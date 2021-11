ALSTOM SA : Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustainability pour la onzième année consécutive

English French

Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustainability pour la onzième année consécutive

Elle reste dans le Top 5 % des entreprises les mieux notées dans son secteur



16 novembre 2021 – Pour la onzième année consécutive, Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Monde et Europe, ce qui atteste de sa position de leader en matière de pratiques commerciales durables. Le groupe a obtenu une note globale de 75 sur 100 à l’évaluation de la durabilité de l'entreprise, (Corporate Sustainability Assessment, 95 % 2021). Alstom maintient son classement alors que le DJSI a enregistré un record de participation avec 1 843 nouvelles entreprises évaluées (augmentation de 33 %) parmi plus de 5 300 invitées à participer, et reste dans le Top 5 % des entreprises les mieux notées dans son secteur. Cette année, les points forts d’Alstom ont été la stratégie pour les marchés émergents, la chaîne d’approvisionnement (supply chain), le rapport social et environnemental, le fait d’être une entreprise citoyenne et philanthrope, et l’éco-efficacité opérationnelle. Des améliorations importantes ont également été enregistrées dans des domaines comme la gestion des produits, la matérialité, le développement du capital humain, ainsi que l’attraction et la rétention des talents.

« Nous sommes fiers d’être à nouveau inclus dans les indices DJSI Monde et Europe, et cela pour la onzième année consécutive. Cette distinction démontre notre engagement RSE qui est au cœur de notre stratégie d’entreprise Alstom in Motion 2025, pour viser la neutralité carbone des transports et accroître l'équité et l'inclusion sociales en augmentant la disponibilité et l'efficacité des transports publics », a déclaré Cécile Texier, Vice-Présidente Développement durable et RSE chez Alstom.

À propos du DJSI

Depuis son lancement en 1999, le DJSI Monde a atteint le statut de référence mondiale pour le suivi et l’amélioration des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. Il a été le tout premier indice mondial à suivre les plus grandes et les plus importantes entreprises cotées en bourse axées sur le développement durable.

Pour en savoir plus sur le DJSI, consultez la page : https://www.spglobal.com/esg/csa/djsi-csa-annual-review





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com Contacts Presse :

Coralie COLLET - Tél. : + 33 (0)7 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com







Samuel MILLER - Tél. : +33 (1) 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com







Relations investisseurs :



Martin VAUJOUR - Tel.: +33 (6) 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER - Tel.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com









Pièce jointe