de manière vigoureuse la Transaction proposée afin d'obtenir cette approbation conditionnelle. »

Maintenant qu'elle a reçu l'approbation conditionnelle, Intema prévoit que la négociation de ses actions ordinaires reprendra bientôt.

La conclusion de la Transaction proposée demeure sujette à l'approbation finale de la TSXV et à la satisfaction des exigences de la TSXV, incluant entre autres : (i) l'obtention d'une licence de jeu OGRA de l'île de Man avant la clôture de l'acquisition de Livestream, et (ii) le dépôt sur SEDAR d'une déclaration de changement à l’inscription, qui comprendra les états financiers audités de Livestream pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et les états financiers intermédiaires non audités au 30 septembre 2021 avec des comparatifs et des états financiers pro forma. Les lecteurs sont fortement encouragés à consulter la déclaration de changement à l’inscription pour obtenir tous les détails sur la Transaction proposée.

Dans le cadre de la Transaction proposée, la Société a l’intention de changer son nom pour « React Gaming Group Inc. ». Le changement de nom sera effectif à la clôture de la Transaction proposée et sera sujet à l’approbation des actionnaires.

M. Benezra a ajouté : « Parallèlement à la Transaction proposée, nous avons travaillé sans relâche pour planifier notre migration sous le régime de jeu de l'île de Man et notre expansion sur de nouveaux marchés afin de nous positionner comme un prétendant dans le secteur en pleine croissance des jeux esports et autres secteurs connexes. Ayant clôturé un placement privé sans l'entremise d'un courtier de 10 M$ et travaillant à la clôture d'une troisième et dernière tranche, nous serons bien financés pour nos plans à court terme relatifs à la plateforme LOOT.BET ainsi que d'autres initiatives, dont le but ultime est de dégager de la valeur pour nos actionnaires. Je tiens à remercier une fois de plus tous nos fidèles actionnaires, anciens et nouveaux, pour leur patience continue, et nous avons hâte que la négociation de nos actions reprenne dans les plus brefs délais. »

Acquisition de Livestream

Intema et Livestream continuent de progresser vers la clôture de la Transaction proposée, comme annoncé précédemment. La diligence raisonnable est achevée, l'entente définitive d'achat d'actions est en cours de finalisation et la Société prévoit avoir son audience pour la licence de jeu de l'île de Man le 9 décembre 2021.

Livestream est une société privée qui est propriétaire de LOOT.BET, une plateforme et un site Web de jeux sur serveur licencié à Curaçao qui permet d’effectuer des paris en argent réel, et une marque de premier plan dans le monde des paris esports.

LOOT.BET est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des paris esports, avec un accent sur les paris en direct et les jeux en ligne pour ses plus de 450 000 utilisateurs enregistrés. Soutenu par une solide équipe opérationnelle et de développement de logiciels de plus de 50 employés, LOOT.BET est mondialement reconnu non seulement comme une plateforme de paris esports établie et fiable, mais aussi comme un partisan de l'industrie esports. LOOT.BET est un commanditaire régulier de tournois et d'équipes professionnelles notables, et un partenaire des principaux opérateurs et studios de esports, ainsi que des brillants talents et influenceurs du esport. La société est également fière de soutenir la Commission d'intégrité du esport, qui lutte contre la corruption, en aidant l'organisation à combattre les matchs truqués et les paris frauduleux, contribuant ainsi au développement et au perfectionnement de l'industrie du esport et des paris sportifs.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des informations financières actuelles préparées par la direction de Livestream, dont un nouvel audit est en cours et devrait être achevé en décembre 2021 :

Pour l’exercice clos le

31 décembre 2020

(non audités) Pour l’exercice clos le

31 décembre 2019

(non audités) ($CA)* (€) ($CA)* (€) Revenu total 12 588 975 8 229 042 8 655 450 5 826 097 Profit d’exploitation 1 152 316 753 235 334 905 225 429 Bénéfice/(perte) net(te) et bénéfice/(perte) global(e) pour la période 191 619 125 256 (158 398 ) (106 620 ) Total des actifs 4 656 474 2 983 389 3 406 902 2 336 215 Total des passifs 5 729 703 3 671 004 4 592 298 3 149 076 Total des passifs à long terme - - - - Dividendes en espèces déclarés - - - -

* Les postes de résultat utilisent les taux de change moyens du $CA/€ depuis le début de l'année, soit 1,529823 pour 2020 et 1,485634 pour 2019; les postes du bilan utilisent le taux au comptant de fin d'année, soit 1,5608 pour 2020 et 1,4583 pour 2019.

À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca.

Contact

Laurent Benezra

Président et chef de la direction

514-861-1881

info@intema.ca

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.