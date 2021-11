CODI Finance, écosystème DeFi sur Solana, finalise sa vente privée

German French

KAUNAS, Lituanie, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CODI a récemment annoncé la finalisation de sa vente privée le 14 novembre et opère actuellement son IDO, qui a débuté le 7 novembre dans l'espoir d'accélérer le lancement de la plateforme CODI.

L'IDO de CODI a démarré le 7 novembre 2021, avec une allocation de 10 % de l'offre totale de jetons $CODI (33 000 000) à vendre. Contrairement à la vente privée, qui a une période de blocage, le $CODI serait vendu entièrement débloqué à raison de 1 SOL pour 5 000 jetons CODI. L'IDO serait hébergée sur le tremplin d'IDO de CODI, donnant aux utilisateurs un aperçu de ce qu'ils peuvent attendre de la mise en service du tremplin CODI IDO.

La dernière intégration de CODI avec Chainlink fournit à la plateforme un accès à des flux de prix de haute qualité, garantissant que les fonctionnalités telles que les pools d'IDO et de staking restent sûres et inchangées. Chainlink aidera l'écosystème CODI à établir des défenses multicouches contre les défaillances et attaques potentielles du système. Étant donné que Chainlink est l'une des solutions Oracle les plus fiables du secteur, cette intégration stimule considérablement la croissance de CODI Finance. Chainlink est un fournisseur Oracle de premier plan qui a levé des milliards de dollars pour des projets DeFi très médiatisés. Chainlink a aidé plusieurs projets DeFi à rester en sécurité face aux krachs éclairs, aux interruptions de bourse et à d'autres menaces.

CODI est un écosystème entièrement décentralisé alimenté par la blockchain Solana, une solution de premier niveau. Il améliore l'expérience utilisateur dans le trading de crypto-monnaies en utilisant une interface conviviale et une variété de fonctionnalités. CODI construira une plateforme DEX qui permettra aux utilisateurs de transférer des fonds entre les portefeuilles, de trader des crypto-monnaies, de miser rapidement, d'assurer la liquidité du marché et de tirer pleinement parti des capacités du réseau. Au cours des prochains mois, CODI a l'intention de lancer un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé sous son égide.

CODI aspire à être l'écosystème DeFi préféré en surpassant les normes de l'industrie et en ajoutant l'intégrité, la focalisation sur la clientèle et une nouvelle approche créative.

Les investisseurs d'Astute ont reconnu le potentiel de Solana pour perturber le statu quo des structures de pouvoir monopolistes et bureaucratiques dans l'industrie des crypto-monnaies. Solana offre une sécurité inégalée, des vitesses de blockchain ultra-rapides et des coûts de transaction considérablement plus faibles, ouvrant la voie à une nouvelle ère de DeFi. Solana, quant à elle, connaît une croissance constante et régulière. Cette expansion est attribuable à l'innovation rapide de la société dans l'espace DeFi. En outre, elle a connu une augmentation massive de la croissance des utilisateurs parce qu'elle continue de mettre en œuvre des mesures stratégiques basées sur des preuves qui favorisent la confiance des utilisateurs et des fans.

Plus de détails sur l'IDO

En raison des retours positifs reçus au cours des dernières semaines, le projet a étendu son IDO, qui devait se terminer entre le 14 novembre et le 30 novembre. Selon les rapports officiels, CODI s'attend à ce qu'en prévision de la cotation en bourse du projet, elle distribue au moins 99 millions $CODI, soit 30 % de l'offre totale de 330 000 000 CODI.

Dernières considérations

Les IDO sont un modèle de financement décentralisé pour les projets blockchain qui favorise la transparence et l'ouverture. Il s'agit d'un pas en avant par rapport aux ICO. L'IDO est une étape positive pour CODI, mais il reste à voir si CODI peut atteindre son objectif pour l'industrie DeFi. Pour tout complément d'information sur ce projet, veuillez contacter :



Twitter : https://twitter.com/Codi_Finance

Discord : https://discord.com/invite/kEw8RkMU

Telegram : https://t.me/codi_finance_community

PDG Arvydas Kublickas

adresse e-mail : arvydaskublickas@codi.finance