Adagio Therapeutics, ADG20 코로나19 항체 프로그램 업데이트 및 2021년 3분기 실적 발표

FDA의 피드백 통해 ADG20에 대한 코로나19 예방용 긴급사용승인(EUA) 신청을 뒷받침; EUA 신청을 위한 EVADE 임상시험의 초기 임상 데이터 패키지는 2022년 2분기 중 마련될 예정



ADG20의 코로나19 치료 효능 평가하는 STAMP 임상시험 환자 등록 상황 호전; EUA 신청을 위한 초기 효능 분석 2022년 2분기 중 마무리될 예정

미국 매사추세츠주 월섬, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 임상 단계 바이오 제약사로 팬데믹 우려가 있는 감염병 치료용 항체 기반 솔루션 발견, 개발, 상용화에 중점을 두고 있는 Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI)는 코로나19 항체 프로그램인 ADG20에 대한 업데이트와 2021년 3분기 실적을 발표했다. ADG20은 임상시험용 단일클론 항체 신약 후보로 각종 변이를 포함한 SARS-CoV-2가 유발하는 코로나19 예방 및 치료용으로 개발 중이다.

Adagio의 수석의료책임자인 Lynn Connolly(M.D., Ph.D.)는 “ADG20은 후기개발단계에 있는 유일한 단일클론 항체로 현재 알려진 SARS-CoV-2 변이와 더불어 팬데믹 우려가 있는 SARS 유사 바이러스 전반에 걸쳐 광범위한 중화 및 코로나19에 대해 최대 1년까지 지속적인 예방 효과를 제공할 잠재력을 가지고 있다. 또한 1회 주사 투여 방식이기 때문에 링거 투여나 다회 주사에 따른 불편함을 피할 수 있다”면서 “전 세계는 코로나19 위기 완전 종식에 있어 여전히 많은 과제에 직면해 있다. 면역력이 약화된 개인과 백신 접종 또는 자녀에 대한 접종을 주저하는 사람들을 위해 코로나19 예방용 백신의 대안이나 보완재가 필요한 상황이다. 특정 환자 집단은 복약 순응도에 대한 우려, 동반 질환 또는 약물 상호작용 가능성 때문에 새로운 경구 치료제 옵션에 이상적인 후보가 아닐 수 있다. ADG20은 복합제제 속성을 바탕으로 이들이 원하는 니즈를 해결할 수 있는 코로나19 예방 및 치료제로 차별화된 대안이 될 가능성이 있으며, 이 신약 후보의 발전에 대한 우리 회사의 적극적 노력 의지는 확고하다”고 말했다.

Adagio 공동 창립자이자 최고경영책임자인 Tillman Gerngross (Ph.D.)는 “우리 회사는 신약 개발과 관련해 2021년 한 해 상당한 수준의 진전을 이루었으며 코로나19 예방 및 치료용 ADG20의 긴급사용승인(EUA) 신청이 예상되는 2022년은 기념비적 해가 될 것”이라면서 “우리는 최근 FDA(미국 식품의약국)로부터 COVID-19 예방용 ADG20의 EUA 제출 전략에 대해 명확한 피드백을 전달 받았으며 면역력 약화 환자 및 어린이를 포함한 추가적인 환자 하위 집단으로 임상 프로그램을 확장하는 작업에 착수했다. 상용화 준비 작업 역시 잘 진행되고 있으며, 승인 및 허가 획득이 실현될 경우 건실한 재무구조를 기반으로 코로나19 예방 및 치료 옵션이 필요한 개인에게 공급될 수 있도록 신속하게 관련 작업에 착수할 준비가 되어 있다”고 밝혔다.

ADG20 코로나19 프로그램 업데이트

예방

Adagio는 질병 노출 전과 최근 노출 설정에서 코로나19에 대한 ADG20 예방 효과를 평가하기 위해 현재 진행 중인 글로벌 3상 EVADE 임상시험에 성인 및 청소년 참가자를 지속적으로 등록하고 있다.

치료

Adagio는 코로나19 치료제로 ADG20가 가진 효과를 평가하기 위해 현재 진행 중인 글로벌 2/3상 STAMP 임상시험에 참가 환자를 지속적으로 등록하고 있다.

ISIRV-WHO 및 IDWeek2021에서 발표된 ADG20 최신 데이터

지적재산권

2021년 10월 29일 미국 특허청은 ADG20에 대한 미국 내 특허를 보호할 특허 출원에 대한 등록 결정 통지서를 자사에 발송했다.

2021년 3분기 실적

ADG20 소개

ADG20는 SARS-CoV-2와 관련 코로나바이러스의 스파이크 단백질을 표적으로 하는 임상시험용 단일클론 항체로 SARS-CoV-2가 유발하는 코로나19 예방 및 치료를 위해 개발 중에 있다. ADG20는 수용체 결합 도메인 속에서 고도로 보존된 항원결정기를 표적으로 삼아 SARS-CoV-2와 기타 clade 1 살베코바이러스에 대한 강력한 효능과 광범위한 중화 반응을 발휘할 수 있도록 변형, 설계되었다. 이후 ADG20은 지속적인 보호 능력을 위해 반감기를 확대하고자 추가적으로 변형되었다. ADG20는 전임상 연구 결과 오리지날 SARS-CoV-2 바이러스와 기타 알려진 SARS-CoV-2 변이 및 SARS 유사 바이러스에 대응해 강력한 중화 반응을 발휘한다는 점을 입증했다. ADG20은 각 임상시험에서 1회 근육 주사 형태로 투여된다. 현재까지 ADG20은 임상1상에서 모든 코호트에 대해 최소 3개월 이상 추적 관찰한 결과 안전성 문제 없이 내약성이 우수했다. ADG20은 아직 사용 허가를 획득한 국가가 없으며 안전성과 효능은 아직 확립되지 않았다.

Adagio Therapeutics 개요

Adagio (Nasdaq: ADGI)는 임상 단계 바이오 제약사로 팬데믹으로 번질 우려가 있는 감염병 치료를 위한 항체 기반 솔루션 발견, 개발, 상용화에 중점을 두고 있다. 자사가 보유한 항체 포트폴리오는 업계 최고 수준인 Adimab의 항체 엔지니어링 능력을 활용해 최적화되었으며 환자와 임상의들을 대상으로 강력한 효능, 치료 범위, 내구성(반감기 확대), 제조성, 가격 합리성을 제공할 수 있도록 설계되었다. Adagio의 SARS-CoV-2 항체 포트폴리오는 ADG20를 비롯해 광범위한 중화성을 가진 다수의 비경쟁 항체와 명확하게 결합된 항원결정기를 포함하고 있다. Adagio는 다양한 임상시험을 완료하고 제3자 계약 제조사를 통해 ADG20 생산을 위한 제조 능력을 확보했으며 초기 상용 출시를 위한 규제 기관 승인을 대기 중이다. 자세한 정보는 www.adagiotx.com 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료는 1995년 제정된 증권민사소송개혁법에 의거해 미래예측진술을 포함하고 있다. '기대된다', '믿는다', '예상된다', '의도하다', '예측된다', '미래' 혹은 유사한 표현은 미래예측진술로 간주된다. 미래예측진술에는 현재 계획된 EUA 제출, 연구 혹은 임상시험, 관련 예비 작업 실시 및 완료, 임상시험 결과가 공개되고 자사 연구개발 프로그램이 진행되는 기간 등 자사의 ADG20 전임상 및 임상시험 시기와 진행 상황 및 결과; 치료제 후보 규제 승인을 획득, 유지하는 자사 능력; 자사 치료제 후보군; 치료제 후보를 통해 치료된 환자를 식별하고 이들을 임상시험에 등록시키는 자사 능력; ADG20의 각종 승인 전망에 대한 자사 기대치, 자사 제품이 환자에게 주는 혜택; 자사가 갖춘 제조 능력 및 전략; 치료제 제품 후보군을 성공적으로 상용화할 수 있는 자사 능력 등이 있지만 여기에 한정되지는 않는다. 자사는 미래예측진술에 언급된 계획과 목표 혹은 기대치를 실제로는 달성하지 못할 수 있으며 독자는 미래예측진술에 너무 의존하면 안 된다. 이들 미래예측진술은 진술상에 묘사 혹은 암시된 것과 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 리스크와 불확실성을 포함하고 있으며 여기에는 코로나19 팬데믹이 자사 사업, 임상시험 및 재무 상태에 미치는 영향, 전임상 혹은 임상시험 과정에서 예상치 못한 안전성 및 효능 관련 데이터가 드러날 경우, 임상시험 현장 활동 혹은 환자 등록률이 예상보다 낮을 경우, 현재 혹은 미래 경쟁 구도 변화, 규제 환경 및 불확실성 변화, 규제 승인 절차 시기 등이 있으며 Adagio가 2021년 6월 30일 마감 기준 분기에 대한 Form 10-Q 분기 보고서에서 '리스크 요인', 2021년 9월 30일 마감된 분기 실적에 대한 Form 10-Q 분기 보고서 등 향후 Adagio가 미국 증권감독위원회(SEC)에 제출할 서류에 기재되어 있지만 모두 들어간 것은 아니다. 이와 같은 리스크는 코로나19 팬데믹에 따른 영향으로 인해 더욱 확대될 수 있다. 본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 보도자료 발표일을 기준으로 하며 Adagio는 관련법이 요구할 때를 제외하고 이 같은 정보를 업데이트할 의무를 가지지 아니한다.

연락처:

언론 연락처:

Dan Budwick, 1AB

Dan@1abmedia.com

투자자 연락처:

Monique Allaire, THRUST Strategic Communications

monique@thrustsc.com

ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(UNAUDITED)

(In thousands, except share and per share amounts)

September 30,

2021 December 31,

2020

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 478,269 $ 114,988

Marketable securities 188,053 —

Prepaid expenses and other current assets 13,833 2,394

Total current assets 680,155 117,382

Other non-current assets 6,115 —

Total assets $ 686,270 $ 117,382

Liabilities, Convertible Preferred Stock and Stockholders’ Equity (Deficit)

Current liabilities:

Accounts payable $ 17,564 $ 8,153

Accrued expenses 35,485 4,919

Total current liabilities 53,049 13,072

Early-exercise liability 8 11

Total liabilities 53,057 13,083

Commitments and contingencies

Convertible preferred stock (Series A, B and C) $0.0001 par value; no shares authorized, issued and outstanding at September 30, 2021; 12,647,934 shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020; aggregate liquidation preference of $0 and $169,900 at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — 169,548

Stockholders’ equity (deficit):

Preferred stock:

Undesignated preferred stock, $0.0001 par value; 10,000,000 shares authorized at September 30, 2021; no shares authorized at December 31, 2020; no shares issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020 — —

Common stock, $0.0001 par value; 1,000,000,000 shares authorized at September 30, 2021; 150,000,000 shares authorized at December 31, 2020; 111,251,660 shares issued and outstanding at September 30, 2021; 28,193,240 shares issued and 5,593,240 shares outstanding at December 31, 2020 5 1

Treasury stock, at cost; no shares and 22,600,000 shares at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — (85 )

Additional paid-in capital 842,272 154

Accumulated other comprehensive income 3 —

Accumulated deficit (209,067 ) (65,319 )

Total stockholders’ equity (deficit) 633,213 (65,249 )