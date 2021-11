Telenor utnevner Rita Skjærvik som konserndirektør for strategi og eksterne relasjoner

English Norwegian

(Fornebu, 16. november 2021) Rita Skjærvik er utnevnt som konserndirektør for strategi og eksterne relasjoner og vil bli en del av Telenors konsernledelse fra 1. desember.

Skjærvik har siden 1. juni 2020 ledet enheten Group Strategy & External Relations i Telenor, med ansvar for strategi, forskning og eksterne relasjoner. Fra 1. desember blir Group Compliance en del av enheten og i sin nye rolle som konserndirektør trer Skjærvik inn i konsernledelsen og rapporterer til konsernsjef Sigve Brekke i Telenor Group.

– Rita har en solid bakgrunn fra offentlig og privat sektor, og har gjennom ulike posisjoner både i Telenor Norge og i Telenor Group vært sentral i utvikling og implementering av selskapets strategi og dialoger med eksterne aktører. Hun har hatt ansvar for områder av stor betydning for selskapets fremtidige utvikling og jeg er veldig fornøyd med at Rita blir medlem av konsernledelsen, sier Brekke.

Etter at hun begynte i Telenor i 2014 har Skjærvik hatt en rekke ulike roller i selskapet, inkludert stillingen som leder for CEO office i flere år. Før hun kom til Telenor var hun assisterende stabssjef for statsministeren, og hun har også en solid bakgrunn fra ulike roller som politisk rådgiver i Norge.

Telenors konsernledelse vil fra 1. desember 2021 ha åtte medlemmer:

Sigve Brekke, Konsernsjef

Tone Hegland Bachke, Finansdirektør

Cecilie Blydt Heuch, Konserndirektør og leder for HR og bærekraft

Ruza Sabanovic, Konserndirektør og leder av teknologi

Jørgen C. Arentz Rostrup, Konserndirektør og leder for Asia

Petter-Børre Furberg, Konserndirektør og administrerende direktør for Telenor Norge

Jukka Leinonen, Konserndirektør med ansvar for Norden

Rita Skjærvik, Konserndirektør for strategi og eksterne relasjoner

