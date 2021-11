Les avantages sociaux liés à la santé sont essentiels à la rétention des employés

TORONTO, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un sondage du Conference Board du Canada et de TELUS Santé montre que l’écart entre ce que les employés canadiens souhaiteraient obtenir comme soins de santé et de bien-être complémentaires de la part de leurs employeurs et ce qu’ils ont comme avantages sociaux peut atteindre 83 pour cent. Il ressort du sondage effectué durant la pandémie mondiale que cet écart est assez important pour entraîner un désengagement des employés et, éventuellement, un roulement de personnel non négligeable, et ce, dans un contexte où le recrutement et la rétention des employés deviennent de plus en plus difficiles. En effet, près de 7 employeurs sur 10 dans le monde éprouvent des difficultés à pourvoir certains postes, du jamais vu en 15 ans.



Les données indiquent que les employeurs doivent envisager de proposer des régimes d’avantages sociaux plus personnalisés et plus flexibles qui offrent des services de santé préventifs et plus d’options favorisant le maintien d’une bonne santé. Une façon d’obtenir plus de flexibilité est avec les soins de santé virtuels et la télémédecine, représentent des façons d’attirer et de maintenir en poste les meilleurs talents.

« Le sondage visait à mieux cerner les besoins actuels et en évolution de la main-d’œuvre canadienne pendant une pandémie mondiale, plus précisément les besoins en santé. De 33 à 59 pour cent des répondants ont affirmé que le soutien en matière de santé et de bien-être offert par leurs employeurs ne comble pas leurs besoins actuels, explique Lauren Florko, associée de recherche principale, Conference Board du Canada. Qui plus est, le même nombre de répondants ont déclaré qu’ils pourraient chercher un nouvel emploi en vue d’obtenir un régime de santé et de bien-être plus complet. »

Principales constatations :

Les répondants, dans une proportion de 40 pour cent, ont affirmé avoir utilisé des services de santé virtuels pour des questions de santé physique ou mentale, ce qui indique que ce type de services est fondamental à la prospérité des entreprises et des citoyens dans une ère de plus en plus numérique.

Parmi les employés interrogés ayant un compte gestion santé (CGS), 42 pour cent engagent, ou seraient prêts à engager, des fonds pour compléter leur couverture en soins dentaires et de la vue de base et en médicaments d’ordonnance plutôt que de dépenser en services paramédicaux comme les consultations pour raisons de santé mentale.

engagent, ou seraient prêts à engager, des fonds pour compléter leur couverture en soins dentaires et de la vue de base et en médicaments d’ordonnance plutôt que de dépenser en services paramédicaux comme les consultations pour raisons de santé mentale. D’après le sondage, les cinq avantages sociaux les plus importants sont soins dentaires de base ( 81,9 pour cent ), les examens de la vue ( 81,8 pour cent ), les lunettes ou verres de contact ( 80,4 pour cent ) et les régimes de retraite et d’épargne-retraite ( 73 pour cent ).

), les examens de la vue ( ), les lunettes ou verres de contact ( ) et les régimes de retraite et d’épargne-retraite ( ). Le travail flexible et le télétravail ont gagné en importance en tant qu’avantages secondaires, la plupart des répondants les considérant essentiels (65 pour cent et 72 pour cent respectivement). Comme les entreprises ont favorisé ce style de travail durant la pandémie de COVID-19, les employés reconnaissent désormais ses effets bénéfiques sur leur qualité de vie.

Dans le marché du travail actuel qui est en constante évolution, les entreprises doivent offrir plus que des salaires concurrentiels pour attirer, recruter et retenir les employés. Les avantages sociaux sont le deuxième facteur auquel les employés à la recherche d’un emploi accordent le plus d’importance, après le salaire. Ces avantages pèsent beaucoup plus qu’avant dans leur décision. Pour la plupart des employés, il s’agit d’un droit fondamental. En effet, un grand nombre d’employés (de 60 à 77 pour cent) ont déclaré qu’ils quitteraient leur emploi si un autre employeur leur offrait un meilleur soutien en matière de bien-être (même si le salaire était inférieur).

« Alors que le monde des affaires évolue et s’adapte à la période post-pandémie, les employeurs doivent continuer à offrir du soutien à leurs employés, surtout en matière de santé et de bien-être, précise Sonya Lockyer, vice-présidente, TELUS Santé. Les options de soins de santé personnalisées doivent être plus accessibles pour les employés et leur permettre de gérer de manière proactive leur santé physique et mentale. L’accès à des soins virtuels et à des services en santé mentale en temps opportun représente un autre moyen pour les employés de prendre en main leur santé. »

Recommandations

Dans la perspective des employés, les avantages sociaux liés à la santé sont le reflet des conditions d’emploi globales offertes par l’employeur . Ce qui laisse entendre qu’il est essentiel pour les employeurs d’adapter leurs programmes de santé et de bien-être pour non seulement attirer des employés, mais aussi les retenir et les garder motivés. En bonifiant leurs programmes de santé et de bien-être, les employeurs peuvent réduire le taux d’absentéisme, augmenter l’engagement et la productivité ainsi que favoriser une culture du bien-être recherchée par une nouvelle génération de travailleurs.

Pour répondre aux besoins des employés, voici quelques-unes des recommandations faites aux employeurs canadiens :

Offrir des avantages sociaux liés à la santé à tous les employés, y compris les travailleurs à temps partiel; Tenir compte des données démographiques des effectifs de l’entreprise comme l’âge, le niveau du poste, la situation familiale, le sexe, etc.; Améliorer les communications afin de renseigner les employés sur les divers aspects de leur programme d’avantages sociaux, surtout ceux liés à la santé mentale; Communiquer régulièrement avec les employés pour les informer sur les avantages sociaux, par exemple si les services de santé virtuels sont couverts, comment y accéder et les avantages à utiliser ces services pour améliorer la santé et le bien-être (moins de déplacements, meilleur équilibre travail-vie personnelle, accès sur demande à des ressources et à du soutien); Permettre aux employés de prioriser leurs besoins en santé physique et mentale en offrant un mode de travail flexible, incluant le télétravail, et en donnant accès à des soins de santé préventifs de qualité qui sont axés sur le contact humain.





Pour lire les conclusions du sondage, visitez En quête de soutien : L’avenir de la santé des employés ici .

Méthodologie du sondage

En quête de soutien : L’avenir de la santé des employés offre un résumé des résultats du sondage sur les avantages sociaux des employés effectué par le Conference Board du Canada et TELUS Santé. Les données ont été recueillies en septembre 2021. Au total, 1 502 employés d’entreprises au Canada ont participé à l’étude.

TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine, ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans des cliniques de la prochaine génération situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

Le Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est l’organisme indépendant de recherche le plus important au pays. Partenaire de confiance, il entend inciter les décideurs à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens en misant sur la recherche de pointe et un réseau hors pair. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda .

