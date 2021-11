Adagio Therapeutics Memberikan Kemas Kini Program Antibodi ADG20 COVID-19 dan Melaporkan Keputusan Kewangan Suku Ketiga 2021

Maklum Balas FDA Menyokong Penyerahan Kebenaran Penggunaan Kecemasan (EUA) Terancang ADG20 untuk Pencegahan COVID-19; Pakej Data Klinikal Interim daripada Ujian Pencegahan EVADE akan Menyokong Penyerahan EUA yang Dijangkakan pada Suku Kedua 2022

Pendaftaran Ujian STAMP ADG20 untuk Rawatan COVID-19 Sedang Berjalan Dengan Baik; Analisis Keberkesanan Interim Terancang Dijangka Dikeluarkan pada Suku Kedua 2022 untuk Menyokong Potensi Penyerahan EUA

WALTHAM, Massachusetts, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI) sebuah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang tertumpu pada penemuan, pembangunan dan pengkomersialan penyelesaian berasaskan antibodi untuk penyakit berjangkit dengan potensi pandemik, hari ini mengumumkan perkembangan terkini tentang program antibodi COVID-19 utamanya iaitu ADG20 dan melaporkan keputusan kewangan suku ketiga tahun 2021. ADG20 ialah calon produk antibodi monoklon percubaan yang direka cipta untuk menghasilkan aktiviti peneutralan yang meluas dan kuat terhadap SARS-CoV-2, termasuk varian membimbangkan untuk pencegahan dan rawatan COVID-19.

“ADG20 terus menjadi satu-satunya antibodi monoklon dalam peringkat akhir pembangunan yang berpotensi untuk menawarkan gabungan potensi yang unik, keluasan peneutralan pada pelbagai varian membimbangkan SARS-CoV-2 serta virus seumpama SARS tambahan dengan potensi pandemik, serta perlindungan berkekalan terhadap COVID-19 hingga satu tahun. Selain itu, penyampaian suntikan tunggal kami mengelakkan kesulitan yang berkaitan dengan pentadbiran IV atau suntikan berbilang,” kata Lynn Connolly, M.D., Ph.D., Ketua Pegawai Perubatan Adagio. “Dunia terus menghadapi pelbagai cabaran dalam menangani krisis COVID-19 sepenuhnya. Alternatif atau tambahan kepada vaksin untuk mencegah COVID-19 diperlukan untuk individu dengan sistem imun yang lemah dan mereka yang masih teragak-agak untuk menerima vaksin atau membenarkan vaksin terhadap anak-anak mereka. Populasi pesakit tertentu mungkin bukan merupakan calon yang sesuai untuk pilihan rawatan secara oral yang semakin banyak memuncul kerana masalah pematuhan, komorbiditi atau interaksi ubat yang mungkin terjadi. Berdasarkan gabungan ciri-cirinya, ADG20 berpotensi sebagai alternatif yang berbeza untuk mencegah dan merawat COVID-19 yang mampu memenuhi keperluan populasi ini dan komitmen kami terhadap perkembangannya tidak pernah pudar.”

“Kami telah mencapai kemajuan yang signifikan sepanjang tahun 2021 dan 2022 akan menjadi tahun yang penting bagi Adagio ketika kami bersiap sedia untuk menyerahkan potensi EUA ADG20 sebagai kaedah pencegahan dan rawatan COVID-19,” kata Tillman Gerngross, Ph. D., pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Adagio. “Baru-baru ini, kami menerima maklum balas yang jelas daripada FDA tentang strategi menyerahkan EUA ADG20 sebagai alat pencegahan COVID-19, dan telah memulakan usaha untuk mengembangkan program klinikal kami kepada subset pesakit tambahan termasuk individu dan kanak-kanak yang terimunokompromi atau mengalami kelemahan imun. Usaha ke arah kesediaan komersial kami sedang berjalan dengan baik dan dengan kunci kira-kira yang mantap, kami bersedia untuk bergerak dengan pantas bagi mendayakan akses terhadap individu yang memerlukan pilihan pencegahan dan rawatan COVID-19, jika kebenaran dan/atau kelulusan diberikan.”

Kemas Kini Program COVID-19 ADG20

Pencegahan

Adagio terus mendaftarkan peserta dewasa dan remaja dalam ujian klinikal EVADE Fasa 3 globalnya yang sedang berlangsung yang menilai ADG20 sebagai kaedah pencegahan COVID-19 dalam kedua-dua keadaan prapendedahan dan pendedahan terkini.

Rawatan

Adagio terus mendaftarkan pesakit dalam ujian klinikal STAMP Fasa 2/3 globalnya yang sedang berjalan, bagi menilai ADG20 sebagai rawatan untuk COVID-19.

Pembentangan Data ADG20 Terkini di ISIRV-WHO dan IDWeek2021

Harta Intelek

Pada 29 Oktober 2021, Pejabat Paten dan Tanda Dagangan Amerika Syarikat telah menghantar notis kebenaran kepada syarikat untuk memohon paten yang akan memberikan perlindungan paten kepada ADG20 di A.S.

Keputusan Kewangan Suku Tahun Ketiga 2021

Tentang ADG20

ADG20 ialah percubaan antibodi monoklon yang menyasarkan protein pepaku SARS-CoV-2 dan koronavirus yang berkaitan, yang sedang berkembang maju melalui ujian klinikal global bagi pencegahan dan rawatan COVID-19, penyakit yang dibawa oleh SARS-CoV-2. ADG20 direka cipta dan direkayasa untuk memiliki potensi yang tinggi serta melakukan aktiviti peneutralan yang meluas terhadap SARS-CoV-2 dan sarbekovirus klad 1 tambahan dengan menyasarkan epitop yang sangat terpelihara dalam domain yang mengikat reseptor. ADG20 telah direkayasa selanjutnya untuk menghasilkan pelanjutan separuh hayat bagi perlindungan yang bertahan lama. ADG20 telah menunjukkan aktiviti peneutralan yang kuat terhadap virus asal SARS-CoV-2, kesemua varian membimbangkan SARS-CoV-2 yang diketahui dan virus tambahan yang sama seperti SARS dalam kajian praklinikal. ADG20 diberikan melalui suntikan intramuskular tunggal dalam ujian klinikal. Setakat ini, ADG20 telah diterima dengan baik dalam ujian Fasa 1 tanpa apa-apa petunjuk keselamatan yang dikenal pasti melalui tindakan susulan selama sekurang-kurangnya tiga bulan pada seluruh kohort. ADG20 belum diluluskan untuk digunakan di mana-mana negara dan keselamatan serta keberkesanannya masih belum ditentukan.

Tentang Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq: ADGI) ialah sebuah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang tertumpu pada penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan penyelesaian berasaskan antibodi untuk penyakit berjangkit dengan potensi pandemik termasuk COVID-19 dan influenza. Portfolio antibodi syarikat ini telah dioptimumkan menggunakan keupayaan kejuruteraan antibodi Adimab yang terkemuka dalam industri dan direka cipta untuk menyediakan para pesakit dan doktor dengan gabungan potensi, keluasan, perlindungan yang bertahan lama (melalui pelanjutan separuh hayat) serta kebolehbuatan dan kemampuan yang mengagumkan. Portfolio antibodi SARS-CoV-2 Adagio termasuk antibodi berbilang yang tidak bersaing serta melakukan peneutralan secara meluas dengan epitop pengikat yang berbeza yang didorong oleh ADG20. Adagio telah memperoleh kapasiti pengeluaran untuk menghasilkan ADG20 dengan pengilang pihak ketiga secara kontrak untuk menyokong penyempurnaan ujian klinikal serta pelancaran komersial peringkat awal bagi memastikan potensi akses yang meluas kepada orang ramai di seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.adagiotx.com .

Pernyataan Berpandangan Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan yang berpandangan ke hadapan dalam lingkungan pengertian Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995. Perkataan seperti "meramal," "percaya," "menjangkakan," "bertujuan," "projek," dan "masa depan" atau ungkapan yang serupa, bertujuan untuk mengenal pasti pernyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan termasuk pernyataan tentang masa, perkembangan serta hasil kajian praklinikal dan ujian klinikal ADG20 kami, termasuk masa penyerahan EUA yang kami rancang, permulaan, pengubahsuaian dan penyempurnaan kajian atau ujian dan kerja-kerja penyediaan yang berkaitan, jangka masa ketersediaan hasil ujian serta program penyelidikan dan pembangunan kami; keupayaan kami untuk memperoleh dan mengekalkan kelulusan kawal selia untuk calon produk kami; keupayaan kami untuk mengenal pasti pesakit termasuk populasi pesakit tertentu dengan penyakit yang dirawat oleh calon produk kami serta keupayaan untuk mendaftarkan para pesakit ini dalam ujian klinikal kami; jangkaan kami tentang skop sebarang petunjuk yang diluluskan untuk ADG20; dan manfaat calon produk kami kepada pesakit; keupayaan dan strategi pembuatan kami; dan keupayaan kami untuk mengkomersialkan calon produk kami dengan jayanya. Kami mungkin tidak dapat mencapai rancangan, tujuan atau jangkaan sebenar yang didedahkan dalam pernyataan berpandangan ke hadapan kami dan anda tidak boleh meletakkan pergantungan yang tidak wajar terhadap pernyataan berpandangan ke hadapan ini. Pernyataan berpandangan ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar kami berbeza secara material daripada keputusan yang diterangkan atau yang tersirat dalam pernyataan berpandangan ke hadapan ini, termasuk dan tidak terhad kepada kesan pandemik COVID-19 ke atas perniagaan, ujian klinikal dan kedudukan kewangan kami serta data keselamatan yang tidak dijangka atau keberkesanan yang diperhatikan semasa kajian praklinikal atau ujian klinikal, pengaktifan tapak ujian klinikal atau kadar pendaftaran yang lebih rendah daripada yang dijangkakan, perubahan pada persaingan yang dijangka atau sedia ada, perubahan pada persekitaran kawal selia dan ketidakpastian serta jangka masa proses kelulusan kawal selia. Faktor lain yang boleh menyebabkan keputusan sebenar kami berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau yang tersirat dalam pernyataan berpandangan ke hadapan dalam siaran akhbar ini diterangkan di bawah tajuk "Faktor Risiko" dalam Laporan Suku Tahunan Adagio pada Borang 10-Q untuk suku tahunan yang berakhir pada 30 Jun 2021 dan dalam laporan akan datang Adagio yang akan difailkan dengan SEC, termasuk Laporan Suku Tahunan Adagio pada Borang 10-Q untuk suku tahunan yang berakhir pada 30 September 2021. Risiko sedemikian mungkin meningkat akibat pandemik COVID-19. Pernyataan berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini dibuat hanya pada tarikh ini dan Adagio tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat tersebut kecuali jika diperlukan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa.

Sila hubungi:

Hubungan Media:

Dan Budwick, 1AB

Dan@1abmedia.com

Hubungan Pelabur:

Monique Allaire, THRUST Strategic Communications

monique@thrustsc.com

ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

RINGKASAN KUNCI KIRA-KIRA DISATUKAN

(TIDAK DIAUDIT)

(Dalam ribu, kecuali syer dan amaun setiap syer)

September 30,

2021 December 31,

2020

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 478,269 $ 114,988

Marketable securities 188,053 —

Prepaid expenses and other current assets 13,833 2,394

Total current assets 680,155 117,382

Other non-current assets 6,115 —

Total assets $ 686,270 $ 117,382

Liabilities, Convertible Preferred Stock and Stockholders’ Equity (Deficit)

Current liabilities:

Accounts payable $ 17,564 $ 8,153

Accrued expenses 35,485 4,919

Total current liabilities 53,049 13,072

Early-exercise liability 8 11

Total liabilities 53,057 13,083

Commitments and contingencies

Convertible preferred stock (Series A, B and C) $0.0001 par value; no shares authorized, issued and outstanding at September 30, 2021; 12,647,934 shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020; aggregate liquidation preference of $0 and $169,900 at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — 169,548

Stockholders’ equity (deficit):

Preferred stock:

Undesignated preferred stock, $0.0001 par value; 10,000,000 shares authorized at September 30, 2021; no shares authorized at December 31, 2020; no shares issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020 — —

Common stock, $0.0001 par value; 1,000,000,000 shares authorized at September 30, 2021; 150,000,000 shares authorized at December 31, 2020; 111,251,660 shares issued and outstanding at September 30, 2021; 28,193,240 shares issued and 5,593,240 shares outstanding at December 31, 2020 5 1

Treasury stock, at cost; no shares and 22,600,000 shares at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — (85 )

Additional paid-in capital 842,272 154

Accumulated other comprehensive income 3 —

Accumulated deficit (209,067 ) (65,319 )

Total stockholders’ equity (deficit) 633,213 (65,249 )