Adagio Therapeutics informa actualización del programa de anticuerpos de ADG20 COVID-19 y divulga resultados financieros del tercer trimestre de 2021

Respuesta de la FDA apoya presentación de Autorización de Uso de Emergencia (EUA) planificada para ADG20 para la prevención de COVID-19; paquete de datos clínicos provisionales del ensayo de prevención EVADE para apoyar la presentación de EUA anticipada para el segundo trimestre de 2022

Inscripción en proceso para ensayo ADG20 STAMP para tratamiento de COVID-19; análisis de eficacia planificado se anticipa para el segundo trimestre de 2022 para apoyar una posible presentación de EUA

WALTHAM, Massachussets, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI) una empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de soluciones basadas en anticuerpos para enfermedades infecciosas con potencial de pandemia, informó hoy una actualización sobre su principal programa de anticuerpos COVID-19, ADG20, y divulgó los resultados financieros del tercer trimestre de 2021. ADG20 es un candidato de producto de anticuerpo monoclonal en investigación diseñado para ofrecer una actividad neutralizante amplia y potente contra el SARS-CoV-2, incluyendo las variantes preocupantes, para la prevención y el tratamiento de COVID-19.

"ADG20 continúa siendo el único anticuerpo monoclonal en el desarrollo en fase final con potencial de ofrecer una combinación única de potencia, amplitud de neutralización en las variantes conocidas de preocupación del SARS-CoV-2, así como virus similares al SARS adicionales con potencial de pandemia y protección duradera contra COVID-19 hasta por un año. Además, nuestra administración de inyección única evita los inconvenientes asociados con la administración intravenosa o múltiples inyecciones", dijo la Dra. Lynn Connolly, MD, Ph.D., directora médica de Adagio. “El mundo sigue enfrentando una serie de desafíos para abordar totalmente la crisis del COVID-19. Alternativas o suplementos a las vacunas para la prevención de COVID-19 son necesarios para los individuos inmunocomprometidos y para los que aún están indecisos de recibir una vacuna o vacunar a sus hijos. Ciertas poblaciones de pacientes pueden no ser candidatos ideales para las opciones de tratamiento oral emergente debido a preocupaciones de adherencia, comorbilidades o posibles interacciones farmacológicas. Sobre la base de sus atributos combinados, ADG20 tiene el potencial de ser una alternativa diferenciada para la prevención y el tratamiento de COVID-19 que puede abordar las necesidades de estas poblaciones, y nuestro compromiso con su avance es firme".

"Hemos logrado avances significativos en el curso de 2021, y 2022 será un año histórico para Adagio mientras nos preparamos para posibles presentaciones de EUA para ADG20 para la prevención y el tratamiento de COVID-19", dijo el Dr. Tillman Gerngross, Ph.D., cofundador y director ejecutivo de Adagio. “Recientemente recibimos respuesta clara de la FDA sobre una estrategia para presentar una EUA para ADG20 para la prevención de COVID-19, y hemos iniciado esfuerzos para expandir nuestro programa clínico a subconjuntos de pacientes adicionales, incluyendo individuos inmunocomprometidos y niños. Nuestros esfuerzos de preparación comercial están bien encaminados y con un balance general sólido, estamos listos para avanzar rápidamente para permitir el acceso a las personas que necesitan opciones de prevención y tratamiento de COVID-19, si se concede la autorización y/o aprobación ".

Actualizaciones del programa ADG20 COVID-19

Prevención

Adagio continúa la inscripción de participantes adultos y adolescentes en su ensayo clínico Fase 3 EVADE global en curso que evalúa ADG20 como prevención para COVID-19 en escenarios de exposición previa así como exposición reciente.

Tratamiento

Adagio continúa la inscripción de pacientes en su ensayo clínico Fase 2/3 STAMP global en curso que evalúa ADG20 como tratamiento para COVID-19.

Recientes presentaciones de datos de ADG20 en ISIRV-WHO e IDWeek2021

Propiedad intelectual

El 29 de octubre de 2021, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos envió por correo una notificación de concesión a la empresa para una solicitud de patente que proporcionará protección de patente para ADG20 en Estados Unidos.

Resultados Financieros Tercer Trimestre de 2021

Acerca de ADG20

ADG20, un anticuerpo monoclonal investigativo direccionado a la proteína spike de SARS-CoV-2 y coronavirus relacionados, avanza a través de ensayos clínicos globales para la prevención y el tratamiento de COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. ADG20 fue diseñado y modificado genéticamente para poseer una actividad de alta potencia y amplia neutralización contra SARS-CoV-2 y sarbecovirus de clado 1 adicionales con direccionamiento a un epítopo altamente conservado en el dominio de unión al receptor. ADG20 fue diseñado además para ofrecer una media-vida extendida para protección duradera. ADG20 demostró una actividad neutralizante potente contra el virus original del SARS-CoV-2, todas las variantes preocupantes del SARS-CoV-2 conocidas y virus similares al SARS adicionales en estudios preclínicos. ADG20 se administra en ensayos clínicos con una única inyección intramuscular. Hasta la fecha, ADG20 ha sido bien tolerado en un ensayo de Fase 1 sin señales de seguridad identificadas a través de un seguimiento mínimo de tres meses en todas las cohortes. ADG20 no ha sido aprobado para su uso en ningún país, y la seguridad y la eficacia aún no han sido establecidas.

Acerca de Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq: ADGI) es una empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de soluciones basadas en anticuerpos para enfermedades infecciosas con potencial de pandemia, incluyendo COVID-19 e influenza. El portafolio de anticuerpos de la empresa fue optimizado por las capacidades de ingeniería de anticuerpos de Adimab líderes del sector y fue diseñado para ofrecer a los pacientes y médicos el potencial de una poderosa combinación de potencia, amplitud, protección duradera (vía extensión de media-vida), capacidad de fabricación y accesibilidad. El portafolio de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de Adagio incluye múltiples anticuerpos de amplia neutralización no competitivos con epítopos de unión distintos, dirigidos por ADG20. Adagio tiene una capacidad de producción asegurada para la producción de ADG20 con fabricantes tercerizados para apoyar la conclusión de ensayos clínicos y el lanzamiento comercial inicial, asegurando el potencial para amplio acceso para las personas en todo el mundo. Para más información, visite www.adagiotx.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Las palabras como "anticipa", "cree", "espera", "intenta", "proyecta" y "futuro" o expresiones similares pretenden identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones con relación, entre otras cosas, al momento oportuno, progreso y resultados de nuestros estudios preclínicos y ensayos clínicos de ADG20, incluyendo el momento oportuno de nuestras presentaciones de EUA planificadas, el inicio, modificación y conclusión de estudios o ensayos y el trabajo preparatorio relacionado, el período durante el cual los resultados de los ensayos estarán disponibles y nuestros programas de investigación y desarrollo; nuestra capacidad para obtener y mantener aprobaciones regulatorias para nuestros productos candidatos; nuestra capacidad para identificar pacientes, incluyendo en poblaciones específicas, con las enfermedades tratadas por nuestros productos candidatos e inscribir a estos pacientes en nuestros ensayos clínicos; nuestras expectativas con respecto al alcance de cualquier indicación aprobada para ADG20; y los beneficios de nuestros candidatos de producto para los pacientes; nuestras capacidades y estrategia de fabricación; y nuestra capacidad para comercializar con éxito nuestros productos candidatos. Es probable que en realidad no logremos los planes, propósitos o expectativas divulgadas en nuestras declaraciones prospectivas, no debe confiar de manera indebida en nuestras declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los resultados descritos o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, los impactos de la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio, los ensayos clínicos y la posición financiera, los datos inesperados de seguridad o eficacia observados durante los estudios preclínicos o ensayos clínicos, las tasas de activación o inscripción en el sitio de ensayos clínicos más bajas de lo anticipado, los cambios en la competencia esperada o existente, los cambios en el entorno regulatorio y las incertidumbres y el momento del proceso de aprobación regulatoria. Otros factores que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa están descritos bajo el título “Factores de riesgo” en el informe trimestral de Adagio en el formulario 10-Q para el trimestre finalizado al 30 de junio de 2021 y en los informes futuros de Adagio presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”), incluyendo el Informe Trimestral de Adagio en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021. Tales riesgos se pueden amplificar por los impactos de la pandemia de COVID-19. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha del mismo, y Adagio no asume ninguna obligación de actualizar dicha información, excepto según lo exija la ley aplicable.

ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(UNAUDITED)

(In thousands, except share and per share amounts)

September 30,

2021 December 31,

2020

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 478,269 $ 114,988

Marketable securities 188,053 —

Prepaid expenses and other current assets 13,833 2,394

Total current assets 680,155 117,382

Other non-current assets 6,115 —

Total assets $ 686,270 $ 117,382

Liabilities, Convertible Preferred Stock and Stockholders’ Equity (Deficit)

Current liabilities:

Accounts payable $ 17,564 $ 8,153

Accrued expenses 35,485 4,919

Total current liabilities 53,049 13,072

Early-exercise liability 8 11

Total liabilities 53,057 13,083

Commitments and contingencies

Convertible preferred stock (Series A, B and C) $0.0001 par value; no shares authorized, issued and outstanding at September 30, 2021; 12,647,934 shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020; aggregate liquidation preference of $0 and $169,900 at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — 169,548

Stockholders’ equity (deficit):

Preferred stock:

Undesignated preferred stock, $0.0001 par value; 10,000,000 shares authorized at September 30, 2021; no shares authorized at December 31, 2020; no shares issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020 — —

Common stock, $0.0001 par value; 1,000,000,000 shares authorized at September 30, 2021; 150,000,000 shares authorized at December 31, 2020; 111,251,660 shares issued and outstanding at September 30, 2021; 28,193,240 shares issued and 5,593,240 shares outstanding at December 31, 2020 5 1

Treasury stock, at cost; no shares and 22,600,000 shares at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — (85 )

Additional paid-in capital 842,272 154

Accumulated other comprehensive income 3 —

Accumulated deficit (209,067 ) (65,319 )

Total stockholders’ equity (deficit) 633,213 (65,249 )