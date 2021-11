Adagio Therapeutics报告ADG20新冠病毒抗体计划最新进展及2021第三季度财务业绩

FDA的反馈支持按计划为ADG20提交紧急使用授权(EUA)用于预防新冠肺炎;EVADE预防试验的中期临床数据包为预计在2022年第二季度提交紧急使用授权申请提供支持

针对新冠肺炎的ADG20 STAMP试验患者招募正在进行;计划于2022年第二季度开展中期疗效分析以支持潜在的EUA申请

马萨诸塞州沃尔瑟姆, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc.(纳斯达克股票代码: ADGI)是一家临床阶段生物制药公司,专注于潜在大规模流行性传染病抗体解决方案的发现、开发和商业化。该公司今天发布了其首要新冠肺炎抗体计划ADG20的最新情况,并报告了2021年第三季度的财务业绩。ADG20是一种试验性单克隆抗体候选产品,旨在针对SARS-CoV-2以及须关切变体提供广泛而有效的中和活性,以预防和治疗新冠肺炎。

“在有可能针对已知各种新冠病毒变种以及其他可能大规模传播的SARS类似病毒以独一无二的方式同时提供功效、广泛中和活性,以及长达一年的新冠肺炎持久防护的单克隆抗体中,ADG20仍然是进入后期开发的唯一的一种。此外,我们的单次注射给药可以避免静脉注射或多次注射带来的不便,” Adagio首席医疗官Lynn Connolly博士表示, “在全面应对新冠疫情危机方面,世界继续面临一系列挑战。对于免疫受损的个体和对接受疫苗或对其子女接种疫苗持犹豫态度的人们来说,需要有疫苗的替代或补充方法来预防新冠肺炎。由于依从性问题、合并症或可能的药物相互作用,某些患者群体可能不太适合使用新兴的口服药物。基于其综合属性,ADG20有可能成为预防和治疗新冠肺炎的差异化替代药物,以满足这些人群的需求,而我们对推进ADG20开发的承诺始终坚定不移。”

Adagio联合创始人兼首席执行官Tillman Gerngross博士表示:“2021年我们取得了重大进展,而2022年我们将为ADG20用于新冠肺炎预防和治疗提交潜在EUA申请做准备,因此这一年注定将成为Adagio具有里程碑意义的一年。我们最近收到FDA关于ADG20预防新冠肺炎EUA提交战略的明确反馈,并已开始将我们的临床计划扩展到更多患者亚群,包括免疫受损的个体和儿童。我们的商业就绪工作正在顺利进行,凭借强劲的资产负债表,一旦获得授权和/或批准,我们能够迅速采取行动,让需要新冠肺炎预防和治疗选择的个人能够获得我们的产品。”

ADG20新冠肺炎计划最新进展

预防

Adagio在其正在进行的全球第3期EVADE临床试验中继续招募成人和青少年参与者,评估ADG20在暴露前和近期暴露环境下对新冠肺炎的预防作用。

治疗

Adagio继续在正在进行的全球2/3期STAMP临床试验中招募患者,以评估ADG20作为新冠肺炎治疗药物的有效性。

最近在ISIRV-WHO和IDWeek2021发表的ADG20数据报告

知识产权

2021年10月29日,美国专利和商标局向公司发送了一份专利申请许可通知,这将在美国为ADG20提供专利保护。

2021年第三季度财务业绩

关于ADG20

ADG20是一种试验性单克隆抗体,靶向SARS-CoV-2和相关冠状病毒的刺突蛋白,目前正通过全球临床试验不断取得进展以用于预防和治疗新冠肺炎(由SARS-CoV-2引起的疾病)。ADG20的设计和构建旨在通过靶向受体结合区域中高度保守性的表位,使其具有针对新冠病毒和其他clade 1 sarbecoviruses病毒的高功效和广泛的中和活性。ADG20经过进一步设计,可提供较长的半衰期以实现持久保护。在临床前研究中,ADG20针对SARS-CoV-2病毒、所有相关的已知SARS-CoV-2变体和其他SARS类似病毒均表现出强大的中和活性。ADG20在临床试验中采用单次肌内注射给药。迄今为止,ADG20在1期试验中耐受性良好,在所有队列至少三个月的随访中没有发现任何安全信号。ADG20尚未获准在任何国家使用,也尚未确定安全性和疗效。

关于Adagio Therapeutics

Adagio(纳斯达克股票代码: ADGI)是一家临床阶段生物制药公司,专注于探索和开发抗体解决方案并进行商业化,以运用于包括新冠肺炎和流感在内的有可能广泛传播的传染性疾病。公司的抗体产品组合采用Adimab业界领先的抗体工程技术进行了优化,旨在为患者和临床医生提供强效、广谱、持久保护(通过延长半衰期)、可规模化生产和价格可负担等多种优势的强力组合。Adagio的新冠病毒抗体产品组合包括以ADG20为代表的多种非竞争性和广泛中和性抗体,具有独特的结合表位。Adagio已通过第三方合同制造商获得了ADG20的生产能力,以支持完成临床试验和进行首次商业启动,确保向全世界广泛供应的可能性。如需了解更多信息,请访问: www.adagiotx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性声明”。“预计”、“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“未来”等词和类似表达旨在标示前瞻性声明。除其他事项外,前瞻性声明还涉及有关以下事项的声明:关于我们ADG20临床前研究和临床试验的时间、进展和结果,包括我们计划提交EUA申请、启动、修改和完成研究或试验以及相关准备工作的时间、试验结果公布所需时间以及我们的研究和开发计划时间;获得和维持候选产品监管批准的能力;我们能否识别可采用我们的候选产品进行治疗的患者(包括特殊人群中的患者)和在我们的临床试验中招募这些患者的能力;我们对于ADG20批准适应症范围的预期;我们的候选产品为患者带来的好处;我们的生产制造能力和策略以及我们成功实现候选产品商业化的能力。 我们实际上可能无法实现前瞻性声明中披露的计划、意图或预期,读者不应过度依赖我们的前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及风险和不确定性,可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括且不限于新冠肺炎疫情对我们业务的影响、临床试验和财务状况、临床前研究或临床试验期间观察到的意外的安全或疗效数据、临床试验中心启动或招募率低于预期、预期或现有竞争的变化、监管环境的变化,以及监管审批流程的不确定性和时间安排。其他可能导致我们的实际结果与新闻稿中前瞻性声明中描述或暗示的结果存在重大差异的因素载于以下文件的“风险因素”标题下:Adagio的Form 10-Q表格季度报告(截至2021年6月30日)以及Adagio未来向SEC提交的报告,包括Adagio的Form 10-Q的季度报告(截至2021年9月30日)。这些风险可能因新冠疫情的影响而加剧。本新闻稿中包含的前瞻性声明均于即日作出,除适用法律要求的情况外,Adagio无义务更新此类信息。

ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

简明合并资产负债表

(未经审计)

(除股票和每股金额外,单位为千美元)

September 30,

2021 December 31,

2020

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 478,269 $ 114,988

Marketable securities 188,053 —

Prepaid expenses and other current assets 13,833 2,394

Total current assets 680,155 117,382

Other non-current assets 6,115 —

Total assets $ 686,270 $ 117,382

Liabilities, Convertible Preferred Stock and Stockholders’ Equity (Deficit)

Current liabilities:

Accounts payable $ 17,564 $ 8,153

Accrued expenses 35,485 4,919

Total current liabilities 53,049 13,072

Early-exercise liability 8 11

Total liabilities 53,057 13,083

Commitments and contingencies

Convertible preferred stock (Series A, B and C) $0.0001 par value; no shares authorized, issued and outstanding at September 30, 2021; 12,647,934 shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020; aggregate liquidation preference of $0 and $169,900 at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — 169,548

Stockholders’ equity (deficit):

Preferred stock:

Undesignated preferred stock, $0.0001 par value; 10,000,000 shares authorized at September 30, 2021; no shares authorized at December 31, 2020; no shares issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020 — —

Common stock, $0.0001 par value; 1,000,000,000 shares authorized at September 30, 2021; 150,000,000 shares authorized at December 31, 2020; 111,251,660 shares issued and outstanding at September 30, 2021; 28,193,240 shares issued and 5,593,240 shares outstanding at December 31, 2020 5 1

Treasury stock, at cost; no shares and 22,600,000 shares at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively — (85 )

Additional paid-in capital 842,272 154

Accumulated other comprehensive income 3 —

Accumulated deficit (209,067 ) (65,319 )

Total stockholders’ equity (deficit) 633,213 (65,249 )