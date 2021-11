ARTEA : ARTEA, annonce l’achèvement des travaux de repowering du barrage de Tancua et sa remise en production avec une puissance de 500 kW

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 16 novembre 2021

ARTEA, annonce l’achèvement des travaux de repowering du barrage de Tancua et sa remise en production avec une puissance de 500 kW

Un savoir-faire éprouvé dans les travaux de repowering visant à l’optimisation de la puissance des unités de production hydroélectrique

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé et intégré des énergies renouvelables, de l'immobilier durable et des services, annonce l’achèvement des travaux de repowering du barrage de Tancua et sa remise en production.

Acquis en novembre 2020 ce barrage développait une puissance de 485 kW. Grâce au savoir-faire d’Artesol, filiale spécialisée d’Artea dans la conception et l’accompagnement de projets de production d’électricité verte, les travaux ont permis de porter sa puissance à 500 kW.

Le repowering de Tancua s’inscrit dans un programme plus large visant à optimiser la production de plusieurs unités hydroélectriques composant le portefeuille de 12 barrages détenus par le Groupe.

Artesol, a déjà conçu et accompagné 10 opérations de repowering ayant permis d’augmenter la puissance installée de 1 080 kW.

Des travaux sont aussi en cours sur le barrage de Perrigny-sur-l’Ognon pour un achèvement prévu début 2022 afin de porter sa puissance de 320 kW à 499 kW. Des dossiers concernant le repowering d’autres centrales hydroélectriques devraient à terme permettre d’augmenter leur puissance installée combinée de plus de 500 kW.

En tant que projet de repowering la monétisation de la production de Tancua bénéficiera de la visibilité offerte par le contrat de rachat d’électricité de type H16 par EDF pour une durée de 20 ans.

Ce programme de travaux s’inscrit dans la volonté du Groupe de fournir une énergie renouvelable et d’optimiser ses capacités de production hydroélectrique aujourd’hui d’une puissance installée de 6 500 kW.

En facilitant la transition énergétique vers un monde peu émetteur en CO2 et en déployant une stratégie zéro carbone et zéro fossile, lui permettant de viser la neutralité carbone à l’horizon 2030, ARTEA s’affirme comme un acteur engagé de la lutte contre le changement climatique.

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergies renouvelables, produites en France ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d'hôtellerie Lifestyle.





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile, zéro nucléaire.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

